Marcus Rashford và Julian Alvarez đồng loạt khao khát gia nhập Barcelona Thị trường chuyển nhượng sáng 28/6 chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi hai ngôi sao tấn công hàng đầu là Marcus Rashford và Julian Alvarez đều bày tỏ nguyện vọng cập bến Nou Camp.

Sức hút của Barcelona trên thị trường chuyển nhượng vẫn chưa hề thuyên giảm, ngay cả khi đội bóng này đang đối mặt với những thách thức về tài chính. Sáng 28/6, thông tin về việc Marcus Rashford và Julian Alvarez cùng hướng về xứ Catalan đã trở thành tâm điểm của giới mộ điệu.

Marcus Rashford và tham vọng tái hợp đội chủ sân Nou Camp

Tiền đạo Marcus Rashford của Manchester United đã công khai bày tỏ mong muốn được quay trở lại khoác áo Barcelona. Ngôi sao 28 tuổi người Anh, người từng có trải nghiệm thi đấu tại La Liga dưới dạng cho mượn, hiện đang kiên nhẫn chờ đợi những động thái chính thức từ phía đội bóng Tây Ban Nha.

Về phía Barcelona, ban lãnh đạo đội bóng được cho là sẵn sàng kiên trì theo đuổi thương vụ này. Họ có kế hoạch chờ đợi đến những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2026 để tối ưu hóa các điều khoản và hoàn tất việc chiêu mộ chân sút thuộc biên chế "Quỷ đỏ".

Rashford mong muốn khoác áo Barca. Ảnh: Getty Images.

Julian Alvarez quyết tâm rời Atletico Madrid để đến Barca

Không chỉ có Rashford, Julian Alvarez cũng đang tạo ra một cơn sóng ngầm tại Madrid. Tiền đạo người Argentina đã khẳng định quyết tâm chia tay Atletico Madrid để gia nhập Barcelona. Alvarez tin rằng triết lý bóng đá và môi trường tại sân Nou Camp là bến đỗ lý tưởng nhất để anh phát triển sự nghiệp đỉnh cao trong giai đoạn hiện tại.

Dù Atletico Madrid đang nỗ lực hết sức để giữ chân nhà vô địch World Cup, nhưng thái độ kiên quyết của Alvarez đang khiến đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục anh thay đổi ý định.

Alvarez muốn rời Atletico, cập bến Barca. Ảnh: Getty Images.

Biến động tại Premier League: Chelsea và Liverpool giữ giá cứng rắn

Trong khi các thương vụ tại Tây Ban Nha đang diễn biến theo chiều hướng cá nhân cầu thủ thúc đẩy, thì tại Anh, các câu lạc bộ lại đang cho thấy sự cứng rắn trên bàn đàm phán về mức phí chuyển nhượng.

Chelsea ra giá cho Trevoh Chalobah: Câu lạc bộ Como đã gửi lời đề nghị chính thức trị giá 27 triệu euro cho trung vệ Trevoh Chalobah. Tuy nhiên, Chelsea vẫn giữ vững lập trường khi yêu cầu con số 35 triệu euro mới chấp nhận để cầu thủ người Anh ra đi.

Câu lạc bộ Como đã gửi lời đề nghị chính thức trị giá 27 triệu euro cho trung vệ Trevoh Chalobah. Tuy nhiên, Chelsea vẫn giữ vững lập trường khi yêu cầu con số 35 triệu euro mới chấp nhận để cầu thủ người Anh ra đi. Bế tắc vụ Curtis Jones: Inter Milan đang có nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua giành chữ ký của Curtis Jones. Liverpool định giá tiền vệ 25 tuổi này lên tới 34,5 triệu bảng, trong khi đại diện từ Italy chỉ sẵn sàng chi ra 21,5 triệu bảng cho một cầu thủ chỉ còn một năm hợp đồng.

Inter Milan đang có nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua giành chữ ký của Curtis Jones. Liverpool định giá tiền vệ 25 tuổi này lên tới 34,5 triệu bảng, trong khi đại diện từ Italy chỉ sẵn sàng chi ra 21,5 triệu bảng cho một cầu thủ chỉ còn một năm hợp đồng. Everton dẫn đầu cuộc đua giành Liam Delap: Đội chủ sân Goodison Park đang chiếm ưu thế vượt trội trước các đối thủ để chiêu mộ tiền đạo 23 tuổi Liam Delap từ Chelsea. Các điều khoản cá nhân đang được đôi bên tích cực thảo luận.

Các chuyển động đáng chú ý khác

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận những động thái tích cực từ các đội bóng tầm trung và sự tham gia của các ông lớn vào các tài năng trẻ:

Brighton đã gửi lời đề nghị 34 triệu euro đến Atalanta để hỏi mua hậu vệ 18 tuổi Honest Ahanor, nhằm thay thế cho Jan Paul van Hecke đã chuyển sang Tottenham. Trong khi đó, Real Madrid đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tài năng chạy cánh 19 tuổi Yan Diomande từ RB Leipzig, đối đầu trực tiếp với Liverpool và PSG.

Ở cấp độ đội tuyển, Liên đoàn bóng đá Mỹ đang nỗ lực giữ chân huấn luyện viên Mauricio Pochettino bằng một bản hợp đồng gia hạn thêm 4 năm, bất chấp những tin đồn về việc ông có thể trở lại dẫn dắt các đội bóng tại Ngoại hạng Anh.

Ngược lại, Newcastle United đã quyết định rút lui khỏi thương vụ Felix Nmecha. Mức định giá quá cao từ phía Borussia Dortmund được cho là vượt quá ngân sách hiện có của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh, buộc họ phải chuyển hướng sang các mục tiêu khả dĩ hơn.