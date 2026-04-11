Marseille đánh bại Metz 3-1: Aubameyang và Greenwood tỏa sáng tại Vélodrome Pierre-Emerick Aubameyang ghi bàn mở tỷ số cùng cú đúp kiến tạo của Mason Greenwood giúp Marseille giành chiến thắng 3-1 trước Metz tại vòng 29 Ligue 1.

Marseille vừa khẳng định sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng 3-1 trước Metz trong khuôn khổ vòng 29 giải Ligue 1. Kết quả này giúp đội chủ sân Vélodrome giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Lens và PSG trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Aubameyang khai thông thế bế tắc sớm

Bước vào trận đấu tại thánh địa Orange Vélodrome, Marseille sớm triển khai lối chơi tấn công tổng lực. Những pha phối hợp bóng ngắn ở tốc độ cao của đội chủ nhà khiến hàng thủ Metz liên tục rơi vào trạng thái báo động đỏ ngay từ những phút đầu tiên.

Thế bế tắc được phá vỡ ở phút thứ 13 sau một tình huống phản công mẫu mực. Mason Greenwood thực hiện đường chuyền dọn cỗ tinh tế để lão tướng Pierre-Emerick Aubameyang băng xuống dứt điểm chính xác vào góc cao khung thành, mở tỷ số trận đấu.

Mason Greenwood bùng nổ trong vai trò kiến tạo

Dù không trực tiếp ghi bàn, Mason Greenwood là nhân tố nổi bật nhất trên hàng công Marseille với nhãn quan chiến thuật sắc bén. Anh cùng Amine Gouiri liên tục có những tình huống đảo cánh biến ảo, xé toang các lớp phòng ngự của đội khách bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Ngay đầu hiệp hai, phút 48, Greenwood một lần nữa sắm vai người kiến tạo với đường chọc khe thông minh cho Igor Paixao nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, kịch bản trận đấu trở nên kịch tính khi chỉ một phút sau, Metz có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ công của Giorgi Tsitaishvili sau pha dọn cỗ của Gauthier Hein.

Bản lĩnh của Marseille và bàn thắng ấn định tỷ số

Trong bối cảnh Metz đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Pierre-Emile Hojbjerg đã thể hiện đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu khi điều tiết nhịp độ trận đấu cực tốt. Anh giúp Marseille giữ vững cấu trúc đội hình và bẻ gãy nhiều đợt lên bóng nguy hiểm từ phía đối thủ.

Để bảo toàn lợi thế, huấn luyện viên Marseille đã tung Arthur Vermeeren và Hamed Traore vào sân nhằm duy trì sức ép. Phút 90+3, từ đường chuyền của Amine Gouiri, Hamed Traore dứt điểm gọn gàng ấn định thắng lợi chung cuộc 3-1 cho đội chủ nhà.