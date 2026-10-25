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Marseille 4-3 Le Havre: Marseille giành chiến thắng

Văn Thể25/10/2026 18:17

Marseille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp Le Havre, đội đứng hạng 18, tại Orange Vélodrome lúc 23:15 ngày 25/10/2026, với 5 lần thắng liên tiếp ở đối đầu.

Marseille4 - 3Le HavreKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Marseille tiếp đón Le Havre.

  • 5'BÀN THẮNG! Marseille (1-0)

    Phút 5': CJ Egan-Riley (Marseille) lập công (kiến tạo: Emerson Palmieri). Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Marseille 66% - 34% Le Havre, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

  • 24'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Marseille 62% - 38% Le Havre, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

  • 33'BÀN THẮNG! Marseille (2-0)

    Phút 33': Timothy Weah (Marseille) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 36'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Marseille 62% - 38% Le Havre, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Marseille 59% - 41% Le Havre, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 50'BÀN THẮNG! Marseille (3-0)

    Phút 50': Igor Paixão (Marseille) lập công (kiến tạo: Amine Gouiri). Tỷ số: 3 - 0.

  • 55'BÀN THẮNG! Marseille (4-0)

    Phút 55': Himad Abdelli (Marseille) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Le Havre): Josh Maja vào sân thay Rassoul Ndiaye.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Le Havre): Sota Nakamura vào sân thay Mbwana Ally Samatta.

  • 61'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Marseille 60% - 40% Le Havre, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 1 - 0.

  • 73'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Marseille 58% - 42% Le Havre, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 1 - 1.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Le Havre): Daren Mosengo vào sân thay Amir Richardson.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Le Havre): Lamine N'Diaye vào sân thay Enzo Koffi.

  • 77'BÀN THẮNG! Le Havre (4-1)

    Phút 77': Josh Maja (Le Havre) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 1.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Marseille): Keyliane Abdallah vào sân thay Amine Harit.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Marseille): Neal Maupay vào sân thay Amine Gouiri.

  • 83'Thẻ vàng

    Phút 83': Simon Ebonog (Le Havre) nhận thẻ vàng.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Marseille): Nouhoum Kamissoko vào sân thay Himad Abdelli.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Marseille): Angel Gomes vào sân thay Pierre-Emile Højbjerg.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Le Havre): Kaito Mizuta vào sân thay Rayan Fofana.

  • 85'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Marseille 58% - 42% Le Havre, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 13 - 10, cứu thua 2 - 1.

  • 86'BÀN THẮNG! Le Havre (4-2)

    Phút 86': Lamine N'Diaye (Le Havre) lập công. Tỷ số: 4 - 2.

  • 89'BÀN THẮNG! Le Havre (4-3)

    Phút 89': Josh Maja (Le Havre) lập công (kiến tạo: Kaito Mizuta). Tỷ số: 4 - 3.

  • 90+2'Thay người

    Phút 90+2' (Marseille): Ulisses Garcia vào sân thay Igor Paixão.

  • 90+6'VAR

    Phút 90+6': Phạt đền bị hủy — Kaito Mizuta (Le Havre).

  • 90+10'Thẻ vàng

    Phút 90+10': Ayumu Seko (Le Havre) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 90+11'Thẻ vàng

    Phút 90+11': Lamine N'Diaye (Le Havre) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • KTKết thúc: Marseille 4-3 Le Havre

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 3.

Cập nhật lúc 01:15 26/10/2026

Đội hình chính thức
Marseille
Sơ đồ · HLV Bruno Genesio
Le Havre
Sơ đồ · HLV D. Digard
8
H. Abdelli
1
J. de Lange
14
Igor Paixão
6
T. Nnadi
23
P. Højbjerg
77
A. Harit
9
A. Gouiri
33
Emerson
4
C. Egan-Riley
21
N. Aguerd
22
T. Weah
93
G. Gallon
26
S. Ebonog
38
R. Fofana
6
J. Mwanga
14
R. Ndiaye
20
D. Ouziad
7
A. Richardson
25
M. Samatta
15
A. Seko
27
Koffi Vinette
5
A. Touba
Dự bị
Marseille
48 K. Abdallah74 K. Bezahaf25 U. Garcia7 A. Gomes42 Nouhoum Kamissoko19 G. Kondogbia11 N. Maupay18 B. Meité92 T. Vermot
Le Havre
33 Hakim Dongopandji9 J. Maja17 K. Mizuta78 D. Mosengo97 Mouhamed N'Diaye30 S. Nakamura23 V. Sasso24 G. Zohouri16 A. Bodart
Cập nhật đội hình lúc 22:47 25/10/2026
MarseilleThống kêLe Havre
53%
Kiểm soát bóng
47%
11
Dứt điểm
20
5
Trúng đích
7
4
Phạt góc
3
14
Phạm lỗi
11
3
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
J. Maja
J. Maja
Le Havre
2 bàn
Igor Paixão
Igor Paixão
Marseille
1 bàn
H. Abdelli
H. Abdelli
Marseille
1 bàn
T. Weah
T. Weah
Marseille
1 bàn
C. Egan-Riley
C. Egan-Riley
Marseille
1 bàn
L
Lamine N'Diaye
Le Havre
1 bàn

Marseille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Le Havre tại Orange Vélodrome lúc 23:15 ngày 25/10/2026. Chủ nhà đứng hạng 10 với 9 điểm, trong khi đối thủ đang ở vùng cuối bảng xếp hạng với vị trí thứ 18 và mới có 2 điểm.

