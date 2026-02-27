Margela Zanqui Calegari: Hành trình truyền cảm hứng bắt đầu đam mê tennis ở tuổi 35 Phá vỡ mọi định kiến về tuổi tác trong thể thao, Margela Maria Zanqui Calegari trở thành biểu tượng sống khỏe và nguồn động lực lớn cho cộng đồng tennis phong trào tại Brazil.

Trong thế giới quần vợt chuyên nghiệp, nơi các vận động viên thường bắt đầu tập luyện từ khi còn nhỏ, câu chuyện của Margela Maria Zanqui Calegari là một ngoại lệ đầy thú vị. Không đi lên từ các học viện danh tiếng hay có tuổi thơ gắn liền với sân đấu, Margela chỉ thực sự cầm vợt ở tuổi 35 – thời điểm mà nhiều người bắt đầu cân nhắc việc giải nghệ hoặc chỉ chơi thể thao ở mức độ vận động nhẹ.

Sinh sống tại Sao Jose dos Campos (Brazil), Margela hiện là một tay vợt phong trào đầy tâm huyết. Cô sở hữu kỹ thuật đánh tay phải, trái hai tay và tự tin với cú giao bóng mạnh mẽ – thứ vũ khí giúp cô khẳng định vị thế trên sân đấu. Với Margela, tennis không đơn thuần là một môn thể thao mà là khoảnh khắc cô được chinh phục chính giới hạn của bản thân mình.

Sự nỗ lực vượt bậc của tay vợt đến muộn

Bắt đầu ở tuổi 35, Margela không chọn cách chạy đua với thành tích chuyên nghiệp. Thay vào đó, cô tập trung vào việc rèn luyện đều đặn và tham gia tích cực vào các giải đấu phong trào tại Brazil. Trên các bảng xếp hạng cộng đồng, cái tên Margela Zanqui Calegari dần trở nên quen thuộc nhờ phong cách chơi ổn định và tinh thần thi đấu tích cực.

Tại cộng đồng tennis nữ Brazil, cô được biết đến là người đánh tennis để "thắng chính mình của ngày hôm qua". Sự nghiêm túc trong từng buổi tập cùng thái độ cầu tiến đã giúp cô nâng tầm kỹ năng, được đánh giá là tay vợt có trình độ trên mức trung bình trong giới phong trào.

Sức hút từ sự kết hợp giữa thể thao và thời trang

Bên cạnh những giờ phút đổ mồ hôi trên sân, Margela còn là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với gần 30.000 người theo dõi trên Instagram. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc luyện tập, thi đấu và lối sống năng động hàng ngày. Hình ảnh một phụ nữ 35 tuổi tràn đầy năng lượng đã chinh phục được lượng lớn người hâm mộ.

Nhờ vóc dáng khỏe khoắn và gu thẩm mỹ tốt, cô trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang thể thao. Margela chứng minh rằng tennis không chỉ là những trận đấu căng thẳng mà còn là một phong cách sống, nơi vẻ đẹp của sự nỗ lực và tính thời trang có thể song hành cùng nhau.

Thông điệp về đam mê không giới hạn

Điều khiến Margela Zanqui Calegari trở nên đặc biệt không nằm ở những chiếc cúp vô địch lớn, mà ở thông điệp mạnh mẽ mà cô lan tỏa: Đam mê không có hạn sử dụng. Ở độ tuổi mà nhiều người e dè trước những thử thách mới, cô đã chọn bước ra sân đấu để chứng minh rằng chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu.

Hành trình của cô đã truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ tại Brazil về việc yêu thương bản thân, duy trì lối sống lành mạnh và dám thực hiện ước mơ bất kể rào cản về thời gian hay định kiến xã hội.