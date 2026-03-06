Matteo Arnaldi phá kỷ lục lịch sử Grand Slam với 17 giờ thi đấu tại Roland Garros Ngôi sao người Ý Matteo Arnaldi vừa thiết lập cột mốc 17 giờ 42 phút thi đấu để vào tứ kết Roland Garros 2026, phá sâu kỷ lục tồn tại suốt 3 thập kỷ của Nicklas Kulti.

Matteo Arnaldi (25 tuổi) vừa tạo nên một cột mốc vô tiền khoáng hậu tại Roland Garros 2026 khi tiến vào vòng tứ kết sau hành trình kéo dài tổng cộng 17 giờ 42 phút trên sân. Đây chính thức là thời gian thi đấu dài nhất mà một tay vợt từng trải qua để góp mặt trong nhóm 8 người mạnh nhất tại một giải Grand Slam, kể từ khi Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp (ATP) bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 1991.

Matteo Arnaldi thiết lập kỷ lục chấn động

Phá sâu kỷ lục tồn tại hơn 34 năm

Trước kỳ tích của Arnaldi, kỷ lục về hành trình "marathon" vào tứ kết Grand Slam thuộc về cựu tay vợt Nicklas Kulti (Thụy Điển). Tại Roland Garros 1992, Kulti đã mất 15 giờ 44 phút thi đấu để giành vé vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất. Như vậy, Arnaldi không chỉ phá vỡ mà còn nới rộng khoảng cách kỷ lục thêm tới 1 giờ 58 phút — tương đương thời gian của một trận đấu tennis 3 set thông thường.

Đáng chú ý, kỷ lục của Kulti đã đứng vững suốt hơn ba thập kỷ, thách thức cả những "vị thần thể lực" như Rafael Nadal hay Novak Djokovic trong thời kỳ đỉnh cao của họ. Hiện tại, Arnaldi là tay vợt duy nhất trong lịch sử quần vợt hiện đại chạm ngưỡng gần 18 tiếng thi đấu chỉ để vượt qua 4 vòng đầu tiên tại một giải Major.

Arnaldi như có thêm "pin năng lượng mặt trời" để thi đấu tại Paris

Sức bền phi thường của tay vợt người Ý

Việc phải chơi nhiều trận đấu kéo dài trên 5 tiếng trong vòng chưa đầy một tuần trên mặt sân đất nện Paris là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất về giới hạn thể chất. Arnaldi cho biết bí quyết của anh nằm ở khả năng phân phối sức mạnh và sự tập trung cao độ. Ngôi sao 25 tuổi chia sẻ sau chiến thắng trước Tiafoe: "Tôi không nghĩ về thời gian, tôi chỉ nghĩ về quả bóng tiếp theo".

Thống kê cho thấy Roland Garros 2026 là giải đấu bào mòn thể lực khủng khiếp. Bên cạnh Arnaldi, tài năng trẻ Joao Fonseca cũng góp mặt trong danh sách những tay vợt cày ải nhiều nhất lịch sử đường tới tứ kết với 14 giờ 29 phút thi đấu (xếp thứ 5).

Thông số hành trình kỷ lục của Matteo Arnaldi:

Tiêu chí Chi tiết Tổng thời gian thi đấu 17 giờ 42 phút Kỷ lục cũ (Nicklas Kulti, 1992) 15 giờ 44 phút Chênh lệch kỷ lục +1 giờ 58 phút Đối thủ tiếp theo Matteo Berrettini (Tứ kết)

Dù phải đối mặt với tình trạng thể lực bị vắt kiệt và đôi chân rớm máu, Arnaldi vẫn đang viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Trận đấu tiếp theo của anh sẽ là cuộc chạm trán nội bộ lịch sử với người đồng hương Matteo Berrettini vào lúc 1h45 ngày 4/6. Bất kể kết quả ra sao, Arnaldi đã khẳng định vị thế của một "chiến binh" vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại của giải đấu tại Paris.