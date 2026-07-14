Mason Greenwood gia nhập Fenerbahce: Thương vụ 42 triệu euro và cú hích cho Man Utd Tiền đạo Mason Greenwood đã chính thức đạt thỏa thuận chuyển đến Fenerbahce với giá 42 triệu euro. Thương vụ không chỉ chấm dứt chuỗi ngày biến động tại Marseille mà còn giúp Manchester United thu về khoản tiền quan trọng cho kế hoạch chuyển nhượng.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu vừa chứng kiến một bước ngoặt lớn khi chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano phát đi thông báo "Here we go" quen thuộc: Mason Greenwood chuẩn bị cập bến Fenerbahce. Thương vụ này khép lại một chương đầy thăng trầm của tiền đạo người Anh tại nước Pháp và mở ra cơ hội tái thiết cho cả cá nhân cầu thủ lẫn đội bóng cũ Manchester United.

Cú áp phe ngoạn mục của Fenerbahce

Theo các nguồn tin uy tín, gã khổng lồ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua hàng loạt đối thủ cạnh tranh để sở hữu chữ ký của chân sút sinh năm 2001. Fenerbahce đồng ý chi ra mức phí chuyển nhượng cố định 40 triệu euro, cộng thêm 2 triệu euro phụ phí tùy theo thành tích. Đây được xem là con số ấn tượng cho một cầu thủ từng đối mặt với nhiều hoài nghi về vấn đề ngoài sân cỏ.

Fenerbahce đạt thỏa thuận mua Greenwood. Ảnh: Getty Images.

Các thỏa thuận cá nhân giữa đại diện Thổ Nhĩ Kỳ và gia đình Greenwood đã nhanh chóng được thông qua. Sự quyết đoán của Fenerbahce trên bàn đàm phán đã đánh bại những nỗ lực từ Atletico Madrid – đội bóng từng coi Greenwood là phương án thay thế lý tưởng cho Antoine Griezmann – và AS Roma của Serie A.

Nghịch lý tại Olympique Marseille

Nhìn vào những con số thống kê, việc Marseille để Greenwood ra đi là một quyết định gây nhiều tranh cãi về mặt chuyên môn. Trong thời gian thi đấu tại Ligue 1, tiền đạo 24 tuổi đã thể hiện phong độ bùng nổ với 48 bàn thắng và 17 đường kiến tạo chỉ sau 81 lần ra sân. Hiệu suất làm bàn đáng nể này biến anh trở thành một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất giải đấu.

Tuy nhiên, tài năng trên sân cỏ không đủ để khỏa lấp những rắc rối về thái độ. Greenwood liên tục vướng vào các mâu thuẫn với ban huấn luyện và lãnh đạo câu lạc bộ. Bước ngoặt thực sự đến vào tháng Ba vừa qua khi huấn luyện viên Roberto De Zerbi – người được xem là "lá chắn" duy nhất bảo vệ Greenwood trước làn sóng chỉ trích của người hâm mộ – quyết định rời đội bóng. Thiếu đi sự bảo trợ của chiến lược gia người Ý, mối quan hệ giữa chân sút người Anh và Marseille đổ vỡ hoàn toàn, buộc đội bóng nước Pháp phải đưa anh lên thị trường chuyển nhượng.

"Món quà" bất ngờ cho Manchester United

Dù đã chia tay sân Old Trafford từ lâu, Mason Greenwood vẫn gián tiếp hỗ trợ đội bóng cũ trong công cuộc tái thiết. Nhờ điều khoản hoa hồng bán lại được cài cắm tinh tế trong hợp đồng trước đó, Manchester United sẽ nhận được hơn 5 triệu euro từ thương vụ này.

Số tiền này tuy không quá lớn so với mặt bằng chung nhưng lại cực kỳ quan trọng đối với ngân sách chuyển nhượng của huấn luyện viên Michael Carrick. Hiện tại, Quỷ đỏ đang ráo riết tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp để thay thế lão tướng Casemiro, và khoản kinh phí từ Greenwood sẽ được bổ sung trực tiếp vào kế hoạch này.

Việc chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu dưới áp lực khủng khiếp từ các khán đài Istanbul sẽ là thử thách cực đại cho bản lĩnh của Mason Greenwood. Ở tuổi 24, đây có thể là cơ hội cuối cùng để tiền đạo tài năng này tập trung hoàn toàn vào bóng đá và gây dựng lại sự nghiệp đỉnh cao.