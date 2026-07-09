Martin Odegaard: Na Uy sẵn sàng tạo cú sốc trước tuyển Anh tại tứ kết World Cup Sau chiến thắng lịch sử trước Brazil, thủ quân Martin Odegaard tin rằng kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh sẽ giúp Na Uy đối đầu sòng phẳng với dàn sao của Thomas Tuchel tại tứ kết World Cup 2026.

Cơn địa chấn mang tên Na Uy đang trở thành tâm điểm của World Cup 2026. Sau khi quật ngã gã khổng lồ Brazil tại vòng 1/8, đoàn quân của huấn luyện viên Stale Solbakken đang tràn đầy tự tin trước cuộc đối đầu với tuyển Anh tại sân vận động Hard Rock vào sáng Chủ Nhật (giờ Việt Nam). Đối với Martin Odegaard, đây không chỉ là một trận tứ kết thông thường, mà là bài kiểm tra thực sự cho vị thế mới của bóng đá Bắc Âu.

Kiến trúc sư trưởng trong lối chơi của Na Uy, Martin Odegaard, đang có một giải đấu thăng hoa trên đất Bắc Mỹ. Với 3 đường kiến tạo sau 4 trận đấu, tiền vệ thuộc biên chế Arsenal chính là linh hồn trong mọi đợt lên bóng. Sự kết nối giữa anh và Erling Haaland – người vừa lập cú đúp vào lưới Brazil – đang trở thành nỗi khiếp sợ cho bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Martin Odegaard tin Na Uy có thể gây bất ngờ cho tuyển Anh. Ảnh: Getty Images

Vũ khí từ sự thấu hiểu Ngoại hạng Anh

Một trong những lợi thế lớn nhất của Na Uy trong cuộc đối đầu này chính là sự am hiểu tường tận về đối thủ. Phần lớn đội hình chính của Na Uy đang chinh chiến tại Premier League, giúp họ không còn cảm giác e sợ khi phải đối mặt với những ngôi sao hàng đầu của "Tam sư".

"Rõ ràng chúng tôi biết chất lượng của họ. Tôi hiểu họ rất rõ," Odegaard chia sẻ với ESPN. "Đó là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, đang thi đấu cho một trong những đội tuyển quốc gia mạnh nhất hiện nay. Nhiều người trong chúng tôi chơi bóng ở Anh nên đã quá quen thuộc với phong cách của họ. Chúng tôi thường xuyên đối đầu ở cấp câu lạc bộ, nhưng ở cấp độ đội tuyển, sức mạnh tập thể mới là điều quyết định."

Sự tự tin của Odegaard không phải là không có cơ sở. Lối chơi pressing tầm cao và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh mà Na Uy trình diễn trước Brazil cho thấy họ đã sẵn sàng cho những kịch bản khắc nghiệt nhất. Việc bị đánh giá là "cửa dưới" dường như lại là chất xúc tác giúp các cầu thủ Bắc Âu thi đấu thanh thoát hơn.

Vượt qua những rắc rối hậu cần

Bên cạnh những toan tính chiến thuật, Na Uy cũng vừa phải trải qua một phen sóng gió ngoài sân cỏ. Theo báo chí quốc tế, toàn đội đã phải yêu cầu đổi địa điểm lưu trú ngay lập tức sau một đêm kinh hoàng tại khách sạn Dalmar ở Fort Lauderdale. Nguyên nhân đến từ việc khách sạn này nằm ngay sát một công trường xây dựng đang thi công rầm rộ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hồi phục của các cầu thủ.

Sự quyết đoán của ban lãnh đạo đội bóng trong việc thay đổi nơi đóng quân cho thấy sự tập trung tối đa cho mục tiêu tiến sâu tại giải đấu. Na Uy không muốn bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào làm xao nhãng sự chuẩn bị cho trận cầu lịch sử.

Cuộc đối đầu tại Miami không chỉ là màn so tài giữa Odegaard và những đồng đội tại Arsenal như Declan Rice hay Bukayo Saka, mà còn là cuộc đấu trí giữa triết lý thực dụng của Thomas Tuchel và sự bùng nổ của Na Uy. Với một Haaland đang vào phom và một Odegaard đầy bản lĩnh, đại diện Bắc Âu hoàn toàn có quyền mơ về một kỳ tích tiếp theo tại World Cup năm nay.