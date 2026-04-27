Marseille hòa Nice 1-1: Pierre-Emile Hojbjerg ghi bàn, Elye Wahi gỡ hòa phút 88 Marseille lỡ cơ hội bứt phá vào top 3 Ligue 1 khi để Nice cầm hòa 1-1 tại Velodrome, sau bàn thắng muộn trên chấm phạt đền của Elye Wahi ở phút 88.

Trận derby miền Nam nước Pháp giữa Marseille và Nice tại vòng 31 Ligue 1 đã khép lại với kịch bản đầy nghiệt ngã cho đội chủ sân Velodrome. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và có bàn dẫn trước nhờ công của Pierre-Emile Hojbjerg, đoàn quân của đội chủ nhà vẫn phải chấp nhận chia điểm sau sai lầm nơi hàng thủ ở những phút cuối trận.

Sự áp đảo của đội chủ sân Velodrome

Bước vào trận đấu với quyết tâm áp sát nhóm dự Champions League, Marseille chủ động dâng cao đội hình ngay từ những phút đầu. Những pha hãm thành liên tục được tổ chức hướng về phía cầu môn của Yehvann Diouf. Leonardo Balerdi và Arthur Vermeeren đều có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng sự tập trung của hàng thủ Nice đã giúp đội khách đứng vững trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên.

Marseille gặp nhiều khó khăn trước Nice.

Bước ngoặt từ Pierre-Emile Hojbjerg

Thế bế tắc chỉ được khai thông ở hiệp hai khi huấn luyện viên thực hiện các điều chỉnh chiến thuật. Phút 66, sau hàng loạt nỗ lực ép sân, Tochukwu Nnadi thực hiện quả tạt điểm rơi chính xác để Pierre-Emile Hojbjerg băng vào đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho Marseille. Bàn thắng này giúp đội bóng thành phố cảng chơi hưng phấn hơn, đặc biệt là sau khi Mason Greenwood được tung vào sân để tăng cường sức sáng tạo bên hành lang cánh.

Kịch tính phút 88 và nỗi đau của Marseille

Tưởng chừng như 3 điểm đã nằm chắc trong tay thầy trò đội chủ nhà, thì bước ngoặt xảy ra ở phút 85. Tadjidine Mmadi phạm lỗi với Jonathan Clauss trong vòng cấm, khiến trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo đang đạt phong độ cao Elye Wahi đã không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ thành Geronimo Rulli để quân bình tỷ số 1-1 ở phút 88.

Marseille chia điểm đáng tiếc.

Dù có tới 7 phút bù giờ và dồn toàn lực tấn công, những nỗ lực của Mason Greenwood hay Balerdi đều không thể xuyên thủng mành lưới đối phương thêm một lần nữa trước sự lăn xả của các cầu thủ Nice. Trận hòa này khiến Marseille dậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ 3 là Lyon 4 điểm, qua đó bỏ lỡ cơ hội quan trọng trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Thống kê trận đấu Marseille vs Nice