Marseille cần sự ổn định để bám đuổi nhóm đầu

Hạng 10 với 9 điểm là vị trí cho thấy Marseille vẫn nằm trong cuộc đua phía trên. Tuy nhiên, phong độ của đội chủ nhà chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Marseille thắng 2 trận và thua 3 trận, với kết quả xen kẽ liên tục giữa thua và thắng.

Đáng chú ý, Marseille vừa thua ở trận gần nhất. Vì vậy, trận đấu trên sân nhà là dịp để đội bóng thành Marseille chấm dứt chuỗi kết quả thắng thua đan xen và tìm lại mạch chiến thắng trước khán giả quen thuộc.

Le Havre mang theo phong độ đáng lo ngại

Le Havre bước vào trận đấu trong bối cảnh khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận, trong đó họ để thua ở trận mới nhất và cả trận liền trước đó.

Với vị trí thứ 18 và chỉ 2 điểm, Le Havre cần gấp những kết quả tích cực để rời xa khu vực cuối bảng. Tuy vậy, hành trình đến Orange Vélodrome chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với họ, nếu nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Marseille

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Marseille thắng cả 5, Le Havre chưa thắng trận nào và cũng chưa có trận hòa. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà.

Thế đối đầu một chiều này cũng đặt áp lực lên Marseille. Đội bóng được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng để giữ khoảng cách với nhóm dự cúp châu lục, thay vì để đối thủ đang chênh lệch về thứ hạng tạo bất ngờ.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khoảng cách 8 bậc trên bảng xếp hạng cùng 7 điểm chênh lệch cho thấy Marseille có nhiều lý do để chủ động kiểm soát thế trận. Việc duy trì sự tập trung trong cả hai hiệu số phòng ngự và tấn công sẽ quan trọng hơn bất kỳ sự thay đổi lớn nào về lối chơi.

Ở chiều ngược lại, Le Havre nhiều khả năng sẽ cần một màn trình diễn kỷ luật để cản bước đối thủ và tận dụng những khoảnh khắc hiếm hoi. Chuỗi phong độ chưa tốt khiến họ khó có thể đẩy cao đội hình, nên sự kiên nhẫn sẽ là yếu tố quyết định.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố đều nghiêng về Marseille: thứ hạng cao hơn, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu áp đảo. Dù phong độ gần đây chưa hoàn toàn thuyết phục, đội chủ nhà vẫn là bên được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, Le Havre cần điểm số để thoát khỏi khu vực nguy hiểm, nên đội khách sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Trận đấu vì thế hứa hẹn là phép thử về bản lĩnh của Marseille trong cuộc đua bám đuổi nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Marseille · 5 thắng0 hòaLe Havre · 0 thắng
11/05/2026
Le Havre
0 - 1
Marseille
MAR
19/10/2025
Marseille
6 - 2
Le Havre
MAR
11/05/2025
Le Havre
1 - 3
Marseille
MAR
06/01/2025
Marseille
5 - 1
Le Havre
MAR
20/05/2024
Le Havre
1 - 2
Marseille
MAR
Marseille
5 trận gần nhất
BTBTB
7
Trận
3-0-4
T-H-B
14
Ghi (TB 2.0)
10
Thủng lưới
Le Havre
5 trận gần nhất
BBTBH
7
Trận
0-2-5
T-H-B
5
Ghi (TB 0.7)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lyon7421+814TBTHT
2Paris Saint Germain7421+514TTTTB
3Lille7421+514HTBTT
9Nice8323-211TBTTB
10Marseille7304+49TTBBB
11Stade Brestois 298233+29BHTBB
17Estac Troyes7115-114BBBBB
18Le Havre7025-62BBBHB
Tình hình lực lượng
Marseille
D. Cornelius (Hip Injury)
D. Cornelius (Hip Injury)
Le Havre
E. Jelert (Thigh Injury)
F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury)
L. Mpasi-Nzau (Achilles Tendon Injury)
T. Pembele (Muscle Injury)
A. Toure (Knee Injury)
S. Zagadou (Knee Injury)
E. Jelert (Thigh Injury)
F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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