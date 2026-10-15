Marseille 0-1 Olympiakos Piraeus: Olympiakos Piraeus giành chiến thắng Marseille chưa có điểm nào và đang đứng thứ 32 trên bảng xếp hạng, nên khoảng cách với nhóm phía trên là bài toán lớn nhất khi tiếp Olympiakos Piraeus. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 16/10/2026 tại Orange Vélodrome.

Marseille 0 - 1 Olympiakos Piraeus Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Marseille tiếp đón Olympiakos Piraeus.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Marseille 54% - 46% Olympiakos Piraeus, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Marseille 53% - 47% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 0.

36' Thẻ vàng Phút 36': Keyliane Abdallah (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Marseille 57% - 43% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 1 - 0.

42' BÀN THẮNG! Olympiakos Piraeus (0-1) Phút 42': Santiago Hezze (Olympiakos Piraeus) lập công (kiến tạo: Chiquinho). Tỷ số: 0 - 1.

43' Thẻ vàng Phút 43': Panagiotis Retsos (Olympiakos Piraeus) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Thế trận giằng co Cầm bóng: Marseille 56% - 44% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 1 - 2.

60' Thẻ vàng Phút 60': Bruno Onyemaechi (Olympiakos Piraeus) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Thay người Phút 62' (Marseille): Amine Harit vào sân thay Tochukwu Nnadi.

62' Thay người Phút 62' (Marseille): Amine Gouiri vào sân thay Neal Maupay.

62' Thay người Phút 62' (Marseille): Ulisses Garcia vào sân thay Emerson Palmieri.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Marseille 56% - 44% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 9 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 1 - 2.

67' Thay người Phút 67' (Olympiakos Piraeus): Remo Freuler vào sân thay Gustavo Puerta.

67' Thay người Phút 67' (Olympiakos Piraeus): Armando González vào sân thay Roman Yaremchuk.

72' Thay người Phút 72' (Olympiakos Piraeus): Kostas Fortounis vào sân thay Jota Silva.

73' Thay người Phút 73' (Olympiakos Piraeus): Nayair Tiknizyan vào sân thay Bruno Onyemaechi.

75' Thay người Phút 75' (Marseille): Faris Moumbagna vào sân thay Angel Gomes.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Marseille 55% - 45% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 9 - 1; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 14 - 8, cứu thua 2 - 5.

77' Thẻ vàng Phút 77': Bamo Meite (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

80' Thay người Phút 80' (Marseille): Geoffrey Kondogbia vào sân thay Keyliane Abdallah.

82' Thay người Phút 82' (Olympiakos Piraeus): Gustavo Sá vào sân thay Chiquinho.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Marseille 56% - 44% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 9 - 1; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 15 - 10, cứu thua 2 - 5.

KT Kết thúc: Marseille 0-1 Olympiakos Piraeus Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:53 16/10/2026

Đội hình chính thức Marseille Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Genesio Olympiakos Piraeus Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Imanol Alguacil 12 J. de Lange 22 T. Weah 18 B. Meité 21 N. Aguerd 33 Emerson 6 T. Nnadi 7 A. Gomes 8 H. Abdelli 48 K. Abdallah 11 N. Maupay 14 Igor Paixão 1 S. Ortega 2 M. Saliakas 45 P. Retsos 5 L. Pirola 70 S. Onyemaechi 15 G. Puerta 32 S. Hezze 10 Gelson Martins 22 Chiquinho 20 Jota Silva 11 R. Yaremchuk Dự bị Marseille 4 C. Egan-Riley 74 K. Bezahaf 25 U. Garcia 9 A. Gouiri 77 A. Harit 42 Nouhoum Kamissoko 19 G. Kondogbia 43 T. Mmadi 29 F. Moumbagna Olympiakos Piraeus 4 Z. Smajlović 71 N. Tiknizyan 27 M. Pedersen 34 A. González 19 R. Freuler 7 K. Fortounis 6 David Carmo 8 Gustavo Sá 92 Georgakopoulos Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026

Marseille Thống kê Olympiakos Piraeus 55% Kiểm soát bóng 45% 11 Dứt điểm 9 5 Trúng đích 4 9 Phạt góc 1 15 Phạm lỗi 11 3 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật S. Hezze Olympiakos Piraeus 1 bàn Chiquinho Olympiakos Piraeus 1 kiến tạo · điểm 7.59 S. Ortega Olympiakos Piraeus Điểm 7.9 L. Pirola Olympiakos Piraeus Điểm 7.75 R. Freuler Olympiakos Piraeus Điểm 7.24

