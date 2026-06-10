Mateus Fernandes: Tại sao một tiền vệ hai lần xuống hạng lại khiến MU và Arsenal khao khát? Dù liên tiếp xuống hạng cùng Southampton và West Ham, tiền vệ Mateus Fernandes vẫn trở thành tâm điểm chuyển nhượng nhờ bộ thông số kỹ thuật và tư duy chơi bóng vượt trội.

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, việc một cầu thủ phải trải qua hai lần xuống hạng liên tiếp thường là dấu chấm hết cho tham vọng gia nhập các câu lạc bộ lớn. Tuy nhiên, Mateus Fernandes đang chứng minh điều ngược lại. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang trở thành một hiện tượng kỳ thú trên thị trường chuyển nhượng khi lọt vào tầm ngắm của Manchester United, Arsenal và Paris Saint-Germain, bất chấp nghịch cảnh của các đội bóng chủ quản.

Cỗ máy tắc bóng và nguồn năng lượng vô tận

Lý do khiến Fernandes giữ vững giá trị nằm ở bộ chỉ số thống kê ấn tượng. Dù West Ham phải chia tay Ngoại hạng Anh, cá nhân tiền vệ sinh năm 2004 này vẫn rực sáng như một trong những máy quét hiệu quả nhất giải đấu. Thống kê cho thấy Fernandes nằm trong nhóm những tiền vệ có số pha tắc bóng quyết liệt nhất và thuộc top 10 cầu thủ có quãng đường di chuyển nhiều nhất toàn giải.

Mateus Fernandes được nhiều CLB săn đón.

Sự bền bỉ này không chỉ đến từ nền tảng thể lực dồi dào mà còn từ lối chơi không ngại va chạm, giúp anh trở thành một chốt chặn đáng tin cậy. Chính điều này đã khiến West Ham không ngần ngại chi ra 38 triệu bảng để đưa anh về từ Southampton, và giờ đây, con số đó hứa hẹn sẽ còn tăng cao khi các ông lớn vào cuộc.

Sự linh hoạt chiến thuật: Từ số 10 đến tiền vệ đa năng

Điểm mạnh nhất của Mateus Fernandes chính là khả năng thích nghi và sự đa năng trong lối chơi. Xuất thân là một hộ công (số 10) dưới thời huấn luyện viên Russell Martin tại Southampton, Fernandes đã tự tiến hóa thành một tiền vệ trung tâm (số 8) và đôi khi đảm nhận cả vai trò lùi sâu kiến thiết (số 6) tại West Ham.

Sự đa năng, máu lửa, khôn ngoan là điểm cộng của Mateus Fernandes.

Simon Rusk, chuyên gia từng làm việc trực tiếp với cầu thủ này, nhận định rằng sự tiến bộ của Fernandes về mặt tư duy là vô cùng đáng nể. Khả năng đọc trận đấu giúp anh bù đắp được những thiếu hụt về mặt kinh nghiệm của một cầu thủ trẻ. "Không có gì ngạc nhiên khi các thông số tắc bóng của cậu ấy rất cao. Đó là một thế mạnh lớn trong lối chơi của Matty", Rusk chia sẻ với Sky Sports.

Bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh

Dù gia nhập môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh khi mới 19 tuổi, Fernandes đã vượt qua rào cản ngôn ngữ và áp lực tâm lý từ những cuộc đua trụ hạng thất bại. Anh duy trì sự chuyên nghiệp tuyệt đối và thái độ tích cực trong phòng thay đồ, biến nỗi đau xuống hạng thành động lực phát triển.

Một minh chứng điển hình cho khả năng tiếp thu chiến thuật của tiền vệ này là bàn thắng vào lưới Tottenham hồi tháng 4 năm 2025. Chỉ sau hai ngày tập luyện cách di chuyển phá bẫy việt vị theo yêu cầu của ban huấn luyện, Fernandes đã thực hiện hoàn hảo kịch bản đó trên sân cỏ. Sự nhạy bén này là phẩm chất mà mọi huấn luyện viên hàng đầu đều khao khát.

Với 5 bàn thắng và 5 đường kiến tạo trong mùa giải vừa qua tại một đội bóng ở nhóm cuối bảng, Mateus Fernandes đã chứng minh mình đủ tầm vóc để chơi cho những câu lạc bộ cạnh tranh danh hiệu. Thị trường chuyển nhượng mùa hè này chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực cho cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao trẻ người Bồ Đào Nha.