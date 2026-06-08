Martin Odegaard cứu rỗi Na Uy trong trận hòa kịch tính trước Morocco Dù Brahim Diaz sớm đưa Morocco vươn lên dẫn trước, bản lĩnh của thủ quân Martin Odegaard đã giúp đại diện Bắc Âu cầm hòa đối thủ 1-1 trong trận giao hữu trước World Cup.

Trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho World Cup giữa Morocco và Na Uy đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Trong một ngày mà Erling Haaland bị phong tỏa, người hâm mộ đã được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa những ngôi sao hàng đầu từ Premier League và La Liga.

Na Uy cầm hòa Morocco với tỷ số 1-1 ở trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho World Cup.

Sự bùng nổ sớm của Brahim Diaz

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Morocco đã thể hiện sự tự tin cao độ sau chiến thắng trước Madagascar. Đại diện châu Phi chủ động đẩy cao đội hình, áp đặt lối chơi giàu kỹ thuật lên đại diện Bắc Âu. Thành quả đến ngay ở phút thứ 8 sau một tình huống phối hợp sắc nét.

Abdessamad Ezzalzouli có đường kiến tạo thuận lợi để Brahim Diaz dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho Morocco. Bàn thắng sớm giúp tinh thần các cầu thủ áo đỏ hưng phấn, liên tục tạo sóng gió về phía khung thành thủ môn Nyland. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 29 khi hậu vệ Noussair Mazraoui dính chấn thương và phải rời sân sớm.

Bản lĩnh của Martin Odegaard

Sự vắng mặt của Mazraoui khiến hệ thống phòng ngự của Morocco không còn duy trì được sự liền mạch. Tuy nhiên, Na Uy cũng gặp không ít khó khăn khi ngôi sao Erling Haaland tỏ ra khá lạc lõng trước sự kèm cặp chặt chẽ của hàng thủ đối phương. Phải sang đến hiệp hai, những điều chỉnh chiến thuật mới mang lại hiệu quả cho đội khách.

Phút 75, từ đường kiến tạo của tài năng trẻ Oscar Bobb, thủ quân Martin Odegaard đã lên tiếng đúng lúc. Tiền vệ đang khoác áo Arsenal thực hiện pha dứt điểm đẳng cấp bằng chân trái, đánh bại thủ thành Yassine Bounou để cân bằng tỷ số 1-1. Đây là khoảnh khắc chứng minh giá trị của một ngôi sao lớn trong những thế trận bế tắc.

Thống kê trận đấu Morocco 1-1 Na Uy

Thông số Morocco Na Uy Bàn thắng 1 1 Người ghi bàn Brahim Diaz (8') Martin Odegaard (75') Thẻ vàng Bilal El Khannouss 0 Kiểm soát bóng 52% 48%

Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng với nhiều pha va chạm quyết liệt. Bilal El Khannouss của Morocco đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn đợt phản công của đối thủ. Dù nỗ lực đẩy cao đội hình trong thời gian bù giờ, cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng.

Morocco hứa hẹn sẽ là một đối thủ khó chịu ở World Cup năm nay.

Kết quả hòa phản ánh đúng cục diện trên sân. Morocco cho thấy họ là một tập thể gắn kết và sẽ là đối thủ đáng gờm tại kỳ World Cup sắp tới. Trong khi đó, Na Uy vẫn cho thấy sự phụ thuộc nhất định vào bộ đôi ngôi sao Odegaard và Haaland khi đối đầu với các hệ thống phòng ngự kỷ luật.