Maritimo 1-2 FC Porto: FC Porto giành chiến thắng Cuộc so tài giữa Maritimo và FC Porto diễn ra lúc 00:00 ngày 11/10/2026, nơi chủ nhà nỗ lực tìm lại chiến thắng trước đối thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Maritimo 1 - 2 FC Porto Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Maritimo tiếp đón FC Porto.

13' FC Porto ép sân Cầm bóng: Maritimo 39% - 61% FC Porto, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 2.

16' BÀN THẮNG! Maritimo (1-0) Phút 16': Gábor Szalai (Maritimo) lập công (kiến tạo: Maxime Dominguez). Tỷ số: 1 - 0.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Maritimo 49% - 51% FC Porto, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

36' Thẻ vàng Phút 36': Alan Gonzalo Varela (FC Porto) nhận thẻ vàng (Foul).

40' Thế trận giằng co Cầm bóng: Maritimo 48% - 52% FC Porto, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 1.

42' BÀN THẮNG! FC Porto (1-1) Phút 42': Victor Froholdt (FC Porto) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (FC Porto): Pablo Rosario vào sân thay Alan Gonzalo Varela.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' FC Porto ép sân Cầm bóng: Maritimo 43% - 57% FC Porto, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 4 - 1.

54' Thay người Phút 54' (FC Porto): Gabri Veiga vào sân thay Hwang In-Beom.

55' Thay người Phút 55' (FC Porto): Borja Sainz vào sân thay William Gomes.

57' Thẻ vàng Phút 57': Eduardo Gabriel Aquino Cossa (FC Porto) nhận thẻ vàng (Foul).

64' FC Porto ép sân Cầm bóng: Maritimo 44% - 56% FC Porto, dứt điểm 4 - 12 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 1 - 6; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 6 - 1.

66' Thay người Phút 66' (Maritimo): Simo Bouzaidi vào sân thay Tomas Tavares.

66' Thay người Phút 66' (Maritimo): Rodri Andrade vào sân thay Maxime Dominguez.

66' Thay người Phút 66' (FC Porto): Samuel Aghehowa vào sân thay André Silva.

76' FC Porto ép sân Cầm bóng: Maritimo 42% - 58% FC Porto, dứt điểm 4 - 15 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 1 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 7 - 1.

78' Thay người Phút 78' (Maritimo): Mons Rogeani Bassouamina vào sân thay Adrián Butzke.

79' Thay người Phút 79' (Maritimo): Maurice Boakye vào sân thay Martín Tejón.

79' Thay người Phút 79' (FC Porto): Oskar Pietuszewski vào sân thay Eduardo Gabriel Aquino Cossa.

84' BÀN THẮNG! FC Porto (1-2) Phút 84': Oskar Pietuszewski (FC Porto) lập công (kiến tạo: Jakub Kiwior). Tỷ số: 1 - 2.

84' VAR Phút 84': Bàn thắng được công nhận — Oskar Pietuszewski (FC Porto).

87' Thẻ vàng Phút 87': Igor Julião (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).

88' FC Porto ép sân Cầm bóng: Maritimo 39% - 61% FC Porto, dứt điểm 4 - 18 (trúng đích 2 - 9), phạt góc 1 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 7 - 1.

89' Thay người Phút 89' (Maritimo): Samuel Bamba vào sân thay Ibrahim Akitunde Alani.

KT Kết thúc: Maritimo 1-2 FC Porto Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 01:58 11/10/2026

Đội hình chính thức Maritimo Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. van der Gaag FC Porto Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Farioli 30 Fran Vieites 15 Tomás Tavares 22 G. Szalai 44 Romain Correia 23 Paulo Henrique 21 I. Alani 14 Raphael Guzzo 2 Igor Julião 8 M. Dominguez 10 Martín Tejón 17 Adrián Butzke 99 Diogo Costa 20 Alberto Baio 5 J. Bednarek 4 J. Kiwior 74 Francisco Moura 8 Victor Mow Froholdt 22 A. Varela 16 Hwang In-Beom 7 William 19 André Silva 11 Pepê Aquino Dự bị Maritimo 1 Gonçalo Tabuaço 13 Alfonso Pastor 3 N. Ogbeta 4 Rafael Fernandes 35 B. Limbombe 66 I. Ayuma 18 V. Danilović 12 Bassouamina 27 S. Bamba FC Porto 29 S. Giménez 17 Borja Sainz 9 Samu 77 Pietuszewski 10 Gabri Veiga 13 P. Rosario 42 S. Fofana 37 Gabriel Mec 52 Martim Fernandes Cập nhật đội hình lúc 23:33 10/10/2026

