Mason Greenwood gia nhập Fenerbahce sau khi phớt lờ HLV Diego Simeone Tiền đạo Mason Greenwood sắp chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu với giá 42 triệu euro. Thương vụ với Atletico Madrid đổ vỡ vì cầu thủ này không nghe điện thoại của HLV Simeone.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa chứng kiến một bước ngoặt đầy kịch tính liên quan đến tương lai của Mason Greenwood. Từ vị thế là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Atletico Madrid, tiền đạo người Anh hiện đang tiến rất gần đến việc gia nhập Fenerbahce tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đột ngột này không nằm ở vấn đề tài chính, mà bắt nguồn từ thái độ khó hiểu của chân sút 24 tuổi đối với HLV Diego Simeone.

Sự im lặng đắt giá trước lời mời gọi từ Madrid

Trước khi đàm phán với Fenerbahce, Atletico Madrid từng coi Greenwood là phương án lý tưởng để thay thế biểu tượng Antoine Griezmann. HLV Diego Simeone đã trực tiếp thể hiện sự quan tâm bằng cách gọi điện và nhắn tin cho tiền đạo này để thảo luận về kế hoạch phát triển tại sân Metropolitano.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ ESPN, Greenwood đã không phản hồi bất kỳ liên lạc nào từ chiến lược gia người Argentina trong suốt hai ngày liên tiếp. Đội ngũ lãnh đạo của Atletico Madrid coi đây là hành vi thiếu tôn trọng nghiêm trọng và cho rằng cầu thủ này thiếu khát khao cống hiến cho đội bóng. Ngay lập tức, đội bóng Tây Ban Nha đã quyết định rút lui khỏi thương vụ dù trước đó đã có những tiến triển tích cực.

Greenwood không trả lời HLV Simeone sau khi được liên lạc. Ảnh: Getty Images.

Chi tiết bản hợp đồng 42 triệu euro tại Thổ Nhĩ Kỳ

Việc Atletico Madrid rút lui đã mở toang cánh cửa cho Fenerbahce. Marseille và đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro, kèm theo 2 triệu euro phụ phí tùy theo thành tích. Tại Istanbul, Greenwood dự kiến sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với mức lương ròng dao động từ 7 đến 8 triệu euro mỗi năm.

Đáng chú ý, Manchester United cũng sẽ được hưởng lợi lớn từ thương vụ này. Nhờ điều khoản đính kèm khi bán Greenwood cho Marseille vào năm 2024, đội chủ sân Old Trafford sẽ nhận được 35% giá trị chuyển nhượng, tương đương khoảng 14,7 triệu euro. Đây là khoản thu đáng kể giúp "Quỷ đỏ" tái đầu tư vào đội hình trong phiên chợ hè.

Dấu hỏi về tính kỷ luật và bản năng sát thủ

Dù sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 23 pha lập công cho Marseille trong mùa giải vừa qua, Mason Greenwood vẫn thường xuyên đối mặt với những chỉ trích về mặt kỷ luật. Tại Pháp, anh được báo cáo là thường xuyên đi muộn trong các buổi họp đội, bỏ lỡ các lớp học ngôn ngữ và không tham gia đầy đủ các sự kiện của nhà tài trợ.

Mối quan hệ giữa Greenwood và Giám đốc thể thao Marseille, Medhi Benatia, cũng được cho là đã rạn nứt nghiêm trọng trước khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Những rắc rối hậu trường này dường như là lý do khiến Marseille sẵn sàng đẩy đi ngôi sao sáng nhất của mình ngay khi nhận được đề nghị hợp lý.

Chuyển tới Super Lig được xem là cơ hội để tiền đạo sinh năm 2001 làm lại từ đầu sau những lùm xùm tại Pháp và Tây Ban Nha. Dưới sự dẫn dắt của một môi trường bóng đá cuồng nhiệt như Thổ Nhĩ Kỳ, người hâm mộ đang chờ đợi liệu bản năng sát thủ của Greenwood có thể giúp anh tìm lại ánh hào quang hay những vấn đề thái độ sẽ tiếp tục là rào cản trong sự nghiệp của thiên tài bóng đá xứ sương mù.