Mất William Saliba dài hạn, Arsenal kích hoạt phương án Jacobo Ramon đầy tính toán Chấn thương của William Saliba đẩy Arsenal vào thế khó. Pháo thủ nhanh chóng chuyển hướng sang Jacobo Ramon như một phương án thay thế đầy tiềm năng.

Cơn ác mộng lớn nhất trong kỳ chuẩn bị cho mùa giải mới của Mikel Arteta đã xuất hiện. Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha không chỉ chứng kiến tấm vé vào chung kết của đội tuyển xứ sở bò tót mà còn giáng một đòn nặng nề vào lực lượng của Arsenal. Trung vệ trụ cột William Saliba gặp chấn thương lưng nghiêm trọng, buộc ban lãnh đạo Pháo thủ phải kích hoạt kế hoạch chuyển nhượng khẩn cấp.

Jacobo Ramon được liên hệ đến Arsenal. Ảnh: Getty.

Nốt trầm sau vinh quang World Cup 2026

Trên khía cạnh cá nhân, World Cup 2026 mang đến nhiều khoảnh khắc tự hào cho HLV Mikel Arteta khi các học trò như Mikel Merino, David Raya và Martin Zubimendi bước lên đỉnh thế giới cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi hung tin từ hàng phòng ngự.

Trung vệ 25 tuổi William Saliba dính chấn thương lưng nghiêm trọng trong trận bán kết. Dù các báo cáo y tế xác nhận anh không cần phẫu thuật, Saliba vẫn phải nghỉ thi đấu dài hạn. Trong bối cảnh trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Coventry City đã cận kề, Arteta rơi vào thế vô cùng bị động.

Bài toán tìm người thay thế và rào cản ngân sách

Saliba ngồi ngoài dài hạn. Ảnh: Getty.

Việc tìm kiếm một cái tên đủ đẳng cấp để khỏa lấp khoảng trống Saliba để lại là ưu tiên số một của Giám đốc thể thao Andrea Berta và HLV Arteta. Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng hè mang lại nhiều thách thức lớn.

John Stones đã đạt thỏa thuận gia nhập Inter Milan sau khi rời Man City. Trong khi đó, Ezri Konsa của Aston Villa là mục tiêu hàng đầu nhờ kinh nghiệm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh, nhưng mức định giá lên tới 70 triệu bảng của đội chủ sân Villa Park khiến thương vụ trở nên thiếu tính khả thi về mặt tài chính.

Jacobo Ramon: Phương án chiến thuật lý tưởng cho vị trí trung vệ lệch phải

Ramon đang chơi khá lên chân từ khi đến với Como. Ảnh: Getty.

Giữa những bế tắc, Jacobo Ramon của Como nổi lên như một giải pháp cứu cánh đầy hứa hẹn. Trung vệ 21 tuổi vừa trải qua mùa giải bùng nổ tại Italia với những thông số hình thể và chuyên môn ấn tượng.

Sở hữu chiều cao 1m96 (nhỉnh hơn Saliba 3cm), Ramon có nhiều điểm tương đồng về phong cách chơi bóng ở vị trí trung vệ lệch phải. Anh sở hữu khả năng tranh chấp không chiến mạnh mẽ, kỹ năng luân chuyển bóng mềm mại và sự điềm tĩnh cần thiết khi triển khai bóng từ tuyến dưới.

Theo Transfermarkt, giá trị của Ramon rơi vào khoảng 25 triệu bảng (30 triệu euro), con số hợp lý hơn rất nhiều so với Konsa. Dù vậy, thương vụ có phần phức tạp do Real Madrid vẫn nắm giữ 50% quyền sở hữu kinh tế và điều khoản mua lại. Việc Chelsea vừa hoàn tất bản hợp đồng Maxence Lacroix đã giúp Arsenal bớt đi một đối thủ cạnh tranh trực tiếp, mở ra cơ hội lớn để đội bóng bắc London đẩy nhanh đàm phán.

Dù sở hữu lực lượng chiều sâu với những tên tuổi như Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Ben White hay các phương án dự phòng Piero Hincapie và Cristhian Mosquera, vai trò của Saliba trong cấu trúc vận hành của Arteta vẫn là không thể thay thế. Quyết định chiêu mộ Jacobo Ramon không chỉ giải quyết bài toán nhân sự ngắn hạn mà còn là bước đi chiến lược cho tương lai của Arsenal.