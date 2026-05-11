Martin Odegaard tỏa sáng rực rỡ giúp Arsenal đánh bại West Ham và sửa sai cho Mikel Arteta Với 23 phút thi đấu bùng nổ, Martin Odegaard đã thực hiện pha kiến tạo quyết định giúp Arsenal vượt qua West Ham, cứu vãn những sai lầm chiến thuật của Mikel Arteta.

Martin Odegaard không cần nhiều thời gian để chứng minh tầm ảnh hưởng không thể thay thế tại Emirates. Trong trận derby London đầy căng thẳng với West Ham, tấm băng thủ quân trên tay ngôi sao người Na Uy đã tỏa sáng đúng lúc, cứu rỗi một Arsenal đang lạc lối trong chính những thử nghiệm nhân sự mạo hiểm của huấn luyện viên Mikel Arteta.

Mikel Arteta và ván bài mạo hiểm tại London Stadium

Trận đấu với West Ham vốn được xem là bài kiểm tra quan trọng cho bản lĩnh của Arsenal trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, thay vì một thế trận áp đảo xuyên suốt, người hâm mộ "Pháo thủ" đã phải trải qua những giây phút thót tim khi Mikel Arteta suýt chút nữa tự làm khó mình bằng những quyết định thay người khó hiểu.

Odegaard tạo khác biệt sau khi vào sân.

Bước ngoặt tiêu cực bắt đầu từ phút 28 khi hậu vệ cánh Ben White dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Thay vì đưa một hậu vệ thực thụ như Cristhian Mosquera vào sân để duy trì cấu trúc phòng ngự, Arteta lại thực hiện một nước đi đầy rủi ro: kéo Declan Rice về đá hậu vệ phải và tung tân binh Martin Zubimendi vào khu vực trung tuyến. Sự thay đổi này ngay lập tức khiến hệ thống của Arsenal bị xáo trộn mạnh mẽ.

Sự bế tắc và mất kiểm soát không gian

Hệ quả từ việc điều chỉnh nhân sự của Arteta đã hiển hiện ngay lập tức trên các con số thống kê. Trước khi Ben White rời sân, Arsenal hoàn toàn áp đảo với 9 cú dứt điểm, trong khi West Ham không thể tung ra bất kỳ pha bắn phá nào về phía khung thành David Raya. Thế nhưng, từ thời điểm Declan Rice bị kéo ra khỏi vị trí tiền vệ sở trường cho đến khi hiệp một kết thúc, Arsenal chỉ có thêm đúng 1 cú sút và hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát nhịp độ chơi bóng.

Việc thiếu vắng Rice ở trung lộ khiến khả năng đánh chặn và chuyển đổi trạng thái của Arsenal suy giảm rõ rệt. West Ham tận dụng tốt khoảng trống này để tổ chức những đợt phản công vỗ mặt, khiến hàng thủ đội khách nhiều phen chao đảo. Arsenal rơi vào trạng thái bế tắc hoàn toàn, thiếu đi một sợi dây liên kết giữa các tuyến cho đến khi những thay đổi tiếp theo được thực hiện ở hiệp hai.

Martin Odegaard: Thiên tài hồi sinh hy vọng vô địch

Nhận ra sai lầm, Arteta buộc phải tung Martin Odegaard và Kai Havertz vào sân ở giữa hiệp hai nhằm tìm kiếm sự đột biến. Chỉ cần 23 phút có mặt trên sân với vỏn vẹn 14 lần chạm bóng, ngôi sao người Na Uy đã thực hiện một cuộc giải cứu ngoạn mục. Nhãn quan chiến thuật và khả năng điều tiết không gian của Odegaard là thứ mà không một cầu thủ nào khác trong đội hình Arsenal hiện tại có thể sao chép.

Đỉnh cao đẳng cấp của tiền vệ sinh năm 1998 được thể hiện rõ nét qua chuỗi 3 phút bùng nổ từ phút 81 đến 83. Anh liên tục tung ra những đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương:

Đường chọc khe tinh tế cho Noni Madueke thoát xuống bên hành lang cánh.

Pha dọn cỗ thông minh cho Kai Havertz trong vòng cấm địa.

Tình huống phối hợp đập nhả với Declan Rice trước khi kiến tạo quyết định cho Leandro Trossard ghi bàn thắng duy nhất.

Odegaard kiến tạo bàn thắng duy nhất cho Arsenal.

Sự điềm tĩnh của số 8 khi giữ bóng thêm một nhịp để chờ góc chuyền thuận lợi nhất chính là ranh giới giữa một cầu thủ giỏi và một siêu sao đẳng cấp thế giới. Cựu danh thủ Ian Wright nhận định trên Sky Sports rằng chính sự điềm tĩnh của cựu sao Real Madrid là yếu tố then chốt giúp Arsenal vượt qua một trận cầu vụn vặt và thiếu chất lượng.

Dù mùa giải này Odegaard gặp không ít thách thức về thể lực và sự cạnh tranh từ tân binh Eberechi Eze, màn trình diễn tại London Stadium khẳng định anh vẫn là "kiến trúc sư trưởng" không thể thay thế. Nếu Arsenal lên ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này, lịch sử có thể nhắc nhiều đến những tranh cãi VAR, nhưng giới chuyên môn sẽ luôn nhớ về 23 phút ma thuật của Odegaard – người đã giữ cho giấc mơ của "Pháo thủ" không bị tan vỡ bởi những sai lầm chiến thuật.