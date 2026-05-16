Mateus Fernandes vượt qua bài kiểm tra tinh thần để gia nhập Manchester United Tiền vệ trẻ Mateus Fernandes đang tiến gần hơn tới sân Old Trafford sau khi chứng minh khát khao cống hiến và sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho lịch sử Quỷ đỏ.

Dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, Manchester United đã thực hiện một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược chuyển nhượng. Thay vì chạy theo những ngôi sao đắt giá nhưng thiếu gắn kết, đội bóng hiện ưu tiên những tài năng trẻ có tâm lý vững vàng và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho truyền thống CLB. Mateus Fernandes chính là cái tên mới nhất vượt qua thành công "bài kiểm tra" tinh thần khắt khe này.

Triết lý chuyển nhượng mới của kỷ nguyên INEOS

Cách vận hành tại Old Trafford hiện nay không còn chỗ cho những cầu thủ gia nhập chỉ vì mức lương hậu hĩnh. Ban lãnh đạo MU ưu tiên những gương mặt như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo trước đây – những người công khai bày tỏ tình cảm với đội bóng ngay từ ngày đầu. Mateus Fernandes đang đi trên con đường tương tự, khi những động thái gần đây của tiền vệ này cho thấy anh đã sẵn sàng tâm lý để trở thành một phần của dự án tái thiết.

Mateus Fernandes được MU săn đón gắt gao.

Khát khao tái hiện kỷ nguyên Cristiano Ronaldo

Trong một buổi phỏng vấn trên kênh truyền thông chính thức của Ngoại hạng Anh, khi được hỏi về khoảnh khắc muốn quay ngược thời gian để chứng kiến, Mateus Fernandes không ngần ngại chọn thời kỳ đỉnh cao của Cristiano Ronaldo tại Manchester United. Tiền vệ người Bồ Đào Nha khẳng định: “Những gì anh ấy làm được thật không thể tin nổi. Đó là một kỷ nguyên mà tôi luôn ngưỡng mộ”.

Lời khẳng định này không chỉ là một câu trả lời phỏng vấn thông thường, mà là chỉ dấu quan trọng cho thấy Fernandes có sự gắn kết tinh thần mạnh mẽ với đội bóng 20 lần vô địch nước Anh. Sự thấu hiểu về lịch sử và những giá trị cốt lõi là yếu tố then chốt giúp anh ghi điểm tuyệt đối trong mắt các tuyển trạch viên của INEOS.

Sự ủng hộ từ Bruno Fernandes và cơ hội từ West Ham

Bên cạnh yếu tố tinh thần, chuyên môn của Mateus Fernandes cũng nhận được sự bảo chứng từ đội trưởng Bruno Fernandes. Cùng trưởng thành từ lò đào tạo Sporting CP, Bruno đánh giá cao tư duy chơi bóng và tiềm năng của người đàn em đồng hương. Việc được sát cánh cùng thần tượng tại Old Trafford được xem là động lực lớn nhất thúc đẩy Mateus đưa ra quyết định chia tay West Ham.

Mateus Fernandes đang hướng về MU.

Trong bối cảnh West Ham đang đối mặt với viễn cảnh xuống hạng, đội bóng này buộc phải cân nhắc bán đi các trụ cột để cân bằng ngân sách. Manchester United đang tận dụng triệt để thời cơ này để xúc tiến đàm phán nhanh chóng, tránh lặp lại những sai lầm kéo dài trong quá khứ. Sở hữu kinh nghiệm thực chiến tại Ngoại hạng Anh và khát khao khẳng định mình, Mateus Fernandes hứa hẹn sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền vệ đang cần sự tươi mới của Quỷ đỏ.