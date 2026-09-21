Marseille 1-2 Paris Saint Germain: Paris Saint Germain giành chiến thắng Paris Saint Germain nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trên sân của Marseille lúc 01:45 ngày 21/09, trong màn so tài hứa hẹn vô cùng căng thẳng.

Marseille 1 - 2 Paris Saint Germain Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Marseille tiếp đón Paris Saint Germain.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Marseille 47% - 53% Paris Saint Germain, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 1.

24' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Marseille 39% - 61% Paris Saint Germain, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

30' Thay người Phút 30' (Marseille): Angel Gomes vào sân thay Igor Paixão.

32' Thẻ vàng Phút 32': Timothy Weah (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Marseille 36% - 64% Paris Saint Germain, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.

39' Thẻ vàng Phút 39': Nuno Mendes (Paris Saint Germain) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Marseille 41% - 59% Paris Saint Germain, dứt điểm 3 - 14 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 3 - 1.

59' Thay người Phút 59' (Paris Saint Germain): Ferrán Torres vào sân thay Khvicha Kvaratskhelia.

61' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Marseille 44% - 56% Paris Saint Germain, dứt điểm 4 - 18 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 4 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Marseille): Keyliane Abdallah vào sân thay Amine Harit.

65' Thay người Phút 65' (Paris Saint Germain): Maghnes Akliouche vào sân thay Fabián Ruiz.

66' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (0-1) Phút 66': Ferrán Torres (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Désiré Doue). Tỷ số: 0 - 1.

72' BÀN THẮNG! Marseille (1-1) Phút 72': Angel Gomes (Marseille) lập công (kiến tạo: Amine Gouiri). Tỷ số: 1 - 1.

73' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Marseille 44% - 56% Paris Saint Germain, dứt điểm 7 - 23 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 5 - 2.

74' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-2) Phút 74': Marcos Aoás Corrêa (Paris Saint Germain) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

77' Thẻ đỏ Phút 77': Timothy Weah (Marseille) nhận thẻ đỏ.

79' Thay người Phút 79' (Paris Saint Germain): Mika Godts vào sân thay Ousmane Dembélé.

79' Thay người Phút 79' (Paris Saint Germain): Lucas Beraldo vào sân thay Désiré Doue.

81' Thẻ vàng Phút 81': Keyliane Abdallah (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (Marseille): Kelyann Bezahaf vào sân thay Himad Abdelli.

84' Thay người Phút 84' (Marseille): Faris Moumbagna vào sân thay Neal Maupay.

84' Thay người Phút 84' (Marseille): Ulisses Garcia vào sân thay Emerson Palmieri.

85' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Marseille 41% - 59% Paris Saint Germain, dứt điểm 9 - 28 (trúng đích 4 - 10), phạt góc 2 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 8 - 3.

90' Thẻ vàng Phút 90': Angel Gomes (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Marseille 1-2 Paris Saint Germain Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:44 21/09/2026

Đội hình chính thức Marseille Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Genesio Paris Saint Germain Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique 1 J. de Lange 22 T. Weah 4 C. Egan-Riley 21 N. Aguerd 33 Emerson 8 H. Abdelli 23 P. Højbjerg 77 A. Harit 9 A. Gouiri 14 Igor Paixão 11 N. Maupay 39 M. Safonov 33 Zaïre-Emery 5 Marquinhos 51 W. Pacho 25 Nuno Mendes 87 João Neves 17 Vitinha 8 Fabián Ruiz 14 D. Doué 10 O. Dembélé 7 Kvaratskhelia Dự bị Marseille 13 D. Cornelius 74 K. Bezahaf 7 A. Gomes 25 U. Garcia 48 K. Abdallah 46 E. Mbondo 43 T. Mmadi 29 F. Moumbagna 92 T. Vermot Paris Saint Germain 11 M. Akliouche 30 L. Chevalier 12 L. Digne 27 Pedro Fernández 22 M. Godts 4 Beraldo 24 Senny Mayulu 9 Ferran Torres 6 I. Zabarnyi Cập nhật đội hình lúc 01:18 21/09/2026

