Marta Kostyuk quật ngã Mirra Andreeva giành ngôi vô địch Madrid Open 2026 Vượt qua áp lực từ đối thủ hạng 8 thế giới, Marta Kostyuk đánh bại Mirra Andreeva với tỷ số 2-0 (6-3, 7-5) để chính thức đăng quang tại Madrid Open 2026.

Trận chung kết đơn nữ Madrid Open 2026 đã chứng kiến một bất ngờ lớn khi Marta Kostyuk, tay vợt đứng hạng 23 thế giới, đã thể hiện bản lĩnh kiên cường để vượt qua Mirra Andreeva. Dù được đánh giá cao hơn với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng WTA, "tiểu Sharapova" Andreeva đã không thể phục hận thành công trận thua trước đối thủ tại Brisbane đầu năm nay.

Sự áp đảo của Kostyuk trong set mở màn

Bước vào set đấu đầu tiên, Marta Kostyuk cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Tay vợt người Ukraine duy trì áp lực liên tục lên các game cầm giao bóng của Andreeva. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng tận dụng cơ hội: trong khi Andreeva hoàn toàn bế tắc và không giành được bất kỳ break point nào, Kostyuk đã tận dụng thành công một lần bẻ giao bóng quan trọng.

Sự chính xác trong các pha điều bóng sâu về hai góc sân giúp Kostyuk kiểm soát hoàn toàn thế trận, khép lại set 1 với tỷ số 6-3. Đây là giai đoạn Andreeva bộc lộ nhiều dấu hiệu tâm lý, dẫn đến những lỗi đánh hỏng không đáng có.

Cuộc rượt đuổi kịch tính và bước ngoặt ở game thứ 11

Sang set 2, kịch bản trở nên hấp dẫn hơn khi cả hai tay vợt chơi ăn miếng trả miếng. Sự giằng co được đẩy lên cao trào ngay từ đầu set với 4 lần bẻ giao bóng chia đều cho đôi bên. Andreeva nỗ lực cải thiện khả năng trả giao bóng để tìm kiếm hy vọng đưa trận đấu vào set thứ 3.

Tuy nhiên, ở những thời khắc quyết định, bản lĩnh của Kostyuk một lần nữa lên tiếng. Khi tỷ số đang là 5-5, Andreeva đã không giữ được sự tập trung ở game cầm giao bóng thứ 11, để đối thủ giành break quan trọng. Không bỏ lỡ thời cơ, Kostyuk kết thúc set đấu với tỷ số 7-5, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0.

Phân tích thống kê: Hiệu suất break point ấn tượng

Nhìn vào các con số thống kê, sự hiệu quả là yếu tố then chốt giúp Marta Kostyuk lên ngôi. Tay vợt hạng 23 thế giới đạt tỷ lệ tận dụng break point tuyệt đối 100% (4/4), trong khi Andreeva chỉ đạt 33% (2/6). Khả năng giao bóng 1 ăn điểm của Kostyuk cũng vượt trội với 71% so với 62% của đối thủ.

Thông số kỹ thuật Mirra Andreeva Marta Kostyuk Aces 1 4 Lỗi kép 3 2 Tỷ lệ giao bóng 1 55% 60% Giao bóng 1 ăn điểm 62% 71% Giao bóng 2 ăn điểm 46% 60% Điểm Break 2/6 4/4 Tổng số điểm 50/116 66/116

Thất bại này là một bài học kinh nghiệm quý giá cho tay vợt trẻ Mirra Andreeva trong hành trình vươn tới những đỉnh cao mới. Với Marta Kostyuk, danh hiệu Madrid Open 2026 là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi đầy nội lực và sự quyết đoán trong những thời điểm then chốt của trận đấu.