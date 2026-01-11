Về Báo Hà Tĩnh

Marseille 2-0 Toulouse: Marseille giành chiến thắng

Văn Thể01/11/2026 21:46

Marseille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 12 điểm. Trận tiếp Toulouse hạng 11 diễn ra lúc 02:45 ngày 02/11/2026 tại Orange Vélodrome.

Marseille2 - 0ToulouseKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Marseille tiếp đón Toulouse.

  • 1'BÀN THẮNG! Marseille (1-0)

    Phút 1': Amine Harit (Marseille) lập công (kiến tạo: Amine Gouiri). Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Marseille 51% - 49% Toulouse, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 19'Thay người

    Phút 19' (Marseille): Ulisses Garcia vào sân thay Emerson Palmieri.

  • 24'Toulouse ép sân

    Cầm bóng: Marseille 36% - 64% Toulouse, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 2); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 25'BÀN THẮNG! Marseille (2-0)

    Phút 25': Amine Gouiri (Marseille) lập công (kiến tạo: Igor Paixão). Tỷ số: 2 - 0.

  • 36'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Marseille 48% - 52% Toulouse, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Pierre-Emile Højbjerg (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Toulouse): Sion Oppong vào sân thay Aron Dønnum.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Marseille 51% - 49% Toulouse, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 3 - 1.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Toulouse): Santiago Hidalgo vào sân thay Jacen Russell-Rowe.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Marseille 51% - 49% Toulouse, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 5 - 1.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Toulouse): Niklas Schmidt vào sân thay Ismaïl Diallo.

  • 68'VAR

    Phút 68': Bàn thắng không được công nhận — Casper Tengstedt (Toulouse).

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Marseille): Kelyann Bezahaf vào sân thay Amine Harit.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Marseille): Geoffrey Kondogbia vào sân thay Himad Abdelli.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Marseille 48% - 52% Toulouse, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 6 - 1.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': CJ Egan-Riley (Marseille) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Marseille 47% - 53% Toulouse, dứt điểm 13 - 13 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 6 - 1.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': Santiago Hidalgo (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Marseille): Neal Maupay vào sân thay Amine Gouiri.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Marseille): Angel Gomes vào sân thay Tochukwu Nnadi.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Toulouse): Julián Vignolo vào sân thay Niko Sigur.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Toulouse): Seny Koumbassa vào sân thay Rasmus Nicolaisen.

  • KTKết thúc: Marseille 2-0 Toulouse

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 04:43 02/11/2026

Đội hình chính thức
Marseille
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Genesio
Toulouse
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jens Berthel Askou
1
J. de Lange
22
T. Weah
4
C. Egan-Riley
21
N. Aguerd
33
Emerson
6
T. Nnadi
23
P. Højbjerg
77
A. Harit
8
H. Abdelli
14
Igor Paixão
9
A. Gouiri
16
G. Restes
94
I. Diallo
3
M. McKenzie
2
R. Nicolaisen
12
C. Tapé
15
A. Dønnum
23
C. Cásseres
14
N. Sigur
8
T. Jørgensen
13
Russell-Rowe
20
C. Tengstedt
Dự bị
Marseille
92 T. Vermot74 K. Bezahaf7 A. Gomes25 U. Garcia42 Nouhoum Kamissoko19 G. Kondogbia18 B. Meité11 N. Maupay43 T. Mmadi
Toulouse
5 S. Koumbassa9 S. Hidalgo1 T. Collin37 Y. Azizi18 M. Amougou11 S. Oppong31 N. Schmidt6 A. Vossah7 Julián Vignolo
Cập nhật đội hình lúc 02:17 02/11/2026
MarseilleThống kêToulouse
43%
Kiểm soát bóng
57%
13
Dứt điểm
14
3
Trúng đích
7
4
Phạt góc
3
14
Phạm lỗi
14
1
Việt vị
4
6
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
A. Gouiri
A. Gouiri
Marseille
1 bàn · 1 kiến tạo
A. Harit
A. Harit
Marseille
1 bàn
Igor Paixão
Igor Paixão
Marseille
1 kiến tạo · điểm 7.33
J. de Lange
J. de Lange
Marseille
Điểm 7.6

Marseille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp Toulouse trên sân Orange Vélodrome là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế đó. Đội bóng thành phố cảng đang đứng hạng 9 với 12 điểm, hơn Toulouse ở vị trí thứ 11 đúng 2 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 02/11/2026.

