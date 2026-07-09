Marta Kostyuk vào bán kết Wimbledon và tuyên bố đanh thép về các đối thủ Nga Sau khi ghi tên mình vào nhóm 4 tay vợt mạnh nhất tại Wimbledon, ngôi sao Ukraine Marta Kostyuk đã công khai phản đối đề xuất của IOC về việc cho phép các vận động viên Nga trở lại thi đấu chính thức tại Olympic 2028.

Marta Kostyuk đang trải qua những ngày tháng rực rỡ nhất trong sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp. Tại vòng tứ kết Wimbledon, tay vợt số 13 thế giới đã thể hiện một phong độ hủy diệt khi vượt qua Jasmine Paolini với tỷ số thuyết phục 6-3, 6-2. Chiến thắng này không chỉ đưa cô lần đầu tiên vào bán kết một giải Grand Slam mà còn khẳng định vị thế của người dẫn đầu quần vợt Ukraine hiện nay.

Thông điệp mạnh mẽ về tinh thần thể thao công bằng

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui chiến thắng, buổi họp báo sau trận đấu lại trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Kostyuk thẳng thắn bày tỏ quan điểm về khả năng các vận động viên Nga trở lại tranh tài tại Thế vận hội Los Angeles 2028. Phản ứng trước khuyến nghị mới của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) về việc gỡ bỏ quy định thi đấu trung lập cho các vận động viên Nga, Kostyuk coi đây là một bước lùi của công lý thể thao.

"Tôi nghĩ đó là một quyết định không phù hợp. Theo quan điểm của tôi, điều này đi ngược lại tinh thần thể thao công bằng, không chỉ với Ukraine mà còn với nhiều quốc gia khác," Kostyuk nhấn mạnh. Cô cũng khẳng định rằng dù không thể thay đổi quyết định của các tổ chức quốc tế trong ngắn hạn, cô sẽ chọn cách đáp trả trực tiếp trên sân đấu: "Tôi chỉ muốn bước ra sân và cố gắng đánh bại mọi đối thủ người Nga nếu có cơ hội đối đầu tại Olympic. Đó là điều tôi có thể làm với tư cách một vận động viên."

Gần như không thể tìm được bức ảnh chung nào giữa hai tay vợt Nga-Ukraine trong những năm gần đây, chỉ có những khoảnh khắc "bước qua đời nhau" kiểu như này.

Sức ép và ranh giới mong manh trên sân cỏ

Xung đột Nga - Ukraine đã tạo ra một bầu không khí căng thẳng bao trùm các giải đấu quần vợt chuyên nghiệp trong hơn hai năm qua. Các tay vợt Ukraine, dẫn đầu bởi những người như Kostyuk, thường xuyên duy trì nguyên tắc không chụp ảnh chung và không bắt tay sau trận đấu với các đồng nghiệp từ Nga và Belarus. Đây được xem là một hành động biểu tượng để nhắc nhở thế giới về cuộc xung đột vẫn đang diễn ra tại quê nhà.

Sự kiên định này đôi khi tạo ra những tình huống gây tranh cãi, như trường hợp của tay vợt trẻ Yelyzaveta Kotliar tại Australian Open 2024, người đã bị chỉ trích kịch liệt chỉ vì một cái bắt tay xã giao. Điều này cho thấy áp lực khủng khiếp mà các vận động viên Ukraine phải gánh chịu, nơi mỗi hành động trên sân đấu đều mang sức nặng của một thông điệp chính trị.

Marta Kostyuk đang có phong độ rất cao trong năm 2026.

Cánh cửa lịch sử trước mắt tay vợt 24 tuổi

Tạm gác lại những tranh cãi chính trị, thử thách chuyên môn lớn nhất sự nghiệp đang chờ đợi Kostyuk ở vòng bán kết Wimbledon. Đối thủ của cô là Linda Noskova, tay vợt trẻ tài năng đến từ Cộng hòa Séc. Dù Noskova là một đối thủ đáng gờm, Kostyuk vẫn có cơ sở để tự tin khi đang dẫn trước 1-0 trong thành tích đối đầu, với chiến thắng gần nhất tại tứ kết Madrid Open diễn ra vào tháng 4 năm nay.

Nếu vượt qua Noskova, Marta Kostyuk sẽ chính thức trở thành tay vợt nữ Ukraine đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở một trận chung kết đơn nữ Grand Slam. Đây không chỉ là một cột mốc cá nhân chói lọi cho tay vợt 24 tuổi mà còn là niềm tự hào to lớn cho quần vợt Ukraine trong bối cảnh đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Với phong độ ổn định và tinh thần chiến đấu quật cường, Kostyuk đang đứng trước cơ hội vàng để viết lại lịch sử tại All England Club.