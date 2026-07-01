Marsaxlokk 0-3 Pyunik Yerevan: Pyunik Yerevan giành chiến thắng Marsaxlokk tiếp đón Pyunik Yerevan trên sân nhà trong khuôn khổ vòng sơ loại UEFA Europa Conference League, với dữ liệu đối đầu cho thấy hai đội từng hòa nhau trong lần chạm trán gần nhất.

Marsaxlokk 0 - 3 Pyunik Yerevan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Marsaxlokk tiếp đón Pyunik Yerevan.

23' Thay người Phút 23' (Marsaxlokk): O. Bykov vào sân thay L. Aguirre.

40' Thẻ vàng Phút 40': J. C. Corbalan (Marsaxlokk) nhận thẻ vàng.

41' BÀN THẮNG! Pyunik Yerevan (0-1) Phút 41': M. Yansane (Pyunik Yerevan) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' BÀN THẮNG! Pyunik Yerevan (0-2) Phút 51': A. Dashyan (Pyunik Yerevan) lập công (kiến tạo: M. Yansane). Tỷ số: 0 - 2.

54' Thay người Phút 54' (Marsaxlokk): U. Arias vào sân thay I. Christie-Davies.

54' Thay người Phút 54' (Marsaxlokk): Matheus vào sân thay R. Linden.

54' Thay người Phút 54' (Marsaxlokk): N. Muscat vào sân thay R. Mihana.

62' Thay người Phút 62' (Pyunik Yerevan): E. Malakyan vào sân thay H. Harutyunyan.

62' Thay người Phút 62' (Pyunik Yerevan): I. Pikis vào sân thay M. Yansane.

65' BÀN THẮNG! Pyunik Yerevan (0-3) Phút 65': M. Kovalenko (Pyunik Yerevan) lập công (kiến tạo: I. Pikis). Tỷ số: 0 - 3.

66' Thay người Phút 66' (Marsaxlokk): L. Caruana vào sân thay D. Simkus.

69' Thay người Phút 69' (Pyunik Yerevan): R. Darbinyan vào sân thay M. Kovalenko.

69' Thay người Phút 69' (Pyunik Yerevan): G. Tarakhchyan vào sân thay K. Hovhannisyan.

83' Thay người Phút 83' (Pyunik Yerevan): E. Simonyan vào sân thay S. Islamovic.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': N. Muscat (Marsaxlokk) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Marsaxlokk 0-3 Pyunik Yerevan Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 01:52 10/07/2026

Marsaxlokk và Pyunik Yerevan sẽ gặp nhau tại vòng sơ loại UEFA Europa Conference League, một trận đấu mang tính chất quyết định cho hành trình châu Âu của cả hai câu lạc bộ. Cuộc đối đầu diễn ra trên sân nhà Marsaxlokk Ground, nơi đội chủ nhà kỳ vọng tận dụng lợi thế sân bãi để tạo dấu ấn ngay từ lượt đấu đầu tiên.

Bối cảnh trận đấu

Đây là cuộc chạm trán thuộc khuôn khổ đấu trường châu Âu cấp câu lạc bộ, nơi cả Marsaxlokk lẫn Pyunik Yerevan đều đặt mục tiêu có kết quả tích cực để tạo lợi thế cho lượt đấu tiếp theo. Tính chất knock-out của vòng sơ loại khiến từng bàn thắng, từng pha xử lý đều mang ý nghĩa quan trọng đối với cục diện chung cuộc.

Thế đối đầu giữa hai đội

Trong lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, kết quả kết thúc với tỷ số hòa, không có đội nào giành chiến thắng. Điều này cho thấy khoảng cách trình độ giữa Marsaxlokk và Pyunik Yerevan không quá lớn, và trận đấu sắp tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra với thế trận cân bằng, khó lường.

Với chỉ một lần chạm trán được ghi nhận, dữ liệu lịch sử giữa hai đội còn khá hạn chế để đưa ra dự đoán chắc chắn về xu hướng thắng thua. Tuy nhiên, kết quả hòa trong quá khứ phần nào phản ánh sự thận trọng và tính chất giằng co thường thấy ở các trận đấu cúp châu Âu giữa những đội bóng có thực lực tương đồng.

Nhận định chiến thuật

Trên sân nhà, Marsaxlokk nhiều khả năng sẽ chủ động tổ chức lối chơi tấn công nhằm tạo áp lực sớm lên hàng thủ đối phương, tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà để gây sức ép. Ngược lại, Pyunik Yerevan với kinh nghiệm thi đấu tại các đấu trường quốc tế có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội phản công.

Yếu tố tâm lý và sự chuẩn bị chiến thuật của cả hai huấn luyện viên sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình cục diện trận đấu. Đội nào kiểm soát tốt hơn nhịp độ trận đấu và tận dụng hiệu quả các cơ hội hiếm hoi sẽ có lợi thế lớn trước lượt đấu quyết định.

Dự đoán xu hướng

Với thế trận cân bằng được thể hiện qua kết quả đối đầu trước đó, trận đấu giữa Marsaxlokk và Pyunik Yerevan hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài giằng co, khó đoán định. Cả hai đội đều cần một kết quả thuận lợi để tạo lợi thế tâm lý cũng như chiến thuật cho lượt đấu tiếp theo trong hành trình chinh phục tấm vé đi tiếp tại UEFA Europa Conference League.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

10/07/2026: Marsaxlokk 0 - 0 Pyunik Yerevan

Phong độ gần đây của Marsaxlokk

16/05/2026: Floriana 2-1 Marsaxlokk (Thua)

10/05/2026: Marsaxlokk 2-1 Hamrun Spartans (Thắng)

02/05/2026: Marsaxlokk 3-2 Naxxar Lions (Thắng)

26/04/2026: Marsaxlokk 1-0 Valletta FC (Thắng)

19/04/2026: Marsaxlokk 2-1 Gzira United (Thắng)

Phong độ gần đây của Pyunik Yerevan

10/07/2026: Marsaxlokk 0-0 Pyunik Yerevan (Hòa)

01/07/2026: Corvinul Hunedoara 2-0 Pyunik Yerevan (Thua)

23/06/2026: Aluminij 2-2 Pyunik Yerevan (Hòa)

27/05/2026: Pyunik Yerevan 2-1 Van (Thắng)

23/05/2026: Pyunik Yerevan 0-0 FC Noah (Hòa)

Phong độ và thống kê đội

Marsaxlokk (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Pyunik Yerevan (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Marsaxlokk: Không có thông tin chấn thương

Pyunik Yerevan: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Marsaxlokk thắng: 33%

Hòa: 33%

Pyunik Yerevan thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Marsaxlokk: bàn

Pyunik Yerevan: bàn

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