Maritimo 0-2 Santa Clara: Santa Clara giành chiến thắng Santa Clara mang đến sân khách thành tích đáng nể khi đang đứng hạng 4 với 18 điểm. Họ gặp Maritimo, đội xếp hạng 14, lúc 01:00 ngày 02/11/2026.

Maritimo 0 - 2 Santa Clara Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Maritimo tiếp đón Santa Clara.

12' Maritimo ép sân Cầm bóng: Maritimo 62% - 38% Santa Clara, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 4.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Maritimo 56% - 44% Santa Clara, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

36' BÀN THẮNG! Santa Clara (0-1) Phút 36': Tiago Ribeiro (Santa Clara) lập công (kiến tạo: Guilherme Romão). Tỷ số: 0 - 1.

37' Santa Clara ép sân Cầm bóng: Maritimo 43% - 57% Santa Clara, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 3 - 1.

44' Thẻ vàng Phút 44': José Tavares (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Maritimo 45% - 55% Santa Clara, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 3 - 2.

52' Thay người Phút 52' (Santa Clara): Joao Vasconcelos vào sân thay José Tavares.

58' Thay người Phút 58' (Santa Clara): Tiago Ribeiro Duarte vào sân thay Guilherme Romão.

60' BÀN THẮNG! Santa Clara (0-2) Phút 60': Vinicius lopes (Santa Clara) lập công (kiến tạo: Emanuel Moreira). Tỷ số: 0 - 2.

60' Thẻ vàng Phút 60': Francisco Vieites (Maritimo) nhận thẻ vàng (Argument).

65' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Maritimo 46% - 54% Santa Clara, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 3 - 3.

66' Thay người Phút 66' (Maritimo): Ibrahim Akitunde Alani vào sân thay Rodri Andrade.

66' Thay người Phút 66' (Maritimo): Simo Bouzaidi vào sân thay Mons Rogeani Bassouamina.

67' Thẻ vàng Phút 67': Gábor Szalai (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Thay người Phút 74' (Maritimo): Israel Isaac Ayuma vào sân thay Gábor Szalai.

78' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Maritimo 48% - 52% Santa Clara, dứt điểm 14 - 11 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 3 - 5.

86' Thay người Phút 86' (Santa Clara): Luiz Fernando Salles De Castro vào sân thay Vinicius lopes.

86' Thay người Phút 86' (Santa Clara): Welinton Torrão vào sân thay Brenner Lucas Goncalves Santos.

86' Thay người Phút 86' (Santa Clara): Henrique Silva vào sân thay Luis Fernando Santos Oliveira.

89' Thay người Phút 89' (Maritimo): Maurice Boakye vào sân thay Raphael Guzzo.

89' Thay người Phút 89' (Maritimo): Samuel Bamba vào sân thay Martín Tejón.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Luiz Fernando Salles De Castro (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Tiago Ribeiro (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Maritimo 51% - 49% Santa Clara, dứt điểm 16 - 11 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 15 - 14, cứu thua 3 - 6.

KT Kết thúc: Maritimo 0-2 Santa Clara Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 02:55 02/11/2026

Đội hình chính thức Maritimo Sơ đồ 3-4-3 · HLV M. van der Gaag Santa Clara Sơ đồ 4-3-3 · HLV Petit 30 Fran Vieites 22 G. Szalai 4 Rafael Fernandes 44 Romain Correia 2 Igor Julião 6 Rodrigo Andrade 14 Raphael Guzzo 23 Paulo Henrique 12 Bassouamina 17 Adrián Butzke 10 Martín Tejón 12 Neneca 42 Lucas Soares 4 Pedro Pacheco 21 Emanuel Fernandes 5 Guilherme Romão 8 José Luís Rocha Tavares 41 Daniel Borges 20 Tiago Ribeiro 10 Brenner Lucas Gonçalves Santos 7 Luis Fernando Santos Oliveira 70 Vinícius Lopes Dự bị Maritimo 66 I. Ayuma 27 S. Bamba 90 Maurice Osei Boakye 11 M. Diouri 18 V. Danilović 15 Tomás Tavares 1 Gonçalo Tabuaço 3 N. Ogbeta 13 Alfonso Pastor Santa Clara 17 JoÃ£o Vasconcelos 76 Tome·de Castro Sousa 99 Sorriso 19 Ythallo 80 Tiago Ribeiro Duarte 11 Welinton Torrão 73 Léo Jacó 81 Seydou Fofana 3 Henrique Silva Cập nhật đội hình lúc 00:32 02/11/2026

Maritimo Thống kê Santa Clara 52% Kiểm soát bóng 48% 17 Dứt điểm 11 6 Trúng đích 5 5 Phạt góc 2 17 Phạm lỗi 18 0 Việt vị 4 3 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Tiago Ribeiro Santa Clara 1 bàn Vinícius Lopes Santa Clara 1 bàn Emanuel Fernandes Santa Clara 1 kiến tạo · điểm 7.85 Guilherme Romão Santa Clara 1 kiến tạo · điểm 7.84 Neneca Santa Clara Điểm 7.86 Pedro Pacheco Santa Clara Điểm 7.35

Santa Clara hành quân đến sân khách với vị thế của một đội đang đứng hạng 4 và có 18 điểm. Đối thủ của họ là Maritimo, đội đang xếp hạng 14 với 8 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 02/11/2026 trên sân Estádio do Marítimo, và là phép thử rõ ràng cho bản lĩnh của đội khách.

