Matheus Cunha khoác áo số 9 tuyển Brazil: Man Utd tìm thấy lời giải cho bài toán tiền đạo Việc Matheus Cunha được trao trọng trách tiền đạo cắm tại Brazil giúp Man Utd giải quyết bài toán nhân sự cho Benjamin Sesko, tạo điều kiện dồn toàn lực chiêu mộ bom tấn tuyến giữa.

Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia mới đây, chiến thắng hủy diệt 6-2 của Brazil trước Panama không chỉ là một màn phô diễn sức mạnh mà còn gửi đi tín hiệu quan trọng tới Old Trafford. Việc huấn luyện viên Carlo Ancelotti trao chiếc áo số 9 cho Matheus Cunha đã trực tiếp tháo gỡ nút thắt trong kế hoạch chuyển nhượng của Manchester United, giúp câu lạc bộ tiết kiệm hàng chục triệu euro.

Sự tiến hóa của Matheus Cunha tại Selecao

Động thái trao chiếc áo số 9 của Ancelotti không chỉ là sự công nhận về phong độ mà còn khẳng định vị thế tiền đạo cắm số một của Cunha hướng tới World Cup 2026. Dù không ghi bàn bùng nổ trong trận gặp Panama, cách Cunha di chuyển và liên kết lối chơi đã chứng minh sự đa năng đáng kinh ngạc của cầu thủ này.

Cunha được giao trao trọng trách tiền đạo cắm của Brazil ở World Cup 2026.

Hành trình của Cunha tại Man Utd là một sự lột xác không ngừng. Dưới thời Ruben Amorim, anh xuất phát là một "số 10" thuần túy. Khi Michael Carrick lên nắm quyền, Cunha thích nghi hoàn hảo với vai trò tiền đạo cánh trái. Tại cấp độ đội tuyển, anh thậm chí đã chơi qua hầu hết các vị trí từ tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm đến tiền đạo cánh. Khả năng thích ứng tuyệt vời này đang biến anh thành một quân bài chiến thuật vô giá cho Quỷ đỏ.

Man Utd thay đổi chiến lược chuyển nhượng mùa hè

Ban đầu, bộ phận tuyển trạch của Man Utd lên kế hoạch chiêu mộ ít nhất 5 tân binh: 3 tiền vệ trung tâm, 1 chạy cánh trái và 1 tiền đạo kinh nghiệm để chia lửa với Benjamin Sesko. Áp lực chinh chiến trên 4 mặt trận mùa tới khiến nhu cầu về chiều sâu đội hình trở nên cấp thiết.

Cunha có thể giúp Man Utd thay đổi kế hoạch chuyển nhượng mùa hè.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của Cunha ở vị trí số 9 đã thay đổi tất cả. Cộng với việc Bryan Mbeumo từng đảm nhận tốt vai trò trung phong và tiềm năng của tài năng trẻ Chido Obi, Quỷ đỏ hiện sở hữu đủ phương án dự phòng chất lượng cho Sesko. Man Utd giờ đây có thể tự tin gạch tên vị trí tiền đạo khỏi danh sách mua sắm ưu tiên để dồn ngân sách cho các mục tiêu trọng yếu khác.

Dồn lực cho bom tấn Elliot Anderson

Khoản ngân sách khổng lồ được giải phóng từ việc không mua tiền đạo sẽ được dồn toàn bộ vào công cuộc tái thiết tuyến giữa. Đáng chú ý nhất là thương vụ Elliot Anderson – mục tiêu mà Man Utd đang cạnh tranh gắt gao với Man City.

Sự dư dả về tài chính giúp Man Utd từ thế yếu đã chuyển sang vị thế sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng câu lạc bộ để đưa tiền vệ này về Old Trafford. Việc Cunha tự hoàn thiện bản thân không chỉ là thành công chuyên môn cá nhân mà còn là bước ngoặt chiến lược, giúp Quỷ đỏ tối ưu hóa dòng tiền và tập trung nâng cấp khu vực yếu nhất trong đội hình.