Maria Sharapova và David Beckham khuấy đảo khán đài Roland Garros 2026 Cựu vô địch Maria Sharapova gây chú ý với phong cách thời trang táo bạo khi hội ngộ David Beckham và Gustavo Kuerten tại vòng tứ kết Roland Garros 2026.

Sự hiện diện của cựu tay vợt Maria Sharapova cùng huyền thoại bóng đá David Beckham đã tạo nên cơn sốt truyền thông tại ngày thi đấu thứ 10 của giải quần vợt Roland Garros 2026. Trên khu vực khán đài danh dự tại Paris, "Búp bê Nga" không chỉ gợi lại ký ức về hai chức vô địch vào các năm 2012 và 2014, mà còn khẳng định vị thế một biểu tượng thời trang hàng đầu thế giới.

Phong cách thời trang táo bạo của Maria Sharapova

Ngày 2/6/2026 (giờ địa phương), bầu không khí tại vòng tứ kết Roland Garros trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Maria Sharapova xuất hiện. Mỹ nhân 39 tuổi người Nga lập tức thu hút mọi ống kính truyền thông với bộ trang phục blazer navy xẻ sâu phối sọc đỏ trắng đầy phá cách.

Sharapova gợi cảm xuất hiện trên khán đài Roland Garros

Đáng chú ý, cựu số 1 thế giới tự tin diện mốt không nội y truyền thống, khoe khéo vóc dáng chuẩn siêu mẫu dưới lớp áo khoác. Phong cách vừa thanh lịch vừa nổi loạn này minh chứng cho đẳng cấp của một trong những tay vợt có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử làng banh nỉ về cả chuyên môn lẫn thương hiệu cá nhân.

Khung hình quyền lực cùng David Beckham và Gustavo Kuerten

Bên cạnh phong cách cá nhân, Sharapova còn trở thành tâm điểm khi hội ngộ cùng cựu danh thủ tuyển Anh David Beckham và huyền thoại quần vợt Brazil Gustavo Kuerten. Bộ ba quyền lực này đã tạo nên những khoảnh khắc đắt giá nhất trên khán đài VIP.

Sharapova, Beckham, Mauresmo và Kuerten (từ phải qua) gây sốt Roland Garros

Những hình ảnh ghi lại cho thấy các ngôi sao liên tục trò chuyện và cười đùa vui vẻ. Vẻ lịch lãm của Beckham kết hợp cùng sự quyến rũ của Sharapova đã khiến trang chủ chính thức của Roland Garros phải đăng tải thông điệp chào mừng nồng nhiệt trên mạng xã hội X: "Thật tuyệt vời khi có sự xuất hiện của các bạn".

Sức hút lan tỏa truyền thông quốc tế

Ngay sau khi những hình ảnh này được phát tán, các tờ báo lớn như The Sun và Times of India đã đồng loạt đưa tin về sự kiện. Người hâm mộ trên toàn cầu không ngớt lời khen ngợi nhan sắc thách thức thời gian của nhà vô địch Grand Slam. Nhiều ý kiến cho rằng sự có mặt của các ngôi sao hạng A đã nâng tầm giải đấu năm nay, biến Roland Garros không chỉ là một sự kiện thể thao khốc liệt mà còn là một sàn diễn thời trang đẳng cấp.

Sự xuất hiện rực rỡ của Sharapova tại Paris một lần nữa khẳng định dù đã giải nghệ từ lâu, sức hút từ cái tên "Masha" vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt trong lòng công chúng yêu thể thao và thời trang toàn thế giới.