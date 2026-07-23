Mateus Fernandes và màn chào sân 85 triệu bảng: Khi đẳng cấp lên tiếng tại Tottenham Chỉ mất 5 phút trong trận ra mắt để Mateus Fernandes ghi dấu ấn bằng một siêu phẩm volley, khẳng định vị thế của bản hợp đồng kỷ lục và hứa hẹn trở thành hạt nhân trong lối chơi của Roberto De Zerbi.

Áp lực từ con số 85 triệu bảng Anh có thể khiến bất kỳ cầu thủ trẻ nào chùn bước, nhưng với Mateus Fernandes, đó dường như chỉ là chất xúc tác để anh bùng nổ. Trong trận giao hữu kín gặp MK Dons tại trung tâm huấn luyện Hotspur Way, tiền vệ 22 tuổi người Bồ Đào Nha đã ngay lập tức chứng minh tại sao Tottenham lại quyết liệt chiêu mộ anh đến vậy.

Ngay ở phút thứ 5, Fernandes đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Đón bóng từ khoảng cách xa ngoài vòng cấm, cựu sao West Ham United thực hiện cú volley uy lực, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới sau khi chạm cột dọc. Một pha lập công không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội cản phá nào, đồng thời ấn định chiến thắng 1-0 cho đội bóng thành London.

Mateus Fernandes lập siêu phẩm ngày ra mắt Tottenham. (Ảnh: Tottenham Hotspur)

Sự thống trị từ những con số thống kê

Dù chỉ góp mặt 45 phút trên sân, tầm ảnh hưởng của Mateus Fernandes lên lối chơi của Tottenham là cực kỳ đậm nét. Số liệu từ Fotmob chỉ ra rằng, tuyển thủ Bồ Đào Nha là người chạm bóng nhiều nhất trên sân với 81 lần, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 89% (68/76 đường chuyền thành công).

Không chỉ xuất sắc trong khâu luân chuyển bóng, Fernandes còn cho thấy sự toàn diện khi đóng góp 4 tình huống thu hồi bóng thành công. Với điểm số 7.7, anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Việc một tiền vệ lùi sâu chỉ tung ra duy nhất một cú sút và chuyển hóa thành bàn thắng cho thấy sự nhạy bén và hiệu quả đáng kinh ngạc của bản hợp đồng mới này.

Chia sẻ sau trận đấu, Fernandes không giấu nổi sự tự tin: "Đó là pha lập công mà tôi yêu thích nhất trong sự nghiệp. Tôi cần phải thực hiện điều này nhiều hơn, tích cực dứt điểm từ xa vì tôi biết bản thân mình có thể làm được". Sự đĩnh đạc này chính là thứ vũ khí mà Tottenham đang rất cần để nâng tầm tuyến giữa.

Quyết định đúng đắn trước sự cạnh tranh từ Manchester United

Màn trình diễn của Fernandes cũng là lời khẳng định cho sự quyết đoán của ban lãnh đạo Tottenham trên thị trường chuyển nhượng. Trước đó, Manchester United từng theo đuổi gắt gao tiền vệ sinh năm 2004 nhưng lại ngần ngại trước mức giá 85 triệu bảng, chỉ đề nghị 70 triệu bảng kèm phụ phí. Ngược lại, phía Tottenham đã chấp nhận thanh toán trọn gói để sở hữu chữ ký của tài năng này.

Nhìn lại hành trình của Fernandes, nhiều người không khỏi khâm phục ý chí của anh. Dù trải qua hai mùa giải liên tiếp nếm mùi xuống hạng cùng Southampton và West Ham United, tiền vệ này vẫn duy trì phong độ ổn định với những đóng góp quan trọng (4 bàn, 4 kiến tạo ở mùa giải trước). Chính thái độ chuyên nghiệp và sự kiên cường đã giúp anh lọt vào mắt xanh của bộ phận tuyển trạch Tottenham.

Chặng đường phía trước đáng mong đợi của Mateus Fernandes. (Ảnh: Tottenham Hotspur)

Mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý của Roberto De Zerbi

Dưới triều đại mới của Roberto De Zerbi, Tottenham đang thực hiện một cuộc cách mạng về nhân sự và lối chơi. Sau một mùa giải đáng quên khi cán đích ở vị trí thứ 17, đội bóng đang nỗ lực xây dựng lại dựa trên triết lý kiểm soát bóng và thoát pressing hiện đại. Sự xuất hiện của Fernandes, bên cạnh những tân binh như Sandro Tonali hay Andy Robertson, được kỳ vọng sẽ tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới.

Trong hệ thống của chiến lược gia người Ý, Fernandes sẽ đóng vai trò "trái tim" luân chuyển bóng. Khả năng tịnh tiến bóng chính xác và sự cơ động của anh là chìa khóa để Tottenham hiện thực hóa mục tiêu chen chân vào top 5 và giành vé trở lại đấu trường châu Âu. Với màn ra mắt hoàn hảo này, người hâm mộ Gà trống hoàn toàn có cơ sở để tin vào một kỷ nguyên thành công phía trước.