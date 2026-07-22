Mark van Bommel chuẩn bị dẫn dắt đội tuyển Bỉ: Kỷ nguyên mới đầy tham vọng hướng tới EURO 2028 Sau sự ra đi của Rudi Garcia, cựu danh thủ Mark van Bommel chuẩn bị tiếp quản ghế nóng đội tuyển Bỉ với bản hợp đồng dài hạn nhằm chinh phục đỉnh cao EURO 2028.

Đội tuyển Bỉ đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử bóng đá quốc gia. Sau sự ra đi của Rudi Garcia, Liên đoàn bóng đá Bỉ (RBFA) đã nhanh chóng tìm thấy mảnh ghép thay thế để dẫn dắt thế hệ tài năng tiếp theo. Mark van Bommel, cựu danh thủ người Hà Lan với cá tính mạnh mẽ, đang tiến rất gần đến chiếc ghế nóng tại Brussels.

Van Bommel là ứng viên hàng đầu ngồi ghế nóng tuyển Bỉ. Ảnh: Getty.

Sự chuyển giao từ di sản của Rudi Garcia

Quyết định rời đi của Rudi Garcia để lại một khoảng trống lớn nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Trong hơn một năm rưỡi cầm quân, chiến lược gia này đã giúp "Quỷ đỏ" lấy lại vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới. Thành tích lọt vào tứ kết World Cup không chỉ đơn thuần là con số; đó là minh chứng cho sự hồi sinh của một tập thể từng bị nghi ngờ về tinh thần chiến đấu.

Đáng chú ý nhất, dưới thời Garcia, Bỉ là đội bóng duy nhất xuyên thủng được mảnh lưới của nhà vô địch Tây Ban Nha trong suốt giải đấu. Sự kiên cường đó đã đặt ra một tiêu chuẩn mới cho người kế nhiệm. Garcia ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu, để lại một nền tảng vững chắc cho Mark van Bommel tiếp quản.

Lý do Mark van Bommel được chọn

Theo Sky Sports News, Van Bommel không phải là cái tên xa lạ trong danh sách rút gọn của RBFA. Ông từng được cân nhắc nghiêm túc sau khi Domenico Tedesco bị sa thải. Sự kiên trì của Liên đoàn bóng đá Bỉ với chiến lược gia 49 tuổi này cho thấy họ tin tưởng vào triết lý bóng đá hiện đại và kỷ luật thép mà ông mang lại.

Kể từ khi treo giày vào năm 2013, Van Bommel đã trải qua hành trình huấn luyện đầy thăng trầm tại PSV Eindhoven và Wolfsburg. Tuy nhiên, chính tại Royal Antwerp, ông mới thực sự khẳng định được đẳng cấp của một huấn luyện viên hàng đầu. Cú đúp danh hiệu quốc nội lịch sử mùa giải 2022/23 – bao gồm chức vô địch Belgian Pro League và Cúp Quốc gia – là minh chứng đanh thép nhất cho năng lực cầm quân của ông tại môi trường bóng đá Bỉ.

Thử thách về tính ổn định

Mặc dù sở hữu bảng thành tích ấn tượng, Van Bommel vẫn đối mặt với những hoài nghi về khả năng duy trì phong độ dài hạn. Tại PSV và Wolfsburg, các đội bóng của ông thường có giai đoạn khởi đầu rực lửa nhưng lại hụt hơi ở những thời điểm quyết định giữa mùa giải. Đối với một đội tuyển quốc gia, nơi các đợt tập trung diễn ra ngắt quãng, việc duy trì "lửa" chiến đấu và sự ổn định về chiến thuật sẽ là bài toán hóc búa mà ông cần lời giải.

Tầm nhìn hướng tới EURO 2028

Nhiệm vụ trọng tâm trong bản hợp đồng dài hạn của Van Bommel không gì khác ngoài chiến dịch EURO 2028. Đây được xem là thời điểm chín muồi để Bỉ chuyển giao hoàn toàn từ "Thế hệ vàng" cũ sang những tài năng trẻ đang lên. Sự quyết liệt và tinh thần không bỏ cuộc của Van Bommel được kỳ vọng sẽ trở thành chất xúc tác hoàn hảo, biến đội tuyển Bỉ thành một khối gắn kết và đáng sợ hơn.

Với kinh nghiệm thực chiến tại giải vô địch quốc gia Bỉ và bản lĩnh của một tiền vệ lừng danh thế giới một thời, Mark van Bommel đang nắm giữ chìa khóa để mở ra chương mới đầy hứa hẹn cho bóng đá nước này. Người hâm mộ "Quỷ đỏ" có quyền hy vọng vào một lối chơi rực lửa và những vinh quang thực thụ trong tương lai gần.