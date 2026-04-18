Matheus Felipe: Trung vệ triệu đô đang trở thành tử huyệt của Công an TP.HCM Sở hữu mức định giá 1 triệu USD trên Transfermarkt, trung vệ Matheus Felipe lại đang là nguyên nhân chính khiến Công an TP.HCM nhận 25 bàn thua tại V-League.

Khi CLB Công an TP.HCM công bố bản hợp đồng với Matheus Felipe, người hâm mộ đã kỳ vọng về một cuộc cách mạng nơi hàng phòng ngự. Với mức định giá lên tới 1 triệu USD trên chuyên trang Transfermarkt, trung vệ 27 tuổi người Brazil được xem là mảnh ghép hoàn hảo để nâng tầm đẳng cấp đội bóng. Tuy nhiên, thực tế tại V-League đang chứng minh điều ngược lại khi Matheus đang dần trở thành một "tử huyệt" nơi hàng thủ.

Matheus Felipe chưa đáp ứng kỳ vọng tại Công an TP.HCM

Khoảng cách xa xỉ giữa giá trị và hiệu quả

Matheus Felipe sở hữu mọi yếu tố để thành công: thể hình lý tưởng (1,86m), đang ở độ tuổi chín nhất sự nghiệp và từng chinh chiến tại giải bóng đá đỉnh cao Brazil. Thế nhưng, những gì cầu thủ này thể hiện trên sân cỏ Việt Nam lại vô cùng nghèo nàn. Điểm yếu lớn nhất của trung vệ này chính là khả năng xoay xở chậm chạp và tâm lý thi đấu thiếu ổn định trước áp lực từ các tiền đạo nội.

Tại trận thua CLB Hải Phòng, cầu thủ sinh năm 1998 đã mắc tới hai sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua. Đó không phải là những pha bóng quá khó, mà chỉ đơn giản là lỗi chọn vị trí và xử lý thiếu quyết đoán. Trước đó, trong cuộc đối đầu với Thể Công Viettel, cú tắc bóng vụng về của anh trong vòng cấm đã khiến đội nhà phải chịu phạt đền. Với một cầu thủ có giá trị triệu đô, việc liên tục mắc những lỗi sơ đẳng như vậy là điều khó có thể chấp nhận.

Hàng thủ lỏng lẻo nhất trong nhóm dẫn đầu

Vấn đề của Công an TP.HCM không chỉ nằm ở cá nhân Matheus, mà còn là hiệu ứng dây chuyền từ sự yếu kém của anh. Khi "ngoại binh sếu vườn" này không hoàn thành vai trò chỉ huy, các đối tác nội như Khổng Minh Gia Bảo hay Trần Hoàng Phúc cũng rơi vào trạng thái bất an. Thay vì là điểm tựa cho các đồng đội trẻ, Matheus lại thường xuyên để lộ những khoảng trống chết người khi đối phương chuyển trạng thái tấn công nhanh.

Trung vệ Brazil trở thành tử huyệt của Công an TP.HCM

Số liệu thống kê đã phản ánh rõ nét cuộc khủng hoảng này. Hiện tại, Công an TP.HCM đã nhận tới 25 bàn thua, con số cao nhất trong số các đội thuộc nhóm 6 đội dẫn đầu. Một đội bóng có tham vọng vô địch không thể sở hữu hàng phòng ngự "hào phóng" đến vậy. Việc Matheus lúng túng trước các tiền đạo nội nhanh nhẹn cho thấy anh vẫn chưa thể thích nghi với cường độ và lối đá áp sát đặc thù tại V-League.

Áp lực và nguy cơ bị thanh lý hợp đồng

Mức giá 1 triệu USD giờ đây giống như một rào cản tâm lý nặng nề đối với Matheus hơn là một sự bảo chứng đẳng cấp. Càng thi đấu, trung vệ người Brazil càng lộ rõ sự nôn nóng và mất tự tin trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Người hâm mộ bắt đầu hoài nghi về quy trình tuyển dụng khi đội bóng chi ra số tiền lớn cho một "mắt xích lỏng lẻo".

Nếu không sớm cải thiện phong độ trong giai đoạn then chốt của mùa giải, Matheus Felipe chắc chắn sẽ phải đối mặt với nguy cơ ra đi sớm. Công an TP.HCM đang cần một thủ lĩnh thực thụ để bảo vệ thành quả của hàng công, thay vì một ngôi sao chỉ rực rỡ trên các trang định giá nhưng lại trở thành gánh nặng mỗi khi bước ra sân cỏ thực thụ.