Marseille: phong độ chập chờn nhưng đang đi lên

Trong 5 trận gần nhất, Marseille thắng 3 và thua 2. Điểm đáng chú ý là chuỗi kết quả xen kẽ liên tục: thắng, thua, thắng, thua rồi lại thắng. Đội bóng này đang vào trận với tâm thế của người vừa giành chiến thắng ở lượt đấu gần nhất.

Sự thiếu ổn định là bài toán lớn nhất của đội chủ nhà. Khoảng cách với nhóm trên chỉ được thu hẹp nếu Marseille biết tận dụng những trận có lợi thế như lần này, thay vì để kết quả tiếp tục lên xuống thất thường.

Toulouse: bền bỉ hơn nhưng thiếu những chiến thắng

Toulouse có chuỗi kết quả ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2, hòa 2 và thua 1. Ba trận mới nhất của họ đều không thua, gồm 2 trận hòa và 1 trận thắng.

Tuy nhiên, việc hòa nhiều cũng là điều khiến Toulouse chưa thể bứt lên. Họ đang có 10 điểm ở hạng 11, chỉ kém Marseille 2 điểm. Một kết quả tốt trên sân khách sẽ giúp đội bóng này bắt kịp đối thủ trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về Marseille

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Marseille thắng 3 lần, hòa 2 lần và Toulouse chưa thắng lần nào. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường có lợi thế tâm lý khi chạm trán đối thủ.

Dù vậy, hai trận hòa trong chuỗi đối đầu cũng cho thấy Toulouse đủ khả năng gây khó khăn. Marseille khó có thể đặt niềm tin hoàn toàn vào lịch sử.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rất nhỏ, nên mỗi điểm số đều có giá trị. Với Marseille, chiến thắng sẽ nới rộng khoảng cách với Toulouse và giữ họ trong tầm ngắm của nhóm dự cúp châu lục. Với Toulouse, đây là dịp để chứng minh sự bền bỉ của mình có thể chuyển hóa thành những chiến thắng.

Sân Orange Vélodrome thường tạo ra bầu không khí cổ vũ sôi động, và áp lực đó có thể là thử thách với một Toulouse đang giữ được sự ổn định. Cuộc đối đầu giữa sự thiếu ổn định nhưng giàu động lực của Marseille và sự chắc chắn của Toulouse hứa hẹn một trận đấu giằng co.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Marseille nhỉnh hơn và có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Toulouse không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi họ đang có chuỗi 3 trận không thua. Một trận đấu cân bằng về điểm số, trong đó Marseille nhỉnh hơn về mặt tâm lý, là kịch bản đáng chờ đợi.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Marseille · 3 thắng2 hòaToulouse · 0 thắng
08/03/2026
Toulouse
0 - 1
Marseille
MAR
05/03/2026
Tứ kết
Marseille
2 - 2
Toulouse
Hòa
30/11/2025
Marseille
2 - 2
Toulouse
Hòa
07/04/2025
Marseille
3 - 2
Toulouse
MAR
01/09/2024
Toulouse
1 - 3
Marseille
MAR
Marseille
5 trận gần nhất
TBTBT
8
Trận
4-0-4
T-H-B
18
Ghi (TB 2.3)
13
Thủng lưới
Toulouse
5 trận gần nhất
HTHBT
8
Trận
2-4-2
T-H-B
12
Ghi (TB 1.5)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain9621+1120TTTTT
2Lille9531+618THHTB
3Rennes9513+116BTBTB
8Lens9414+313BTTTB
9Marseille8404+512TTTBB
10Lorient8332+112HTTBH
11Toulouse8242+110HTHTH
12Auxerre8314-610HTBTT
Tình hình lực lượng
Marseille
D. Cornelius (Hip Injury)
D. Cornelius (Hip Injury)
Toulouse
R. Messali (Thigh Injury)
M. Niflore (Knee Injury)
R. Messali (Thigh Injury)
M. Niflore (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Marseille 2-0 Toulouse: Marseille giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO