Mặt trận vô hình: 80 năm bản hùng ca thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân Phim tài liệu "Mặt trận vô hình" tái hiện hành trình 80 năm đầy quả cảm của lực lượng An ninh nhân dân, từ những chuyên án mật thời kháng chiến đến cuộc chiến bảo vệ chủ quyền trên không gian số hiện đại.

Trong suốt chiều dài lịch sử 80 năm, những chiến công của lực lượng An ninh nhân dân (ANND) không chỉ là những con số, mà là bản anh hùng ca về sự tận trung, đức hy sinh và trí tuệ sắc bén. Trận tuyến ấy thường không có tiếng súng nhưng lại mang tính chất sống còn đối với vận mệnh quốc gia. Bộ phim tài liệu VTV Đặc biệt mang tên "Mặt trận vô hình" đã tái hiện chân thực hành trình này, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Những chuyên án phản gián đầu tiên và dấu ấn lịch sử

Ngày 12/7/1946 đánh dấu mốc son chói lọi khi lực lượng An ninh nhân dân chính thức được thành lập. Ngay từ những ngày đầu non trẻ, các chiến sĩ an ninh đã phải đối mặt với những mạng lưới gián điệp tinh vi của thực dân Pháp. Điển hình là chuyên án TN25 tại Thái Nguyên. Thông qua việc đấu tranh và bóc gỡ nhóm gián điệp cài cắm, ta đã nắm bắt được các kế hoạch quân sự quan trọng, góp phần trực tiếp vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cuộc đấu trí xuyên tuyến lửa và những hy sinh thầm lặng

Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, trận tuyến an ninh trở nên phức tạp hơn khi đối phương áp dụng chiến lược "đánh Cộng sản trong lòng Cộng sản". CIA và chính quyền Sài Gòn đã thiết lập hàng loạt trung tâm huấn luyện biệt kích tại các khu vực như Biên Hòa, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng nhằm cài cắm gián điệp vào miền Bắc. Đáp lại, hơn 11.000 cán bộ chiến sĩ công an đã chi viện cho miền Nam, dấn thân vào các địa bàn nóng nhất, chấp nhận hy sinh cả danh tính để hoạt động trong lòng địch.

Đặc biệt, câu chuyện về đồng chí Nguyễn Tài - Trưởng ban An ninh T4 là một minh chứng cho bản lĩnh thép. Ông đã trực tiếp chỉ đạo loại bỏ những quân bài chính trị quan trọng của đối phương, gây đảo lộn các toan tính của CIA. Dù bị sa vào tay địch năm 1970 tại Bến Tre, tinh thần của người chiến sĩ an ninh vẫn không hề lung lay trước những đòn tra tấn khốc liệt nhất.

Kế hoạch CM12: Nghệ thuật dùng người của địch để đánh địch

Sau năm 1975, đất nước đối mặt với kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt. Một trong những chiến công vang dội nhất thời kỳ này là Kế hoạch CM12 (1981–1984). Lực lượng an ninh đã khéo léo "bẻ lái" âm mưu của các tổ chức phản động lưu vong, biến kế hoạch xâm nhập của địch thành thế trận của ta. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn chia sẻ, chúng ta đã dùng chính lực lượng của đối phương để đánh lại chúng, vô hiệu hóa hàng chục toán biệt kích và khối lượng lớn vũ khí ngay khi chúng vừa đặt chân lên đất liền.

Tư duy an ninh toàn diện trong kỷ nguyên số

Bước vào giai đoạn đổi mới và hội nhập, mặt trận an ninh không còn giới hạn ở những tuyến biên giới hữu hình. Những nguy cơ mới xuất hiện trong các dòng vốn đầu tư, các dự án kinh tế và đặc biệt là trên không gian mạng. Khái niệm "an ninh kinh tế" và "an ninh mạng" trở thành những ưu tiên hàng đầu.

Trong không gian số, mỗi dòng mã lệnh có thể là một vũ khí, và mỗi người dân trở thành một mắt xích trong tuyến phòng thủ quốc gia. Lực lượng Công an nhân dân đã tiến hành cuộc cải tổ sâu rộng từ năm 2018 theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thay đổi lớn nhất chính là tư duy: từ phòng ngự sang an ninh kiến tạo, lấy sự ổn định làm nền tảng cho phát triển bền vững.

Hành trình 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân là minh chứng cho sức mạnh của lòng dân và trí tuệ Việt Nam. Những chiến công thầm lặng ấy chính là chốt neo định vị cho sự bình yên và phát triển của đất nước trong một thế giới đầy biến động.