Marseille Thống kê Paris Saint Germain 39% Kiểm soát bóng 61% 12 Dứt điểm 31 4 Trúng đích 10 3 Phạt góc 7 9 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 2 8 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Ferran Torres Paris Saint Germain 1 bàn A. Gomes Marseille 1 bàn Marquinhos Paris Saint Germain 1 bàn D. Doué Paris Saint Germain 1 kiến tạo · điểm 7.7 A. Gouiri Marseille 1 kiến tạo · điểm 7.14 Nuno Mendes Paris Saint Germain Điểm 8

Paris Saint Germain đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuyến hành quân đến sân Orange Vélodrome vào lúc 01:45 ngày 21/09/2026 sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của họ. Hiện tại, đội bóng thủ đô đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 5 điểm, trong khi đội chủ nhà Marseille xếp ở vị trí thứ 16 với 3 điểm. Khoảng cách mong manh 2 điểm giữa đôi bên tạo nên bối cảnh đầy toan tính cho cuộc chạm trán này.

Phong độ giằng co trước giờ bóng lăn

Bước vào trận đấu, cả hai câu lạc bộ đều trải qua giai đoạn thi đấu với nhiều biến động. Với đội chủ nhà Marseille, họ vừa tìm lại cảm giác chiến thắng ở lần ra sân gần nhất sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó. Dù kết quả thắng 1 trận và thua 3 trận trong 4 vòng đấu vừa qua phản ánh sự thiếu ổn định, sự hưng phấn từ chiến thắng mới nhất vẫn đem lại sự tự tin nhất định khi họ được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Bên kia chiến tuyến, Paris Saint Germain thể hiện bộ mặt tương đối thận trọng trong những tuần thi đấu vừa qua. Đội khách sở hữu chuỗi thành tích thắng 1 trận, thua 1 trận và chia điểm trong 2 trận gần nhất. Việc liên tiếp phải nhận kết quả hòa khiến họ chưa thể bứt tốc mạnh mẽ, nhưng đây cũng là minh chứng cho lối đá biết cách chắt chiu từng điểm số để duy trì vị trí bám đuổi nhóm trên.

Ưu thế lịch sử ủng hộ đội khách

Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp, ưu thế tâm lý đang nghiêng về phía Paris Saint Germain. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, đội khách đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để đối thủ vượt qua đúng 1 lần. Những con số này cho thấy đội bóng thủ đô thường kiểm soát tốt nhịp độ khi đối đầu với đối thủ miền Nam.

Dẫu vậy, việc Marseille được chơi trên mặt cỏ quen thuộc của sân Orange Vélodrome luôn là một yếu tố khó lường. Với mục tiêu nới rộng khoảng cách và áp sát các vị trí dự giải đấu châu lục, Paris Saint Germain nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận, trong khi Marseille sẽ tận dụng điểm tựa sân bãi để tìm kiếm điểm số quý giá nhằm bứt lên trên bảng thứ bậc.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Marseille · 1 thắng 1 hòa Paris Saint Germain · 3 thắng Paris Saint Germain 5 - 0 Marseille PSG Paris Saint Germain 2 - 2 Marseille Hòa Marseille 1 - 0 Paris Saint Germain MAR Paris Saint Germain 3 - 1 Marseille PSG Marseille 0 - 3 Paris Saint Germain PSG

Marseille 5 trận gần nhất B B B B T 4 Trận 1-0-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 6 Thủng lưới Paris Saint Germain 5 trận gần nhất T T B H H 4 Trận 1-2-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 2 Lyon 5 3 2 0 +8 11 T H T H T 3 Paris FC 5 3 2 0 +5 11 T H T T H … 9 Auxerre 5 2 0 3 -5 6 T T B B B 10 Paris Saint Germain 4 1 2 1 0 5 T B H H 11 Stade Brestois 29 5 1 2 2 -1 5 B B T H H … 15 Estac Troyes 5 1 1 3 -7 4 B B B T H 16 Marseille 4 1 0 3 0 3 B B B T 17 Le Havre 5 0 2 3 -3 2 B H B H B …