Santa Clara mang thành tích đáng nể đến sân khách

Trên bảng xếp hạng, Santa Clara đang ở nhóm đầu với vị trí thứ 4 và 18 điểm. Maritimo đứng thứ 14 với 8 điểm, tức kém đối thủ 10 điểm và 10 bậc. Khoảng cách này cho thấy đội khách đang là bên có vị thế tốt hơn khi bước vào trận đấu.

Tuy nhiên, thành tích tốt trên bảng xếp hạng không tự động chuyển thành chiến thắng trên sân đối phương. Santa Clara sẽ phải chứng minh sức mạnh của mình ở một địa điểm không quen thuộc, trước một chủ nhà cần điểm số.

Phong độ: cả hai đều đang chững lại

Maritimo thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà đang thua liên tiếp 2 trận mới nhất. Đây là chuỗi kết quả không thuận lợi đối với một đội đang ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Santa Clara cũng không có khởi đầu suôn sẻ ở giai đoạn này. Họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất, trong đó có 2 trận thua ở những lần ra sân mới nhất. Dù vậy, hiệu số thắng thua của đội khách vẫn nhỉnh hơn chủ nhà.

Như vậy, trận đấu gặp nhau giữa hai đội cùng mang tâm lý cần xốc lại sau chuỗi hai trận thua. Bên nào sớm lấy lại nhịp độ sẽ có lợi thế tinh thần đáng kể.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Maritimo thắng 2 trận, Santa Clara thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Lịch sử đối đầu gần đây vì thế không nghiêng hẳn về bên nào.

Điều này đồng nghĩa vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng chưa phải bảo đảm cho Santa Clara. Maritimo từng đánh bại đối thủ này với số lần ngang bằng, nên chủ nhà có cơ sở để tự tin khi đón tiếp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Santa Clara, nhiệm vụ trọng tâm là giữ được sự chắc chắn và kỷ luật khi chơi xa nhà, đồng thời tận dụng vị thế cao hơn để kiểm soát nhịp trận. Một khởi đầu cẩn trọng có thể giúp họ tránh việc để chủ nhà tìm được cảm hứng từ khán đài.

Về phía Maritimo, áp lực nằm ở việc phải cải thiện chuỗi kết quả gần đây ngay trên sân nhà. Một bàn thắng sớm sẽ giúp đội chủ nhà thay đổi tâm lý sau hai trận thua liên tiếp. Ngược lại, nếu để đối thủ dẫn trước, họ sẽ phải đối mặt với một trận đấu khó khăn hơn nhiều.

Nhận định

Xét tổng thể, Santa Clara có lợi thế về vị trí xếp hạng và hiệu số thắng thua trong các trận gần đây. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng cùng chuỗi hai trận thua của chính họ khiến đây chưa phải trận đấu dễ dàng. Maritimo có động lực rõ ràng để tạo bất ngờ trên sân nhà.

Trận đấu vì thế là thử thách thực sự cho bản lĩnh sân khách của Santa Clara. Nếu đội khách xử lý tốt áp lực, vị thế trên bảng xếp hạng sẽ được củng cố thêm. Còn nếu Maritimo giữ được sự tập trung, cuộc đua này hoàn toàn có thể đi theo hướng khác.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Maritimo · 2 thắng 1 hòa Santa Clara · 2 thắng Maritimo 0 - 0 Santa Clara Hòa Santa Clara 2 - 1 Maritimo SC Maritimo 3 - 1 Santa Clara MAR Santa Clara 2 - 1 Maritimo SC Maritimo 1 - 0 Santa Clara MAR

Maritimo 5 trận gần nhất B B T B H 9 Trận 2-2-5 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 19 Thủng lưới Santa Clara 5 trận gần nhất B B T H T 9 Trận 5-3-1 T-H-B 13 Ghi (TB 1.4) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 10 10 0 0 +21 30 T T T T T 2 Benfica 9 7 1 1 +18 22 T T B T T 3 Sporting CP 10 6 3 1 +12 21 T B T H H 4 Santa Clara 9 5 3 1 +7 18 B T H T T 5 Arouca 9 5 2 2 +5 17 T T H B H … 13 Vitória SC 9 2 2 5 0 8 T B H B H 14 Maritimo 9 2 2 5 -10 8 B B H B B 15 Nacional 9 2 1 6 -8 7 T B B B B …