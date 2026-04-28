Maria Sharapova gây sốt với thần thái nữ thần và phong cách táo bạo ở tuổi 39 Dù rời xa sân đấu chuyên nghiệp từ năm 2020, cựu tay vợt số 1 thế giới Maria Sharapova vẫn khẳng định đẳng cấp biểu tượng qua phong cách thời trang đầy quyến rũ.

Maria Sharapova, cựu số 1 thế giới và chủ nhân của 5 danh hiệu Grand Slam, vừa một lần nữa khẳng định vị thế của một biểu tượng sắc đẹp và phong cách toàn cầu. Dù đã chính thức gác vợt từ năm 2020, sức hút của "Búp bê Nga" chưa bao giờ hạ nhiệt, minh chứng qua loạt ảnh thời trang táo bạo đang thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu.

Sharapova gây sốt với trang phục táo bạo mới nhất

Từ nhà vô địch Grand Slam đến biểu tượng phong cách toàn cầu

Trong loạt ảnh mới đăng tải, Sharapova xuất hiện với bộ trang phục đen đầy quyền lực. Thiết kế áo khoác xẻ sâu kết hợp cùng nội y tinh tế giúp cựu tay vợt khoe trọn vẻ đẹp mặn mà và thần thái sang trọng ở tuổi 39. Không cần những tư thế tạo dáng cầu kỳ, ánh nhìn sắc lạnh cùng sự tự tin vốn có của một nhà vô địch đã đủ để khiến mỗi khung hình trở nên nổi bật.

Sự nghiệp của Sharapova là một bản anh hùng ca về ý chí và tài năng. Cô từng gây chấn động làng quần vợt thế giới khi giành chức vô địch Wimbledon 2004 khi mới 17 tuổi. Đến năm 2012, cô chính thức hoàn tất bộ sưu tập Career Grand Slam với danh hiệu tại Roland Garros, một cột mốc lịch sử đưa tên tuổi cô vào hàng ngũ những huyền thoại vĩ đại nhất của môn thể thao này.

Sức hút bền bỉ và đế chế thương hiệu hậu giải nghệ

Thay vì rút lui khỏi ánh đèn sân khấu sau khi giải nghệ, Sharapova đã thực hiện một bước chuyển mình ngoạn mục sang lĩnh vực kinh doanh và thời trang. Với hơn 4,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, mỗi lần xuất hiện của cô đều tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ. Dưới bài đăng mới nhất, cô chia sẻ đầy hóm hỉnh: "Đây không phải là trang phục tôi mặc khi đưa con đi học", một cách thừa nhận sự táo bạo nhưng vẫn giữ được nét gần gũi.

Điểm đặc biệt ở Sharapova chính là khả năng duy trì sức hút lâu dài thông qua tư duy xây dựng thương hiệu sắc sảo. Cô không chỉ dựa vào ngoại hình mà còn khẳng định giá trị qua cách chọn lựa trang phục, bối cảnh và phong thái xuất hiện. Người hâm mộ không ngớt lời ca ngợi cô với các mỹ từ như "nữ thần" hay "đẳng cấp vượt thời gian".

Hình ảnh Sharapova rạng rỡ ở tuổi 39

Nhìn chung, Maria Sharapova vẫn đang chứng minh rằng hào quang của một vận động viên đỉnh cao có thể cộng hưởng hoàn hảo với phong cách cá nhân để tạo nên một sức ảnh hưởng lâu dài, ngay cả khi họ đã rời xa sân đấu chuyên nghiệp.