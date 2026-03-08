Marmoush lập cú đúp đẳng cấp giúp Man City hạ Newcastle tiến vào tứ kết FA Cup Omar Marmoush tỏa sáng rực rỡ trong ngày vắng Erling Haaland, giúp Manchester City đánh bại Newcastle 3-1 để giành vé vào tứ kết FA Cup năm thứ 8 liên tiếp.

Trong bối cảnh Erling Haaland vắng mặt và HLV Pep Guardiola thực hiện tới 10 sự thay đổi trong đội hình, niềm tin của Manchester City được đặt trọn lên vai Omar Marmoush. Không phụ sự kỳ vọng, tiền đạo người Ai Cập đã có một đêm diễn thượng hạng tại St. James' Park, biến mình thành cơn ác mộng thực sự đối với hàng thủ Newcastle United.

Marmoush tỏa sáng để giúp Man City giành quyền đi tiếp.

Cú đúp đẳng cấp định đoạt trận đấu tại St. James' Park

Màn trình diễn của Marmoush là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhạy bén không gian và kỹ năng dứt điểm sấm sét. Sau khi Man City gặp khó khăn trong hiệp một và bị dẫn trước, chính sự năng nổ của chân sút người Ai Cập đã vực dậy tinh thần toàn đội ngay đầu hiệp hai.

Phút 47, anh chứng minh bản năng sát thủ với pha chọn vị trí thông minh, đón đường căng ngang của Matheus Nunes để dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Đây là bàn thắng mang tính bước ngoặt, đập tan mọi hưng phấn mà đội chủ nhà vừa gây dựng trước đó.

Đỉnh cao trong đêm diễn của Marmoush đến ở phút 65. Nhận bóng từ tuyến hai, tiền đạo 27 tuổi thực hiện một nhịp khống chế gọn gàng trước khi tung ra cú dứt điểm uy lực từ khoảng cách 20 mét. Quả bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực hoàn toàn của thủ môn Aaron Ramsdale. Bàn thắng này không chỉ định đoạt kết quả trận đấu mà còn là lời khẳng định về đẳng cấp của Marmoush – người đang trở thành quân bài chiến lược quan trọng trong sơ đồ của Guardiola.

Dù không có Haaland nhưng Man City vẫn còn đó ''sát thủ'' người Ai Cập.

Sự hiệu quả kinh ngạc qua những con số thống kê

Các con số thống kê sau trận cho thấy sự hiệu quả đến kinh ngạc của Marmoush. Với chỉ 26 lần chạm bóng, anh đã tung ra 3 cú dứt điểm và tất cả đều đi trúng đích (đạt tỷ lệ 100%), đem về 2 bàn thắng quan trọng.

Đáng chú ý, chỉ số bàn thắng kỳ vọng trên mục tiêu (xGOT) của anh đạt tới 1.42, cao hơn nhiều so với xG cơ bản (0.58). Điều này minh chứng cho khả năng biến những cơ hội khó thành bàn thắng thực tế của tiền đạo này. Đặc biệt, đây đã là bàn thắng thứ 6 mà Marmoush ghi vào lưới Newcastle chỉ trong vòng 13 tháng qua, xác lập vị thế "hung thần" thực sự của vùng Tyneside.

Vũ khí hạng nặng của Pep Guardiola

Dù tỏa sáng rực rỡ, Marmoush vẫn thể hiện sự khiêm tốn khi dành lời khen cho Jeremy Doku và Savinho về những đóng góp giúp đội bóng tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận chính cú đúp đẳng cấp của anh đã trực tiếp đưa Manchester City vào tứ kết FA Cup năm thứ 8 liên tiếp.

Màn trình diễn này là thông điệp đanh thép gửi tới đối thủ tiếp theo tại Champions League là Real Madrid. Man City đang cho thấy họ không chỉ biết sống dựa vào hơi thở của Haaland, mà còn sở hữu một "vũ khí hạng nặng" mang tên Omar Marmoush sẵn sàng bùng nổ ở bất cứ thời điểm nào.