Matheus Cunha hiện thực hóa giấc mơ World Cup 2026 cùng đội tuyển Brazil Tiền đạo Matheus Cunha của Manchester United chính thức góp mặt trong danh sách 26 tuyển thủ Brazil dự World Cup 2026 sau mùa giải bùng nổ tại giải Ngoại hạng Anh.

Tiền đạo Matheus Cunha chính thức góp mặt trong danh sách 26 tuyển thủ Brazil tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Đây là lần đầu tiên ngôi sao thuộc biên chế Manchester United hiện thực hóa giấc mơ chinh chiến tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Carlo Ancelotti.

Bước ngoặt sự nghiệp tại Old Trafford

Việc được triệu tập vào đội hình "Selecao" là thành quả xứng đáng sau mùa giải ra mắt đầy ấn tượng của Matheus Cunha tại Manchester United. Gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào mùa hè năm 2025, tiền đạo 26 tuổi này đã nhanh chóng thích nghi và ghi được 10 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, trở thành quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Michael Carrick.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Cunha không giấu nổi sự xúc động về hành trình đã qua. Anh cho biết bản thân đã trải qua nhiều thời điểm khó khăn trước khi đạt được cột mốc chói lọi này. Dù đã có 21 lần khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ năm 2021, nhưng World Cup 2026 mới là giải đấu lớn tầm cỡ quốc tế đầu tiên mà anh được tham dự.

Sự ủng hộ từ tập thể Manchester United

Thông tin Matheus Cunha được dự World Cup đã tạo nên bầu không khí phấn khởi tại phòng thay đồ Manchester United. Các trụ cột của đội bóng như Đội trưởng Bruno Fernandes, trung vệ Lisandro Martinez và Harry Maguire đều đồng loạt gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nỗ lực của người đồng đội trẻ.

Sự công nhận từ các đàn anh không chỉ khẳng định vị thế của Cunha tại câu lạc bộ mà còn cho thấy sự gắn kết của tập thể Quỷ đỏ. Đối với người hâm mộ đội bóng, đây là minh chứng rõ nét cho chất lượng nhân sự mà đội hình đang sở hữu trước khi bước vào những mục tiêu lớn hơn ở mùa giải tới.

Cunha, Casemiro sẽ chinh chiến cùng các đồng đội ở ĐTQG Brazil mùa hè này.

Kỳ vọng vào danh hiệu thứ sáu của Brazil

Dưới thời Carlo Ancelotti, đội tuyển Brazil đang thực hiện công cuộc chuyển giao mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu chinh phục cúp vàng thế giới lần thứ sáu. Đội hình hiện tại là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các thủ lĩnh như Đội trưởng Casemiro và sức trẻ của những tài năng đang ở độ chín như Matheus Cunha, Vinicius Junior hay Neymar.

Việc được trui rèn trong môi trường đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh giúp Cunha sở hữu nền tảng thể lực và tư duy chiến thuật sắc bén. Tại giải đấu diễn ra trên đất Mỹ, Mexico và Canada sắp tới, tiền đạo của Manchester United được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố đột biến, giúp hàng công Brazil vận hành biến hóa hơn trong hành trình tìm lại ánh hào quang lịch sử.