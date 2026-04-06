Matteo Arnaldi lọt vào bán kết Roland Garros 2026 sau cú sốc chấn thương của Berrettini Matteo Arnaldi chính thức ghi tên mình vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất Roland Garros sau khi Matteo Berrettini buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương hông trái tại tứ kết.

Matteo Arnaldi là tay vợt đã lần đầu tiên trong sự nghiệp giành quyền vào bán kết một giải Grand Slam sau khi vượt qua người đồng hương Matteo Berrettini tại tứ kết Roland Garros 2026. Trận "nội chiến" Italia được mong đợi trên sân Philippe Chatrier đã khép lại theo kịch bản không trọn vẹn khi Berrettini buộc phải xin rút lui do chấn thương nghiêm trọng trong lúc Arnaldi đang dẫn trước với tỷ số 7-5, 5-2.

Bi kịch chấn thương của Matteo Berrettini

Cựu tay vợt số 6 thế giới bắt đầu có dấu hiệu gặp vấn đề về thể trạng từ giữa set đấu đầu tiên. Những bước di chuyển của Berrettini dần trở nên nặng nề và thiếu linh hoạt. Đến đầu set hai, khi tỷ số đang là 1-2, tay vợt này đã phải yêu cầu sự chăm sóc y tế ngoài sân cho vùng hông trái.

Dù đã nỗ lực trở lại sân đấu và thắng trắng một game giao bóng để cân bằng tỷ số 2-2, nhưng tình hình dường như ngày càng tồi tệ hơn. Những cơn đau dữ dội khiến Berrettini liên tục nhăn mặt sau mỗi pha cứu bóng. Trên khán đài, đội ngũ huấn luyện của anh đã ra hiệu khuyên anh nên dừng lại để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Sau gần hai giờ tranh tài, Berrettini quyết định dừng cuộc chơi, tiến đến lưới để ôm chúc mừng người đàn em trong sự tiếc nuối của hàng vạn khán giả.

Arnaldi vào bán kết Roland Garros sau khi Berrettini bỏ cuộc vì chấn thương

Bản lĩnh của "người không phổi" Arnaldi

Trước khi đối thủ gặp vấn đề về thể lực, Matteo Arnaldi đã thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng. Tay vợt 25 tuổi từng có khởi đầu như một cơn ác mộng khi để mất liên tiếp hai game giao bóng đầu tiên và bị dẫn trước 0-3. Tuy nhiên, thay vì suy sụp, Arnaldi đã chứng minh tại sao anh được coi là một trong những tay vợt bền bỉ nhất giải đấu năm nay.

Đáng chú ý, Arnaldi bước vào vòng tứ kết với tư cách là tay vợt có thời lượng thi đấu tích lũy dài nhất giải. Anh đã trải qua tổng cộng 17 giờ 42 phút trên sân tính từ vòng mở màn, một con số kỷ lục đối với hành trình vào tứ kết của một kỳ Grand Slam. Khả năng phòng thủ bền bỉ và những cú thuận tay mang tính sát thương cao đã giúp anh lội ngược dòng thắng lại set mở màn với tỷ số 7-5.

Cuộc chiến nội bộ Italia tại bán kết

Chiến thắng này đưa Arnaldi vào một cuộc đối đầu lịch sử khác tại bán kết với một người đồng hương khác là Flavio Cobolli. Hạt giống số 10 của giải đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Felix Auger-Aliassime với các tỷ số 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Như vậy, Italia chắc chắn sẽ có một đại diện góp mặt trong trận chung kết đơn nam Roland Garros năm nay.

Lịch sử đối đầu giữa Cobolli và Arnaldi hiện đang ở thế cân bằng 1-1. Lần gặp nhau gần nhất chính tại vòng hai Roland Garros 2025, phần thắng đã thuộc về Cobolli. Với phong độ và sự hưng phấn hiện tại, trận bán kết sắp tới hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài đỉnh cao về cả kỹ thuật lẫn thể lực.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số Matteo Berrettini Matteo Arnaldi Tỷ số các set 5-7, 2-5 (bỏ cuộc) 7-5, 5-2 Số cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (Ace) 4 1 Lỗi giao bóng kép 1 3 Tỷ lệ giao bóng 1 thành công 66% 64% Điểm thắng từ giao bóng 1 60% 64% Tận dụng Break point 100% (3/3) 33% (5/15) Tổng số điểm thắng 65 78

Sự vươn mình của các tay vợt trẻ như Arnaldi và Cobolli đang cho thấy sự thống trị của quần vợt Italia tại các sân chơi lớn, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho quốc gia hình chiếc ủng trên bản đồ tennis thế giới.