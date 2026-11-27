Maritimo 1-2 Nacional: Nacional giành chiến thắng
Maritimo có thành tích đối đầu vượt trội trước Nacional khi thắng cả 5 lần gặp gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:15 ngày 28/11/2026 tại Estádio do Marítimo.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Maritimo tiếp đón Nacional.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Maritimo 53% - 47% Nacional, phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 3.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Maritimo 44% - 56% Nacional, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.
- 31'Thẻ vàng
Phút 31': Paulo Henrique (Maritimo) nhận thẻ vàng (Argument).
- 31'Thẻ vàng
Phút 31': Miguel Baeza (Nacional) nhận thẻ vàng (Argument).
- 36'BÀN THẮNG! Nacional (0-1)
Phút 36': Song Min-kyu (Nacional) lập công (kiến tạo: Miguel Baeza). Tỷ số: 0 - 1.
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Maritimo 49% - 51% Nacional, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 6.
- 39'Thẻ vàng
Phút 39': Gábor Szalai (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Maritimo): Maurice Boakye vào sân thay Raphael Guzzo.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Maritimo 53% - 47% Nacional, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 0 - 0.
- 51'BÀN THẮNG! Nacional (0-2)
Phút 51': Markus Jensen (Nacional) lập công (kiến tạo: Chiheb Labidi). Tỷ số: 0 - 2.
- 57'Thẻ vàng
Phút 57': Williams Kokolo (Nacional) nhận thẻ vàng (Foul).
- 59'Thay người
Phút 59' (Nacional): Jose Gomes vào sân thay Williams Kokolo.
- 60'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Maritimo 54% - 46% Nacional, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 8.
- 64'Thẻ vàng
Phút 64': Maurice Boakye (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).
- 65'Thay người
Phút 65' (Maritimo): Samuel Bamba vào sân thay Paulo Henrique.
- 65'Thay người
Phút 65' (Maritimo): Nilton Varela vào sân thay Simo Bouzaidi.
- 65'Thẻ vàng
Phút 65': Renato Marin (Nacional) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 66'Thẻ vàng
Phút 66': Chico Gonçalves (Nacional) nhận thẻ vàng (Foul).
- 67'Thay người
Phút 67' (Nacional): Stavros Gavriel vào sân thay Pablo Ruan.
- 67'Thay người
Phút 67' (Nacional): Wesley vào sân thay Markus Jensen.
- 70'Thay người
Phút 70' (Nacional): Matchoi Djaló vào sân thay N. Kader.
- 70'Thay người
Phút 70' (Nacional): Allen Obando vào sân thay Song Min-kyu.
- 72'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Maritimo 56% - 44% Nacional, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 14 - 10, cứu thua 0 - 2.
- 74'Thay người
Phút 74' (Maritimo): Maxime Dominguez vào sân thay Rodri Andrade.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Matchoi Djaló (Nacional) nhận thẻ vàng (Foul).
- 84'Thay người
Phút 84' (Maritimo): Mons Rogeani Bassouamina vào sân thay Adrián Butzke.
- 84'Maritimo ép sân
Cầm bóng: Maritimo 60% - 40% Nacional, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 15 - 11, cứu thua 0 - 3.
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': Romain Correia (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).
- 89'Thẻ đỏ
Phút 89': Romain Correia (Maritimo) nhận thẻ đỏ.
- 90+4'BÀN THẮNG! Maritimo (1-2)
Phút 90+4': Samuel Bamba (Maritimo) lập công (kiến tạo: Vladan Danilović). Tỷ số: 1 - 2.
- KTKết thúc: Maritimo 1-2 Nacional
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 05:11 28/11/2026
Maritimo bước vào trận gặp Nacional với một điểm tựa tâm lý rõ rệt: thắng cả 5 lần đối đầu gần nhất, không để đối thủ giành một điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 03:15 ngày 28/11/2026 trên sân Estádio do Marítimo.
Thành tích đối đầu nghiêng hẳn về Maritimo
Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Maritimo thắng 5, hòa 0 và thua 0. Đây là chuỗi kết quả hiếm khi xuất hiện giữa hai đội cùng tầm, và nó mang lại niềm tin lớn cho đội chủ nhà trước trận này.
Ngược lại, Nacional chưa tìm được cách vượt qua Maritimo trong những lần đối đầu gần đây. Đội khách sẽ phải tìm ra lối chơi mới để phá vỡ thế bất lợi kéo dài này.
Phong độ: Maritimo chập chờn, Nacional nhỉnh hơn
Ở 5 trận gần nhất, Maritimo hòa 1 trận, thua 3 trận và thắng 1 trận. Chiến thắng của họ nằm ở trận cũ nhất trong chuỗi này, còn trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa. Đội chủ nhà vì thế đang cần một kết quả tích cực để lấy lại sự ổn định.
Nacional có phong độ khá hơn đôi chút khi thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ thắng trận mới nhất, nhưng sau đó thua liền 1 trận rồi lại thắng và thua xen kẽ. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách chưa thật sự ổn định.
Cuộc đua trên bảng xếp hạng sát sao
Nacional đang xếp hạng 13 với 10 điểm, còn Maritimo đứng hạng 15 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi cục diện giữa hai bên.
Với Maritimo, một chiến thắng sẽ giúp họ bắt kịp đối thủ về điểm số. Với Nacional, giành điểm trên sân khách sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp.
Điểm then chốt về chiến thuật
Maritimo có lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu và việc được thi đấu trên sân nhà. Điều họ cần là biến sự tự tin đó thành hiệu quả trên sân, nhất là sau chuỗi phong độ thiếu ổn định gần đây.
Nacional sẽ muốn tận dụng đà thắng của trận gần nhất để chơi với tâm lý thoải mái hơn. Tuy nhiên, họ phải chứng minh được mình có thể phá vỡ thế bất lợi trong những lần chạm trán với Maritimo.
Nhận định
Thành tích đối đầu 5-0-0 nghiêng hẳn về Maritimo, cùng lợi thế sân nhà, là những yếu tố giúp đội chủ nhà nhỉnh hơn về mặt tinh thần. Dù vậy, phong độ gần đây của họ không ổn định, trong khi Nacional vẫn có những tín hiệu tích cực. Một trận đấu cạnh tranh giữa hai đội cách nhau 2 điểm trên bảng xếp hạng là điều có thể chờ đợi.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)