Maria Sharapova và Serena Williams: Từ đối thủ không đội trời chung đến tình bạn tri kỷ Cựu tay vợt Maria Sharapova vừa hé lộ thói quen nhắn tin 'xin phép' trước khi gọi điện cho Serena Williams, đánh dấu bước ngoặt lớn trong mối quan hệ từng là kình địch lớn nhất lịch sử tennis nữ.

Maria Sharapova và Serena Williams, hai biểu tượng từng định nghĩa sự căng thẳng và khốc liệt tại WTA Tour, đang viết tiếp một chương mới đầy bất ngờ cho mối quan hệ cá nhân. Sau nhiều năm đối đầu không khoan nhượng trên sân cỏ, cả hai hiện đã trở thành những người bạn thân thiết, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống và kinh doanh hậu giải nghệ.

Thói quen liên lạc đặc biệt giữa hai huyền thoại

Trong một buổi trò chuyện mới đây tại New York, Maria Sharapova đã tiết lộ một chi tiết thú vị về cách cô giữ liên lạc với Serena. Thay vì gọi điện trực tiếp, tay vợt người Nga luôn chọn cách nhắn tin trước để đảm bảo đối phương sẵn sàng trò chuyện. "Tôi không muốn gọi mà cô ấy không bắt máy. Vì vậy, tôi thường nhắn tin trước, và Serena luôn phản hồi rất nhanh chóng," Sharapova chia sẻ.

Sharapova và Serena cải thiện mối quan hệ khi cả hai giải nghệ tennis

Đáng chú ý, những cuộc trò chuyện giữa họ thường kéo dài hơn một giờ đồng hồ nhưng hiếm khi đề cập đến chuyên môn tennis. Thay vào đó, hai biểu tượng của làng quần vợt thế giới tập trung thảo luận về các dự án kinh doanh, trải nghiệm làm mẹ và cách thích nghi với cuộc sống sau khi rời xa ánh hào quang sân đấu. Chính trong một cuộc gọi ngẫu hứng như vậy, Sharapova đã nhận được sự đồng ý của Serena để trở thành người giới thiệu cô tại lễ vinh danh International Tennis Hall of Fame sắp tới.

Nhìn lại di sản từ sự kình địch khốc liệt

Để hiểu rõ sự thay đổi này, cần nhìn lại lịch sử đối đầu kéo dài hơn một thập kỷ giữa hai tay vợt. Serena Williams sở hữu thành tích đối đầu áp đảo với 20 chiến thắng và chỉ 2 thất bại trước Sharapova. Tuy nhiên, chiến thắng của Sharapova tại chung kết Wimbledon 2004 khi mới 17 tuổi đã tạo ra một vết rạn nứt sâu sắc, biến mỗi lần họ chạm trán trở thành một sự kiện thể thao mang đậm tính thù địch.

Trong giai đoạn đỉnh cao, sự tương tác giữa hai tay vợt bên ngoài sân đấu gần như bằng không. Một Serena mạnh mẽ, bùng nổ và một Sharapova lạnh lùng, kỷ luật đã tạo nên hai thái cực đối lập hoàn toàn, thu hút sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu không chỉ bởi tài năng mà còn bởi những phát ngôn gây tranh cãi.

Sự giao thoa của hai cuộc đời hậu giải nghệ

Bước ngoặt của mối quan hệ bắt đầu khi cả hai lần lượt rời xa quần vợt đỉnh cao. Sharapova giải nghệ sau Australian Open 2020, và Serena cũng khép lại sự nghiệp huy hoàng không lâu sau đó. Khi áp lực cạnh tranh biến mất, sự đồng cảm giữa những người phụ nữ thành đạt, cùng kinh doanh và chăm sóc gia đình đã kéo họ lại gần nhau hơn.

Sự xuất hiện của Serena Williams tại lễ vinh danh Sharapova ở Newport vào năm 2025 được giới chuyên môn đánh giá là dấu mốc hàn gắn lịch sử. Từ những đối thủ không đội trời chung, họ đã chứng minh rằng thể thao đỉnh cao không chỉ có thắng thua, mà còn là nền tảng để xây dựng những tình bạn bền vững dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau về nỗ lực và thành quả trong sự nghiệp.