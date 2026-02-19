Martin Keown chỉ trích Arsenal sau trận hòa Wolves: 'Pháo thủ' đang nhớ Kai Havertz da diết Huyền thoại Martin Keown nhận định Arsenal đã đánh mất bản lĩnh kết liễu trận đấu khi thiếu vắng Kai Havertz, dẫn đến trận hòa 2-2 đáng tiếc trước đội cuối bảng Wolves.

Arsenal vừa bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ quan trọng để củng cố vị thế dẫn đầu trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Dù có lợi thế dẫn trước hai bàn ngay tại Emirates, đoàn quân của Mikel Arteta lại để đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng là Wolves lội ngược dòng chia điểm. Kết quả này không chỉ gây thất vọng về mặt điểm số mà còn bộc lộ những lỗ hổng tâm lý đáng ngại trong đội hình "Pháo thủ".

Trận đấu bắt đầu đầy hứa hẹn cho đội chủ nhà khi Bukayo Saka và Piero Hincapie sớm điền tên mình lên bảng điện tử. Với lợi thế dẫn trước 2-0, ít ai ngờ rằng Arsenal lại có thể đánh rơi chiến thắng trước một đối thủ chỉ mới giành được 10 điểm kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, sự chùng xuống khó hiểu trong hiệp hai đã tạo điều kiện cho Hugo Bueno và Tom Edozie ghi bàn, mang về 1 điểm quý giá cho Wolves và đẩy Arsenal vào thế khó.

Arsenal tiếp tục rơi điểm.

Sự thiếu quyết đoán và bài học về thái độ thi đấu

Trên sóng truyền hình, huyền thoại Martin Keown đã không ngần ngại chỉ trích thái độ thi đấu của đội bóng cũ. Cựu trung vệ lừng danh này nhận xét rằng Arsenal đã đánh mất sự quyết đoán cần thiết để kết liễu trận đấu ngay trong hiệp một. Thay vì duy trì áp lực để ghi bàn thắng thứ ba, họ lại thi đấu với một tâm thế thụ động, gần như chỉ "hy vọng" rằng chiến thắng sẽ tự tìm đến thay vì chủ động giành lấy nó.

"Đội bóng cần những người định đoạt trận đấu, một nhân tố mang lại niềm tin cho tập thể và đưa trận đấu ra ngoài tầm với của đối thủ," Keown nhấn mạnh. Ông cho rằng chính sự thiếu hụt những cá nhân biết cách tỏa sáng đúng lúc đang làm tổn thương nghiêm trọng đến khả năng dứt điểm trận đấu của Arsenal, đặc biệt là trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh như Manchester City luôn biết cách tận dụng tối đa sai lầm của đối phương.

Nỗi nhớ Kai Havertz và bài toán nhân sự của Mikel Arteta

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phân tích của Keown chính là vai trò của Kai Havertz. Ngôi sao người Đức mới chỉ có 3 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này do chấn thương tái phát. Sự vắng mặt dai dẳng này đang để lại một khoảng trống quá lớn trên hàng công của "Pháo thủ". Keown khẳng định Havertz đang trở thành mắt xích không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của Arteta nhờ khả năng kết nối và bản năng của một cầu thủ lớn trong các trận đấu quan trọng.

Việc thiếu vắng Havertz không chỉ lấy đi một phương án ghi bàn mà còn làm giảm khả năng kiểm soát bóng ở khu vực phần sân đối phương. Khi trận đấu cần sự điềm tĩnh và kinh nghiệm để duy trì lợi thế, Arsenal lại tỏ ra lúng túng, dẫn đến việc mất kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp hai như chính thừa nhận của huấn luyện viên Mikel Arteta.

Áp lực từ Manchester City và lịch thi đấu khắc nghiệt

Trận hòa này khiến Arsenal hiện chỉ còn hơn Manchester City 5 điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách này cực kỳ mong manh bởi đối thủ trực tiếp hoàn toàn có thể thu hẹp xuống còn 2 điểm nếu giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới gặp Newcastle. Áp lực vô địch đang đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ của Arsenal khi họ vừa tự đánh mất quyền tự quyết một cách đáng tiếc.

Thử thách cho Arsenal sẽ càng trở nên lớn hơn khi lịch thi đấu sắp tới được dự báo là cực kỳ khắc nghiệt. Họ sẽ phải bước vào hai trận derby London liên tiếp gặp Tottenham và Chelsea. Đây là những trận đấu không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn là bản lĩnh thép để vượt qua áp lực. Nếu không nhanh chóng xốc lại tinh thần và chào đón sự trở lại của các trụ cột như Kai Havertz, tham vọng xưng vương của thầy trò Arteta sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Mikel Arteta đã thẳng thắn thừa nhận màn trình diễn trong hiệp hai không đạt chuẩn mực cần thiết để giành chiến thắng. Việc để thủng lưới trước đội cuối bảng là một hệ quả tất yếu của việc đánh mất sự tập trung. Giờ đây, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào cách Arsenal phản ứng trong các vòng đấu tới để chứng minh liệu họ đã thực sự đủ trưởng thành để lên ngôi vương hay chưa.