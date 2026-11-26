Marseille 1-0 Levski Sofia: Marseille giành chiến thắng
Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Marseille thắng 4 trong 5 trận gần nhất, Levski Sofia thắng 3 và hòa 1. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 tại Orange Vélodrome.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Marseille tiếp đón Levski Sofia.
- 13'Levski Sofia ép sân
Cầm bóng: Marseille 40% - 60% Levski Sofia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 0.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Marseille 51% - 49% Levski Sofia, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.
- 27'Thẻ vàng
Phút 27': Aldair (Levski Sofia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 28'BÀN THẮNG! Marseille (1-0)
Phút 28': Amine Gouiri (Marseille) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Marseille 52% - 48% Levski Sofia, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Marseille 53% - 47% Levski Sofia, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 1 - 1.
- 51'Hỏng phạt đền
Phút 51': Amine Gouiri (Marseille) sút hỏng phạt đền.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Marseille 53% - 47% Levski Sofia, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 3.
- 63'Thay người
Phút 63' (Marseille): Neal Maupay vào sân thay Amine Gouiri.
- 64'Thay người
Phút 64' (Levski Sofia): Francisco Everton Mota de Castro vào sân thay Armstrong Oko-Flex.
- 66'Thẻ vàng
Phút 66': Álex Centelles (Levski Sofia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 70'Thẻ vàng
Phút 70': Neal Maupay (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).
- 74'Thay người
Phút 74' (Levski Sofia): Mazire Soula vào sân thay Aldair.
- 74'Thay người
Phút 74' (Levski Sofia): Maicon Araújo dos Santos vào sân thay Álex Centelles.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Marseille 49% - 51% Levski Sofia, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 1 - 3.
- 77'Thay người
Phút 77' (Marseille): Amine Harit vào sân thay Igor Paixão.
- 77'Thay người
Phút 77' (Marseille): Tochukwu Nnadi vào sân thay Angel Gomes.
- 81'Thay người
Phút 81' (Levski Sofia): Asen Mitkov vào sân thay Mehdi Moubarik.
- 81'Thay người
Phút 81' (Levski Sofia): Juan Esteban Perea Sanchez vào sân thay Akram Bouras.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Marseille 51% - 49% Levski Sofia, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 1 - 4.
- KTKết thúc: Marseille 1-0 Levski Sofia
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 02:39 27/11/2026
Marseille và Levski Sofia gặp nhau trong bối cảnh cả hai đều đang có phong độ cao. Đội chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 1 trận trong cùng quãng thời gian. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Orange Vélodrome.
Marseille: bốn chiến thắng trong năm trận gần nhất
Marseille đang có chuỗi kết quả tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trận thua duy nhất là trận mới đây nhất, sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước đó.
Vì vậy, Marseille sẽ muốn nhanh chóng lấy lại nhịp thắng trước sân nhà. Orange Vélodrome là điểm tựa để họ tìm lại sự ổn định sau trận thua gần nhất.
Levski Sofia: mạch phong độ ổn định
Levski Sofia bước vào trận đấu với tâm thế khá thoải mái. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nên hành trang tinh thần khá tốt.
Một trận thua xen giữa chuỗi kết quả không làm mất đi nhịp độ chung của đội. Levski Sofia cho thấy khả năng giữ được sự bền bỉ qua nhiều trận liên tiếp.
Hai vị trí trái ngược trên bảng xếp hạng
Trên bảng xếp hạng, Levski Sofia đang đứng hạng 10 với 7 điểm. Trong khi đó, Marseille xếp hạng 31 với 3 điểm.
Khoảng cách này tạo ra sự tương phản thú vị với phong độ gần đây của hai đội. Dù có chuỗi 5 trận khởi sắc, Marseille vẫn đang ở nửa dưới bảng. Ngược lại, Levski Sofia có vị trí cao hơn và mang theo nền tảng điểm số tốt hơn vào trận này.
Điểm then chốt của trận đấu
Với phong độ tương đồng, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng duy trì sự ổn định. Marseille cần phản ứng nhanh sau trận thua gần nhất và tận dụng lợi thế sân nhà. Levski Sofia, với tinh thần của một đội vừa thắng, sẽ tìm cách giữ nhịp độ để tiếp tục chuỗi kết quả tích cực.
Nhận định
Đây là cuộc so tài giữa hai đội cùng đang vào phom. Marseille có lợi thế sân nhà và chuỗi 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, còn Levski Sofia có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và mạch kết quả ổn định. Trận đấu hứa hẹn sự cạnh tranh sòng phẳng, khi cả hai đều muốn tiếp tục đà hưng phấn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)