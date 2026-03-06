Maria Sharapova khoe thần thái rạng rỡ ở tuổi 38 giữa trời tuyết Dolomites Cựu tay vợt số 1 thế giới Maria Sharapova vừa gây sốt với loạt ảnh nghỉ dưỡng tại Ý, khẳng định phong cách sống đẳng cấp và bản lĩnh của một biểu tượng thể thao.

Dù đã rời xa sân cỏ chuyên nghiệp từ năm 2020, Maria Sharapova vẫn chứng minh sức hút của một biểu tượng toàn cầu không bao giờ phai nhạt. Mới đây, cựu tay vợt số 1 thế giới đã chia sẻ những khoảnh khắc nghỉ dưỡng ấn tượng tại dãy Dolomites (Ý), nơi cô thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp khỏe khoắn và thần thái của một nhà vô địch.

Sharapova, 38 tuổi, lộng lẫy, gợi cảm giữa trời đông lạnh giá

Vẻ đẹp thách thức thời gian giữa vùng tuyết trắng Ý

Điểm dừng chân của Sharapova là thị trấn Badia, thuộc vùng núi Dolomites, miền Bắc nước Ý. Đây là khu vực nổi tiếng với những sườn núi phủ tuyết và rừng thông hùng vĩ. Giữa cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông châu Âu, "Búp bê Nga" gây bất ngờ khi xuất hiện trong bộ đồ bơi một mảnh tối giản, khoe khéo vóc dáng săn chắc và năng lượng tích cực.

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ loạt hoạt động trải nghiệm từ trượt tuyết, leo núi đến việc thư giãn tại các khu spa sang trọng. “Cuối cùng tôi cũng đã đến Dolomites! Nơi này thật đặc biệt, giản dị và mang lại cảm giác nhẹ nhõm”, Sharapova bộc bạch về hành trình khám phá thiên nhiên của mình. Dù thừa nhận không phải vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, cô vẫn duy trì cường độ vận động cao suốt cả ngày.

Bản lĩnh từ sân đấu đến thương trường

Kể từ khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2020, Maria Sharapova đã có bước chuyển mình ngoạn mục sang lĩnh vực kinh doanh. Cô không chỉ tập trung quản lý thương hiệu kẹo Sugarpova mà còn mở rộng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phong cách sống.

Chia tay sự nghiệp tennis từ năm 2020 nhưng tên tuổi của Sharapova vẫn luôn nổi bật

Sự kỷ luật và tinh thần thép từng giúp cô đoạt 5 danh hiệu Grand Slam hiện đang được áp dụng triệt để trong kinh doanh. Chia sẻ với CNBC, cựu tay vợt người Nga khẳng định tư duy của một vận động viên giúp cô hiểu rõ giá trị của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tầm nhìn dài hạn.

Chuyến nghỉ dưỡng tại Dolomites và Venice không chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ xa hoa, mà còn minh chứng cho hình ảnh một phụ nữ thành đạt. Sharapova cho thấy khả năng cân bằng tuyệt vời giữa công việc và tận hưởng cuộc sống sau những năm tháng đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp.