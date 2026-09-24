Mặt bằng lãi suất ngày 24/9/2026: Xuất hiện mức chào mời 14%/năm ngoài hệ thống ngân hàng Trong khi các ngân hàng thương mại niêm yết lãi suất cao nhất quanh 7,8% - 9,6%/năm, nhiều nền tảng đầu tư ngoài ngành đang mời gọi mức sinh lời đến 14%/năm.

Ghi nhận trên thị trường tài chính ngày 24/9/2026 cho thấy sự phân hóa rõ nét về mức sinh lời giữa hệ thống ngân hàng thương mại và các kênh huy động vốn tư nhân. Đáng chú ý, một số tổ chức công nghệ tài chính tiếp tục nâng biểu lãi suất chào mời lên ngưỡng hai con số, tạo biên độ chênh lệch lớn so với mặt bằng tiền gửi truyền thống.

Lãi suất ngoài hệ thống ngân hàng chạm mốc 14%/năm

Một nền tảng đầu tư tài chính đặt tại đường Trần Duy Hưng, Hà Nội vừa áp dụng biểu lãi suất mới cho sản phẩm đầu tư với mức cao nhất lên tới 14%/năm đối với kỳ hạn 36 tháng. Trước đó, đơn vị này thông báo tăng thêm 2,5 điểm phần trăm trong khung thời gian từ ngày 11/9 đến hết ngày 31/12.

Chi tiết biểu suất sinh lời của đơn vị này áp dụng từ ngày 18/9 bao gồm: kỳ hạn 1 tháng ở mức 8%/năm, 2 tháng là 8,5%/năm, 3 tháng đạt 9,5%/năm và 6 tháng là 10%/năm. Đối với các kỳ hạn dài hơn, mức lãi suất niêm yết lần lượt là 11,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 12,5%/năm cho kỳ hạn 18 tháng và 13,5%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Khách hàng cần thận trọng với các lời mời chào lãi suất cao.

Bên cạnh đó, một nền tảng tài chính khác cũng đưa ra chương trình huy động từ đầu tháng 9 với cam kết 10,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng với số vốn tối thiểu 50 triệu đồng. Đơn vị này tiếp tục triển khai gói ưu đãi từ ngày 11/9 đến 12/10, đẩy mức sinh lời kỳ hạn 1 tháng lên 12,5%/năm.

Trước hiện tượng này, giới phân tích tài chính khuyến nghị người gửi tiền cần thận trọng. Bản chất giao dịch tại các nền tảng này là hợp đồng vay vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư, không thuộc diện điều chỉnh của Luật Các tổ chức tín dụng và không được bảo hiểm tiền gửi bảo vệ như tại ngân hàng thương mại.

Khối ngân hàng thương mại điều chỉnh biểu lãi suất

Tại nhóm tổ chức tín dụng chính thức, biến động điều chỉnh cũng xuất hiện ở một số đơn vị. Hong Leong Bank Việt Nam công bố mức lãi suất 8,6%/năm áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng với hạn mức gửi từ 1 triệu đồng, tăng thêm 2,3 điểm phần trăm so với mức 6,3%/năm trước đó.

Tại Ngân hàng số Cake by VPBank, lãi suất được điều chỉnh tăng thêm 0,2 điểm phần trăm. Đơn vị này áp dụng chính sách cộng thêm biên độ từ 1,6 đến 2,2 điểm phần trăm tùy quy mô số dư, đưa mức lãi suất thực nhận cao nhất lên 9,6%/năm cho các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên.

Bảng lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng ngày 24/9/2026

Mặt bằng lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng thương mại nhìn chung duy trì sự ổn định, với nhóm ngân hàng quốc doanh giữ nguyên mức trần cho các kỳ hạn chủ chốt:

Ngân hàng 3 tháng (%/năm) 6 tháng (%/năm) 9 tháng (%/năm) 12 tháng (%/năm) 18 tháng (%/năm) Agribank 4,75 6,60 6,60 6,80 6,80 BIDV 4,75 6,60 6,60 6,80 6,80 Vietcombank 4,75 6,60 6,60 6,80 6,80 VietinBank 4,75 6,60 6,60 6,80 6,80 ACB 4,75 7,60 7,70 7,80 - Sacombank 4,75 7,20 7,20 7,50 7,50 Techcombank 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 VPBank 4,75 7,00 7,00 7,10 7,10 MB 4,70 5,80 5,80 6,35 6,35 LPBank 4,65 7,00 6,90 7,20 7,15 SCB 1,90 2,90 2,90 3,70 3,90

Nhìn chung, thị trường tiền gửi vẫn cho thấy sự thận trọng của dòng vốn. Việc lựa chọn kênh phân bổ đòi hỏi nhà đầu tư cân nhắc kỹ giữa biên độ lợi nhuận kỳ vọng và mức độ rủi ro pháp lý đi kèm.