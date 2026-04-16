Martin Keown dự đoán Arsenal đối đầu Bayern Munich tại chung kết Champions League Sau khi vượt qua Sporting CP, Arsenal chuẩn bị cho trận bán kết với Atletico Madrid. Huyền thoại Martin Keown tin tưởng đội bóng cũ sẽ tiến vào trận chung kết gặp Bayern Munich.

Arsenal vừa thiết lập cột mốc lịch sử khi có năm thứ hai liên tiếp góp mặt tại bán kết Champions League. Thành tích này khiến huyền thoại câu lạc bộ Martin Keown tin rằng đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đang đứng trước cơ hội lớn để bước vào trận đấu cuối cùng tại Munich.

Bản lĩnh của Pháo thủ tại vòng knock-out

Tấm vé vào bán kết của Arsenal được định đoạt sau cuộc đối đầu kịch tính với Sporting CP. Với tổng tỷ số 1-0 sau hai lượt trận, bàn thắng quý như vàng của tiền đạo Kai Havertz ở những phút bù giờ trận lượt đi chính là bước ngoặt quan trọng nhất.

Dù màn trình diễn tại tứ kết chưa thực sự thuyết phục về mặt lối chơi, sự lỳ lợm và khả năng chịu áp lực đã giúp Arsenal hoàn thành mục tiêu. Thách thức tiếp theo của họ sẽ là đối thủ đầy duyên nợ Atletico Madrid ở vòng bán kết sắp tới.

Arsenal đang ở vị thế tốt để cạnh tranh ngôi vô địch mùa này.

Cục diện nhánh đấu đối diện: Sức mạnh của Bayern Munich và PSG

Ở nhánh đấu còn lại, đương kim vô địch Paris Saint-Germain (PSG) sẽ chạm trán Bayern Munich. PSG vừa thị uy sức mạnh bằng cách hủy diệt Liverpool với tổng tỷ số 4-0. Trong khi đó, Bayern Munich đã phải trải qua màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở để khuất phục Real Madrid với tổng tỷ số 6-4.

Những bàn thắng muộn của Luis Diaz và Michael Olise trong trận lượt về bùng nổ đã khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu của đại diện nước Đức. Đây được đánh giá là cặp đấu cân tài cân sức nhất tại vòng bán kết năm nay.

Phân tích chiến thuật của Martin Keown

Bình luận về trận chung kết trong mơ, Martin Keown bày tỏ sự ưu tiên cho đại diện Bundesliga thay vì gã khổng lồ nước Pháp. Ông chia sẻ: "Tôi sẽ chọn Bayern Munich thay vì PSG cho một trận chung kết với Arsenal. Chúng ta đều đã thấy Arsenal từng đánh bại Bayern trước đây. Bayern hiện tại rõ ràng đã bắt đầu vào guồng".

Lý giải về việc ngại đối đầu với PSG, cựu trung vệ Arsenal nhấn mạnh vào yếu tố tốc độ: "Tôi vẫn ưu tiên đối đầu với Bayern hơn vì tốc độ của các cầu thủ PSG thực sự quá khủng khiếp. Đó là mối đe dọa cực lớn đối với bất kỳ hệ thống phòng ngự nào".

Sự tự tin của Keown dựa trên thực tế là Arsenal đã cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Hiện tại, 3 trong 4 đội bóng góp mặt ở bán kết đều đang dẫn đầu giải quốc nội, hứa hẹn những trận cầu đỉnh cao. Với người hâm mộ Pháo thủ, đây là thời điểm lạc quan nhất để hy vọng vào lần trở lại chung kết Champions League sau 20 năm chờ đợi.