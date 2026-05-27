Mateus Fernandes chiếm đỉnh bảng tài năng trẻ Ngoại hạng Anh dù West Ham xuống hạng Bảng xếp hạng Wonderkid Power Rankings cuối mùa 2025/26 vinh danh Mateus Fernandes. Dù West Ham rớt hạng, tiền vệ Bồ Đào Nha vẫn vượt qua các sao trẻ MU để dẫn đầu.

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 đã chính thức hạ màn, mang theo những cung bậc cảm xúc trái ngược. Đây cũng là thời điểm danh sách Wonderkid Power Rankings công bố phiên bản cuối cùng của mùa bóng, ghi nhận nỗ lực của những tài năng trẻ xuất sắc nhất xứ sở sương mù. Khác với các danh hiệu bầu chọn theo năm, bảng xếp hạng này ưu tiên phong độ thực tế và hiệu suất thi đấu của các cầu thủ dưới 21 tuổi trong những vòng đấu cuối cùng.

Top 10 Wonderkid Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26

Dưới đây là danh sách 10 tài năng trẻ có màn trình diễn bùng nổ nhất trong giai đoạn nước rút của mùa giải, nơi sự khắc nghiệt của cuộc đua trụ hạng và vô địch đã tôi luyện bản lĩnh của những ngôi sao tương lai.

10. Jack Hinshelwood (Brighton & Hove Albion)

Dù có dấu hiệu hụt hơi trong trận thua 0-3 trước Man Utd khi chỉ chạm bóng 19 lần, Hinshelwood vẫn xứng đáng góp mặt trong top 10. Sự đa năng và khả năng ghi bàn ấn tượng ở chuỗi trận trước đó là điểm tựa giúp sao mai của Brighton giữ vững vị thế trước sự bám đuổi của các đối thủ khác.

9. Nico O’Reilly (Manchester City)

Tài năng trẻ của The Citizens đã có một mùa giải đột phá. Tuy nhiên, việc không góp mặt trong trận đấu cuối cùng gặp Aston Villa do yêu cầu xoay tua của ban huấn luyện khiến O'Reilly tụt 4 bậc, dừng chân ở vị trí thứ 9.

8. Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Trở lại danh sách với phong thái tự tin, Lewis-Skelly đã khiến hàng tiền vệ Crystal Palace gặp nhiều khó khăn. Khả năng thoát pressing khéo léo và nhịp chạm bóng tinh tế giúp cầu thủ 19 tuổi trở thành nhân tố đầy hứa hẹn trong kế hoạch tương lai của Pháo thủ.

7. Noah Sadiki (Sunderland)

Sau thời gian vắng bóng kể từ giải vô địch châu Phi, Sadiki đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ. Sự kiên cường và lối chơi ổn định ở hành lang cánh trong cuộc đối đầu với Chelsea giúp tiền vệ người CHDC Congo ghi điểm lớn với giới chuyên môn.

6. Patrick Dorgu (Manchester United)

Dorgu đang chứng minh tại sao Quỷ đỏ lại chiêu mộ anh. Trong trận gặp Brighton, anh không chỉ đóng góp vào bàn mở tỷ số từ quả phạt góc của Bruno Fernandes mà còn trực tiếp kiến tạo cho người đàn anh lập công, hoàn tất màn trình diễn điểm 10.

5. Rayan (AFC Bournemouth)

Dù không tạo ra quá nhiều đột biến trước Nottingham Forest, tân binh mùa Đông của Bournemouth vẫn duy trì được vị trí nhờ nền tảng phong độ ổn định từ các vòng đấu trước. Rayan hứa hẹn sẽ là ngòi nổ đáng xem của The Cherries mùa tới.

4. Mateus Mane (Wolverhampton Wanderers)

Mane là điểm sáng hiếm hoi trong lối chơi của Wolves giai đoạn cuối mùa. Với 6 cơ hội dứt điểm sắc nét được tạo ra trong trận gặp Burnley, cầu thủ chạy cánh này cho thấy khả năng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương cực kỳ hiệu quả.

3. Kobbie Mainoo (Manchester United)

Dù độ chính xác trong các đường chuyền ở vòng đấu cuối chưa đạt mức tối ưu, Mainoo vẫn là cái tên không thể thay thế. Sự bền bỉ trong khâu hỗ trợ phòng ngự của anh là chìa khóa giúp Man Utd bảo toàn vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh.

2. Eli Junior Kroupi (AFC Bournemouth)

Chân sút người Pháp khép lại mùa giải ra mắt với con số ấn tượng: 13 bàn thắng. Dù không thể giữ được ngôi đầu sau trận đấu bế tắc tại City Ground, Kroupi hiện đang là mục tiêu săn đón của nhiều ông lớn tại châu Âu.

Sự kiêu hãnh của Mateus Fernandes

Bất chấp nỗi buồn xuống hạng của West Ham United, Mateus Fernandes đã vươn lên chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng tài năng trẻ. Đây là minh chứng cho tinh thần chuyên nghiệp và đẳng cấp cá nhân vượt trội của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Trong trận đấu cuối cùng với Leeds, Fernandes đã thực hiện tới 5 lần tắc bóng thành công, trực tiếp điều tiết nhịp độ trận đấu và tung ra đường kiến tạo xé toang hàng phòng ngự đối phương cho Jarrod Bowen ghi bàn. Dù West Ham phải chia tay Ngoại hạng Anh, tương lai của Mateus Fernandes chắc chắn vẫn sẽ gắn liền với những sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.