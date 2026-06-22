Mass Effect Legendary Edition giảm giá kỷ lục 92% trên Steam: Cơ hội sở hữu bộ ba RPG huyền thoại Steam vừa tung mức giảm giá sâu nhất từ trước đến nay cho Mass Effect Legendary Edition, đưa toàn bộ bộ ba game nhập vai khoa học viễn tưởng kinh điển về mức giá chỉ 4,79 USD.

Cộng đồng game thủ yêu thích thể loại nhập vai khoa học viễn tưởng đang đứng trước cơ hội hiếm có khi Steam chính thức áp dụng mức giảm giá kỷ lục 92% cho bộ sưu tập Mass Effect Legendary Edition. Với mức giá chỉ 4,79 USD (khoảng 122.000 VNĐ), người chơi có thể sở hữu toàn bộ ba phần game gốc đã được đại tu về mặt kỹ thuật và đồ họa.

Ba trò chơi hiện có sẵn với tổng mức giá chỉ 4,72 USD.

Nâng cấp kỹ thuật toàn diện trên nền tảng Remaster

Ra mắt vào tháng 5/2021, Mass Effect Legendary Edition không chỉ đơn thuần là một bản đóng gói lại. Bộ sưu tập này bao gồm Mass Effect (2007), Mass Effect 2 (2010) và Mass Effect 3 (2012). Cả ba phần đều được nâng cấp đáng kể để phù hợp với tiêu chuẩn phần cứng hiện đại trên các hệ máy PlayStation 4, Windows và Xbox One.

Đáng chú ý nhất là sự thay đổi trong phần game đầu tiên (Mass Effect 2007). Nhà phát triển BioWare đã thực hiện một cuộc đại tu thực sự với các cải tiến bao gồm:

Đồ họa: Nâng cấp kết cấu bề mặt (textures), hiệu ứng ánh sáng và mô hình nhân vật sắc nét hơn.

Nâng cấp kết cấu bề mặt (textures), hiệu ứng ánh sáng và mô hình nhân vật sắc nét hơn. Hệ thống chiến đấu: Tinh chỉnh cơ chế bắn súng để mượt mà và chính xác hơn, tiệm cận với trải nghiệm của các phần sau.

Tinh chỉnh cơ chế bắn súng để mượt mà và chính xác hơn, tiệm cận với trải nghiệm của các phần sau. Điều khiển phương tiện: Xe Mako - vốn bị phàn nàn nhiều ở bản gốc - đã được điều chỉnh lại cơ chế vật lý để dễ điều khiển hơn.

Xe Mako - vốn bị phàn nàn nhiều ở bản gốc - đã được điều chỉnh lại cơ chế vật lý để dễ điều khiển hơn. Tối ưu hóa: Thời gian tải dữ liệu (loading times) được rút ngắn đáng kể, loại bỏ những quãng nghỉ dài gây khó chịu.

Hệ thống lựa chọn mang tính biểu tượng

Dòng game Mass Effect nổi tiếng toàn cầu nhờ cốt truyện có chiều sâu và hệ thống lựa chọn hệ quả (choice-driven narrative). Những quyết định của người chơi, dù là nhỏ nhất ở phần 1, có thể tạo ra hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của các nhân vật, các liên minh chính trị và kết cục cuối cùng ở phần 3.

Mỗi phần trong bộ ba đều sở hữu một bản sắc riêng biệt. Nếu phần đầu tiên tập trung mạnh vào yếu tố nhập vai và khám phá vũ trụ, thì phần thứ hai chú trọng vào việc xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật, và phần thứ ba là một bản anh hùng ca về cuộc chiến tổng lực bảo vệ thiên hà. Sự kết hợp này tạo nên một hành trình cảm xúc trọn vẹn và nhất quán xuyên suốt hàng trăm giờ chơi.

Thông tin quan trọng về đợt giảm giá

Mức giá 4,79 USD được đánh giá là một món hời lớn đối với những game thủ chưa từng trải nghiệm vũ trụ Mass Effect hoặc những người muốn sở hữu bản nâng cấp đồ họa trên PC. Theo thông báo từ Steam, chương trình ưu đãi giảm giá 92% này sẽ chính thức kết thúc vào ngày 25/06.

Bên cạnh cải tiến về hình ảnh, phiên bản Legendary Edition cũng bao gồm hầu hết các nội dung tải thêm (DLC) từ bản gốc, giúp người chơi có được trải nghiệm nội dung đầy đủ nhất mà không cần phải mua thêm bất kỳ gói bổ sung nào khác.