Maritimo Thống kê FC Porto 41% Kiểm soát bóng 59% 7 Dứt điểm 19 4 Trúng đích 9 2 Phạt góc 6 15 Phạm lỗi 15 0 Việt vị 2 7 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Pietuszewski FC Porto 1 bàn G. Szalai Maritimo 1 bàn Victor Mow Froholdt FC Porto 1 bàn J. Kiwior FC Porto 1 kiến tạo · điểm 7.25 M. Dominguez Maritimo 1 kiến tạo · điểm 6.38 J. Bednarek FC Porto Điểm 7.53

Cuộc chạm trán giữa Maritimo và FC Porto diễn ra vào lúc 00:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Estádio do Marítimo đặt ra bài toán đầy thử thách cho đội chủ nhà. Với Maritimo, mục tiêu cấp thiết nhất lúc này là phải chặn đứng chuỗi ngày u ám và tìm lại niềm vui chiến thắng để cải thiện tình hình.

Tương quan phong độ: Maritimo nỗ lực chặn đứng chuỗi trận ảm đạm

Đội chủ nhà bước vào trận đấu này với tâm lý nặng nề sau chuỗi kết quả nghèo nàn thời gian qua. Trong 5 trận gần nhất, Maritimo chưa biết đến mùi chiến thắng khi chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc liên tục đánh rơi điểm số khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ bị ảnh hưởng đáng kể, đồng thời đẩy đội bóng vào thế khó trong việc tìm kiếm sự ổn định.

Ở chiều ngược lại, FC Porto đang thể hiện sức mạnh vượt trội với sự ổn định tuyệt đối. Đội khách sở hữu phong độ toàn thắng cả 5 trận gần nhất, duy trì được nhịp độ thi đấu hưng phấn và sự hiệu quả cao trên sân cỏ. Sự tương phản rõ rệt về phong độ giữa chuỗi 5 trận toàn thắng của đội khách và chuỗi 5 trận không thắng của đội chủ nhà tạo nên một bức tranh hoàn toàn trái ngược trước giờ bóng lăn.

Khoảng cách bảng xếp hạng và áp lực từ lịch sử đối đầu

Trên bảng xếp hạng hiện tại, sự chênh lệch giữa hai câu lạc bộ được phản ánh rõ rệt qua điểm số và vị trí. FC Porto đang chễm chệ ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với 21 điểm sau những màn trình diễn thuyết phục. Trong khi đó, Maritimo đang đứng ở vị trí thứ 11 với vỏn vẹn 8 điểm, kém đối thủ trực tiếp tới 13 điểm.

Thống kê đối đầu gần đây cũng không mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho Maritimo. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, đại diện đảo Madeira không giành được bất kỳ chiến thắng nào, chỉ kiếm được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại trước FC Porto. Những con số này cho thấy đội khách thường xuyên chiếm ưu thế rõ ràng mỗi khi hai bên đối đầu trực tiếp.

Thử thách bản lĩnh tại Estádio do Marítimo

Dù phải đương đầu với đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng, điểm tựa sân nhà Estádio do Marítimo sẽ là cơ sở để Maritimo thi đấu tập trung hơn. Để hướng tới mục tiêu chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng, đội chủ nhà bắt buộc phải xây dựng lối chơi chặt chẽ, hạn chế tối đa các sai lầm trước một đối thủ đang có phong độ cao như FC Porto.

Nhìn chung, cục diện trận đấu nghiêng về phía đội khách nhờ phong độ 5 trận toàn thắng và vị trí số một trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi ngày dài chỉ biết hòa và thua có thể trở thành động lực để Maritimo nỗ lực tạo nên thế trận kiên cường trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Maritimo · 0 thắng 1 hòa FC Porto · 4 thắng Maritimo 0 - 2 FC Porto FP FC Porto 5 - 1 Maritimo FP FC Porto 2 - 1 Maritimo FP Maritimo 1 - 1 FC Porto Hòa Maritimo 1 - 2 FC Porto FP

Maritimo 5 trận gần nhất H B B B H 7 Trận 2-2-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.1) 12 Thủng lưới FC Porto 5 trận gần nhất T T T B T 7 Trận 7-0-0 T-H-B 18 Ghi (TB 2.6) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 7 7 0 0 +15 21 T T T T T 2 Sporting CP 8 5 3 0 +11 18 T H H T T 3 Benfica 7 5 1 1 +15 16 B T T T T … 10 Alverca 7 2 2 3 -2 8 T T B H B 11 Maritimo 7 2 2 3 -4 8 H B B B H 12 Moreirense 8 2 2 4 -7 8 B H T B B …