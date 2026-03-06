Marquinhos đi vào lịch sử PSG sau chức vô địch Champions League thứ hai Đội trưởng Marquinhos khẳng định vị thế huyền thoại tại Paris Saint-Germain với danh hiệu Champions League thứ hai liên tiếp và hành động nhân văn dành cho Gabriel của Arsenal.

Paris Saint-Germain vừa bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu sau màn lội ngược dòng kịch tính trước Arsenal tại Puskas Arena, Budapest. Giữa không khí ăn mừng cuồng nhiệt của đại diện nước Pháp, hình ảnh trung vệ Marquinhos tiến lại an ủi Gabriel - người bỏ lỡ quả luân lưu quyết định - đã trở thành biểu tượng cho đẳng cấp và tinh thần thể thao cao thượng của một thủ lĩnh thực thụ.

Marquinhos tiến đến an ủi Gabriel.

Tinh thần nhân văn của người đội trưởng

Ngay sau khi quả luân lưu cuối cùng khép lại, Marquinhos là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh Gabriel để động viên, trước khi toàn bộ đội hình Arsenal kịp định thần. Chia sẻ về hành động này, ngôi sao người Brazil cho biết anh thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của người đồng đội tại tuyển quốc gia, bởi chính anh từng nếm trải cảm giác cay đắng khi sút hỏng phạt đền tại tứ kết World Cup.

Cử chỉ cao đẹp này không chỉ nhận được sự trân trọng từ đội trưởng đối phương là Martin Odegaard mà còn minh chứng cho phẩm chất của Marquinhos. Anh chọn cách chia sẻ nỗi đau với đối thủ thay vì chỉ đắm mình trong niềm vui cá nhân, một hành động cho thấy đẳng cấp của một ngôi sao lớn không chỉ nằm ở kỹ năng chơi bóng.

Bản lĩnh thép tại Puskas Arena

Trận chung kết khởi đầu đầy thử thách cho Marquinhos khi tình huống phá bóng không may của anh vô tình tạo điều kiện cho Kai Havertz mở tỷ số cho Arsenal. Tuy nhiên, thay vì để sai lầm tâm lý chi phối, trung vệ này đã thể hiện bản lĩnh vững vàng. Trong suốt thời gian còn lại, anh duy trì sự tập trung tuyệt đối, thực hiện hàng loạt pha đánh chặn chính xác để hóa giải các đợt tấn công từ đội bóng London.

Điểm nhấn chiến thuật quan trọng nhất diễn ra ở cuối hiệp một khi Marquinhos có pha cản phá xuất thần ngay trong chân Havertz trong tình huống đối mặt trực diện. Pha can thiệp này có ý nghĩa sống còn, giữ vững hy vọng cho PSG trước khi họ thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công, tạo tiền đề cho chiến thắng chung cuộc.

Marquinhos thể hiện đúng vai trò của một thủ lĩnh.

Vị thế bất tử trong lịch sử Paris Saint-Germain

Chiến dịch Champions League năm nay mang một sắc thái đặc biệt đối với cá nhân Marquinhos. Dù PSG đã chiêu mộ Illia Zabarnyi với mức giá 60-70 triệu euro để chuẩn bị cho tương lai dài hạn, trung vệ xứ Samba vẫn chứng minh mình là nhân tố không thể thay thế. Anh không vắng mặt bất kỳ phút nào tại đấu trường châu Âu mùa này, duy trì phong độ đỉnh cao trước những đối thủ lớn như Liverpool và Bayern Munich.

Với tư cách là cầu thủ ra sân nhiều nhất và giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử câu lạc bộ, việc Marquinhos nâng cao chiếc cúp bạc lần thứ hai liên tiếp với băng thủ quân trên tay là một đoạn kết trọn vẹn. Anh hiện đã bước vào ngôi đền của những huyền thoại sống, một biểu tượng vĩ đại mà Paris sẽ vô cùng luyến tiếc nếu một ngày hành trình này kết thúc.