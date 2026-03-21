Matheus Cunha: Điểm sáng hiếm hoi giữa hàng thủ lỏng lẻo của Manchester United Dù dẫn trước hai lần nhưng Manchester United vẫn bị Bournemouth cầm hòa 2-2. Trong một tập thể còn nhiều khiếm khuyết, màn trình diễn công thủ toàn diện của Matheus Cunha là niềm hy vọng lớn nhất cho Quỷ đỏ.

Trận hòa 2-2 trước Bournemouth trên sân khách không chỉ phơi bày những lỗ hổng chết người nơi hàng phòng ngự của Manchester United mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng bảo vệ thành quả của đội bóng này. Tuy nhiên, giữa một "công trường" vẫn còn ngổn ngang dưới thời HLV Michael Carrick, Matheus Cunha đã vụt sáng như một nhân tố quan trọng nhất, định hình lại sức mạnh tấn công và sự bền bỉ của nửa đỏ thành Manchester.

Cunha đã tạo dấu ấn dù MU đánh rơi điểm.

Sức sáng tạo từ hành lang cánh trái

Ngay từ hiệp thi đấu đầu tiên, Manchester United đã thể hiện rõ ý đồ chơi áp đặt với nhịp độ thi đấu được đẩy lên rất cao. Khác với sự rệu rã thường thấy ở những vòng đấu trước, sự hiện diện của Matheus Cunha bên hành lang cánh trái đã mang lại một luồng sinh khí mới. Bằng lối đá xông xáo và kỹ thuật cá nhân điêu luyện, ngôi sao 26 tuổi liên tục khiến hàng thủ Bournemouth rơi vào trạng thái báo động.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hiệp một chính là tình huống Cunha đột phá dũng mãnh, buộc đối thủ phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Bruno Fernandes đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu. Những con số thống kê sau trận đã phản ánh rõ nét tầm ảnh hưởng của Cunha: anh là cầu thủ thực hiện thành công nhiều pha qua người nhất trên sân và sở hữu tới 55 lần chạm bóng – con số chỉ đứng sau đội trưởng Bruno Fernandes.

Bên cạnh đó, tỷ lệ chuyền bóng chính xác 81% cùng những pha phất bóng dài đạt độ chuẩn xác tuyệt đối cho thấy Cunha không chỉ là một cầu thủ chạy cánh thuần túy mà còn là một "trạm trung chuyển" bóng hiệu quả, giúp Man United định hình nhịp độ tấn công sắc nét hơn.

Khía cạnh phòng ngự gây kinh ngạc của một tiền đạo

Trong bóng đá hiện đại, vai trò của một cầu thủ chạy cánh không còn giới hạn ở việc ghi bàn hay kiến tạo. Matheus Cunha đã chứng minh anh là một chiến binh thực thụ khi đội nhà mất quyền kiểm soát bóng. Trong một trận cầu mà MU tỏ ra thiếu ổn định ở tuyến dưới, những đóng góp phòng ngự của tiền đạo người Brazil trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Cunha mang về tình huống mở tỷ số cho MU.

Cunha đã chiến thắng 7 trong 10 pha tranh chấp tay đôi và đặc biệt gây ấn tượng với tỷ lệ thắng 100% trong các pha không chiến (3/3). Đây là thống kê hiếm thấy đối với một cầu thủ tấn công, khiến ngay cả những trung vệ thực thụ cũng phải nể phục. Ngoài ra, anh còn có tới 11 tình huống can thiệp phòng ngự thành công, bao gồm các pha tắc bóng, cắt đường chuyền và lăn xả chắn cú sút của đối phương.

Bài toán hàng thủ và quãng nghỉ quý giá

Mặc dù Cunha đã có một ngày thi đấu xuất sắc, nhưng sự lỏng lẻo ở hậu phương đã khiến MU phải trả giá. Việc để đối thủ gỡ hòa 2-2 sau khi đã dẫn trước tới hai lần (từ quả penalty và một pha phản lưới nhà) cho thấy khả năng kiểm soát thế trận của Quỷ đỏ ở những thời điểm quyết định vẫn còn rất yếu kém. Đây chắc chắn là vấn đề khiến HLV Michael Carrick đau đầu nhất khi đội bóng không thể duy trì được sự tập trung cần thiết.

Đáng chú ý, Manchester United sẽ bước vào một quãng nghỉ dài lên tới 24 ngày trước khi đối đầu với kình địch Leeds United tại Old Trafford vào tháng Tư. Đây được xem là "khoảng lặng" cần thiết để Carrick và các cộng sự rà soát lại nhân sự, đặc biệt là vá lại những lỗ hổng chết người nơi hàng thủ. Với những gì đã thể hiện, Matheus Cunha chắc chắn sẽ là cái tên đầu tiên được điền vào đội hình xuất phát khi Quỷ đỏ trở lại, đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi mà chiến lược gia người Anh đang xây dựng.