Marseille 1-0 Levski Sofia: Marseille giành chiến thắng Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Marseille thắng 4 trong 5 trận gần nhất, Levski Sofia thắng 3 và hòa 1. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 tại Orange Vélodrome.

Marseille 1 - 0 Levski Sofia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Marseille tiếp đón Levski Sofia.

13' Levski Sofia ép sân Cầm bóng: Marseille 40% - 60% Levski Sofia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Marseille 51% - 49% Levski Sofia, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

27' Thẻ vàng Phút 27': Aldair (Levski Sofia) nhận thẻ vàng (Foul).

28' BÀN THẮNG! Marseille (1-0) Phút 28': Amine Gouiri (Marseille) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Marseille 52% - 48% Levski Sofia, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Marseille 53% - 47% Levski Sofia, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 1 - 1.

51' Hỏng phạt đền Phút 51': Amine Gouiri (Marseille) sút hỏng phạt đền.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Marseille 53% - 47% Levski Sofia, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 3.

63' Thay người Phút 63' (Marseille): Neal Maupay vào sân thay Amine Gouiri.

64' Thay người Phút 64' (Levski Sofia): Francisco Everton Mota de Castro vào sân thay Armstrong Oko-Flex.

66' Thẻ vàng Phút 66': Álex Centelles (Levski Sofia) nhận thẻ vàng (Foul).

70' Thẻ vàng Phút 70': Neal Maupay (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Thay người Phút 74' (Levski Sofia): Mazire Soula vào sân thay Aldair.

74' Thay người Phút 74' (Levski Sofia): Maicon Araújo dos Santos vào sân thay Álex Centelles.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Marseille 49% - 51% Levski Sofia, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 1 - 3.

77' Thay người Phút 77' (Marseille): Amine Harit vào sân thay Igor Paixão.

77' Thay người Phút 77' (Marseille): Tochukwu Nnadi vào sân thay Angel Gomes.

81' Thay người Phút 81' (Levski Sofia): Asen Mitkov vào sân thay Mehdi Moubarik.

81' Thay người Phút 81' (Levski Sofia): Juan Esteban Perea Sanchez vào sân thay Akram Bouras.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Marseille 51% - 49% Levski Sofia, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 1 - 4.

KT Kết thúc: Marseille 1-0 Levski Sofia Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 02:39 27/11/2026

Đội hình chính thức Marseille Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Genesio Levski Sofia Sơ đồ 3-5-2 · HLV Julio Velázquez 12 J. de Lange 74 K. Bezahaf 4 C. Egan-Riley 21 N. Aguerd 25 U. Garcia 8 H. Abdelli 23 P. Højbjerg 7 A. Gomes 48 K. Abdallah 9 A. Gouiri 14 Igor Paixão 92 S. Vutsov 31 N. Serafimov 50 K. Dimitrov 4 C. Makoun 21 Aldair 47 A. Bouras 8 M. Grujić 19 El Moubarik 20 Álex Centelles 7 Reinaldo 11 A. Oko-Flex Dự bị Marseille 45 M. Baradji 77 A. Harit 42 Nouhoum Kamissoko 11 N. Maupay 18 B. Meité 43 T. Mmadi 29 F. Moumbagna 6 T. Nnadi 92 T. Vermot Levski Sofia 22 M. Soula 10 A. Mitkov 78 M. Lukov 27 David Kusso 2 Hevertton Santos 28 S. Stoyanchov 18 G. Trdin 1 O. Vladimirov 3 Maicon Cập nhật đội hình lúc 00:20 27/11/2026

Marseille Thống kê Levski Sofia 52% Kiểm soát bóng 48% 12 Dứt điểm 8 5 Trúng đích 1 3 Phạt góc 2 7 Phạm lỗi 15 0 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật A. Gouiri Marseille 1 bàn P. Højbjerg Marseille Điểm 7.3 H. Abdelli Marseille Điểm 7.2

Marseille và Levski Sofia gặp nhau trong bối cảnh cả hai đều đang có phong độ cao. Đội chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 1 trận trong cùng quãng thời gian. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Orange Vélodrome.

Marseille: bốn chiến thắng trong năm trận gần nhất

Marseille đang có chuỗi kết quả tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trận thua duy nhất là trận mới đây nhất, sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Vì vậy, Marseille sẽ muốn nhanh chóng lấy lại nhịp thắng trước sân nhà. Orange Vélodrome là điểm tựa để họ tìm lại sự ổn định sau trận thua gần nhất.

Levski Sofia: mạch phong độ ổn định

Levski Sofia bước vào trận đấu với tâm thế khá thoải mái. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nên hành trang tinh thần khá tốt.

Một trận thua xen giữa chuỗi kết quả không làm mất đi nhịp độ chung của đội. Levski Sofia cho thấy khả năng giữ được sự bền bỉ qua nhiều trận liên tiếp.

Hai vị trí trái ngược trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Levski Sofia đang đứng hạng 10 với 7 điểm. Trong khi đó, Marseille xếp hạng 31 với 3 điểm.

Khoảng cách này tạo ra sự tương phản thú vị với phong độ gần đây của hai đội. Dù có chuỗi 5 trận khởi sắc, Marseille vẫn đang ở nửa dưới bảng. Ngược lại, Levski Sofia có vị trí cao hơn và mang theo nền tảng điểm số tốt hơn vào trận này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ tương đồng, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng duy trì sự ổn định. Marseille cần phản ứng nhanh sau trận thua gần nhất và tận dụng lợi thế sân nhà. Levski Sofia, với tinh thần của một đội vừa thắng, sẽ tìm cách giữ nhịp độ để tiếp tục chuỗi kết quả tích cực.

Nhận định

Đây là cuộc so tài giữa hai đội cùng đang vào phom. Marseille có lợi thế sân nhà và chuỗi 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, còn Levski Sofia có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và mạch kết quả ổn định. Trận đấu hứa hẹn sự cạnh tranh sòng phẳng, khi cả hai đều muốn tiếp tục đà hưng phấn.

Marseille 5 trận gần nhất B T T T T 4 Trận 1-0-3 T-H-B 2 Ghi (TB 0.5) 6 Thủng lưới Levski Sofia 5 trận gần nhất T B T T H 4 Trận 2-1-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H 10 Levski Sofia 4 2 1 1 +1 7 T T H B 11 Sunderland 4 2 1 1 0 7 B H T T … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … 30 Plzen 4 1 0 3 -4 3 T B B B 31 Marseille 4 1 0 3 -4 3 T B B B 32 Celtic 4 1 0 3 -5 3 T B B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Marseille ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ Emerson (Knee Injury) Levski Sofia ✚ P. Hristov (Off the roster) ✚ O. Kamdem (Off the roster) ✚ R. Kirilov (Knee Injury) ✚ A. Mitkov (Inactive) ✚ A. Raychev (Inactive) ✚ M. Sangare (Off the roster) ✚ S. Araujo (Inactive)