Marseille bước vào trận tiếp Olympiakos Piraeus với nhiệm vụ rõ ràng là kiếm điểm đầu tiên để rời vị trí thứ 32, nơi họ đang đứng với 0 điểm. Đối thủ đang ở vị trí thứ 13 với 3 điểm, nên cuộc đối đầu này là phép thử cho tham vọng tiến lên phía trên của chủ nhà. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 16/10/2026 trên sân Orange Vélodrome.

Marseille cần một điểm tựa sau chuỗi trận khó khăn

Phong độ gần đây của Marseille chưa mấy khả quan: trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Điểm sáng là chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi bốn trận thua liên tiếp trước đó.

Chiến thắng này có thể giúp chủ nhà lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, việc đứng thứ 32 với 0 điểm cho thấy đội cần sự ổn định hơn nếu muốn thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Lợi thế sân nhà trước khán giả Orange Vélodrome sẽ là yếu tố Marseille phải tận dụng.

Olympiakos Piraeus mang theo phong độ ổn định

Olympiakos Piraeus đến Pháp với trạng thái tốt hơn rõ rệt. Đội thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận, ở lượt đấu thứ tư tính từ trận mới nhất trở về trước.

Hiện đội đứng thứ 13 với 3 điểm, hơn Marseille 19 bậc trên bảng xếp hạng. Chuỗi thắng gần đây cho thấy đây là đối thủ biết cách giành kết quả, và họ sẽ không dễ nhường điểm cho chủ nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Marseille thắng 2 trận, Olympiakos Piraeus thắng 2 trận và chưa có trận hòa nào. Lịch sử gần đây vì thế không nghiêng hẳn về bên nào, và mỗi trận đều có người thắng, người thua.

Đây là điểm đáng chú ý với Marseille: đội từng đánh bại đối thủ này, nên hoàn toàn có cơ sở để tin vào khả năng tái lập kết quả đó.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, yếu tố quyết định là khả năng giữ vững tinh thần sau chiến thắng gần nhất và biến lợi thế sân nhà thành điểm số. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ thoát khỏi vị trí cuối bảng và giữ cho cuộc đua phía trên không bị bỏ xa thêm.

Với đội khách, thử thách là duy trì nhịp độ của chuỗi trận vừa qua trên một sân đấu đầy áp lực. Nếu giữ được sự chắc chắn như những trận gần đây, Olympiakos Piraeus có thể làm Marseille gặp khó khăn.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Olympiakos Piraeus đang có nền tảng tốt hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà cho phép Marseille tin rằng họ vẫn có cơ hội tạo bất ngờ. Đây là trận đấu mà chủ nhà cần thể hiện sự quyết tâm để mở tài khoản điểm số.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Marseille · 2 thắng 0 hòa Olympiakos Piraeus · 2 thắng Marseille 2 - 1 Olympiakos Piraeus MAR Olympiakos Piraeus 1 - 0 Marseille OP Marseille 0 - 1 Olympiakos Piraeus OP Olympiakos Piraeus 0 - 1 Marseille MAR

Marseille 5 trận gần nhất T B B B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới Olympiakos Piraeus 5 trận gần nhất T T T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 12 Torreense 1 1 0 0 +1 3 T 13 Olympiakos Piraeus 1 1 0 0 +1 3 T 14 Red Bull Salzburg 1 1 0 0 +1 3 T … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … 31 Celje 1 0 0 1 -2 0 B 32 Marseille 1 0 0 1 -3 0 B 33 Ararat-Armenia 1 0 0 1 -3 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Marseille ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ P. Hojbjerg (Muscle Injury) ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ P. Hojbjerg (Muscle Injury) Olympiakos Piraeus ✚ Clayton (Off the roster) ✚ A. El Kaabi (Broken Leg) ✚ M. Mouandilmadji (Off the roster) ✚ B. Popovic (Off the roster) ✚ J. Roca (Off the roster) ✚ L. Scipioni (Off the roster) ✚ Y. Yazici (Knee Injury) ✚ Clayton (Off the roster)