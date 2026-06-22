Mass Effect Legendary Edition giảm giá kỷ lục 92% trên Steam: Cơ hội sở hữu bộ ba game huyền thoại Steam vừa công bố mức giảm giá lịch sử 92% cho Mass Effect Legendary Edition, đưa mức giá của bộ ba game nhập vai khoa học viễn tưởng xuống còn 4,79 USD. Đây là phiên bản nâng cấp toàn diện về đồ họa và kỹ thuật, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người chơi trên các hệ máy hiện đại.

Cộng đồng game thủ yêu thích thể loại nhập vai khoa học viễn tưởng đang đứng trước cơ hội hiếm có khi Steam thực hiện đợt giảm giá mạnh nhất từ trước đến nay cho bộ sưu tập Mass Effect Legendary Edition. Cụ thể, mức giảm lên tới 92% đã đưa mức giá gốc của bộ trilogy này xuống chỉ còn 4,79 USD.

Ba trò chơi hiện có giá tổng cộng 4,72 USD.

Sức hút từ bản Remaster: Khi công nghệ làm sống lại huyền thoại

Mass Effect Legendary Edition không đơn thuần là một bản đóng gói lại. Ra mắt vào tháng 5/2021, bộ sưu tập này bao gồm toàn bộ nội dung của ba phần game: Mass Effect (2007), Mass Effect 2 (2010) và Mass Effect 3 (2012). Cả ba trò chơi đều được xử lý hậu kỳ (remaster) để đạt được độ sắc nét cao hơn về mặt hình ảnh, tinh chỉnh các thông số kỹ thuật và cải thiện lối chơi (gameplay).

Trong số ba phần, phiên bản Mass Effect đầu tiên (2007) nhận được sự thay đổi lớn nhất. Các kỹ sư phát triển đã tập trung đại tu hệ thống đồ họa, cơ chế chiến đấu, điều khiển phương tiện và đặc biệt là tối ưu hóa thời gian tải dữ liệu (loading times) – vốn là điểm yếu của phiên bản gốc trên các hệ máy cũ.

Hệ thống lựa chọn xuyên suốt: Giá trị cốt lõi của dòng game

Dòng game Mass Effect được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ cốt truyện có chiều sâu, nơi mọi quyết định của người chơi đều mang lại hệ quả thực tế. Những lựa chọn, dù là nhỏ nhất, có thể tạo ra hiệu ứng gợn sóng xuyên suốt cả ba phần game, quyết định ai sẽ sống, ai sẽ hy sinh và những liên minh nào sẽ được hình thành.

Mỗi phần trong bộ ba đều sở hữu một bản sắc riêng biệt:

Mass Effect 1: Tập trung vào yếu tố nhập vai (RPG) và khám phá không gian.

Tập trung vào yếu tố nhập vai (RPG) và khám phá không gian. Mass Effect 2: Chú trọng vào việc phát triển tính cách nhân vật và xây dựng đội ngũ.

Chú trọng vào việc phát triển tính cách nhân vật và xây dựng đội ngũ. Mass Effect 3: Một bản anh hùng ca về cuộc chiến quy mô toàn vũ trụ.

Thông tin về ưu đãi và khả năng tương thích

Hiện tại, mức giá 4,79 USD được xem là mức thấp kỷ lục cho một sản phẩm chứa đựng hàng trăm giờ chơi với chất lượng đỉnh cao. Phiên bản này hoạt động ổn định trên các nền tảng Windows, PlayStation 4 và Xbox One. Đối với người chơi trên các thiết bị cầm tay (Handheld Console) như Steam Deck, đây cũng là một lựa chọn tối ưu nhờ khả năng tương thích tốt của bộ engine đã được tinh chỉnh.

Theo thông tin từ Steam, chương trình ưu đãi giảm giá 92% này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25/06. Đây là thời điểm vàng để những người chơi chưa từng trải nghiệm vũ trụ Mass Effect hoặc những người hâm mộ muốn sở hữu bản nâng cấp đồ họa có thể bổ sung vào thư viện game của mình.