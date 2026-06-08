Matthias Jaissle cập bến Newcastle: Tái thiết Chích chòe bằng triết lý Red Bull và tinh thần thép Tân HLV Matthias Jaissle ký hợp đồng 4 năm với Newcastle, mang triết lý pressing rực lửa cùng kỷ luật thép nhằm đưa Chích chòe trở lại vị thế vốn có.

Newcastle United vừa chính thức mở ra một chương mới trong lịch sử câu lạc bộ khi hoàn tất việc ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với huấn luyện viên Matthias Jaissle. Ở tuổi 38, chiến lược gia người Đức trở thành nhà cầm quân trẻ thứ hai tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ông tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân St James' Park với thử thách vô cùng nặng nề: khôi phục sức mạnh cho "Chích chòe" trong bối cảnh đội bóng vừa trải qua một mùa giải giông bão.

Matthias Jaissle đã ký hợp đồng bốn năm với Newcastle United. (Ảnh: Getty Images)

Thử thách tái thiết Newcastle sau kỷ nguyên Eddie Howe

Sự xuất hiện của Matthias Jaissle diễn ra đúng thời điểm Newcastle đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng sâu sắc. Sau chuỗi thành tích ấn tượng với chức vô địch League Cup 2025 và suất dự Champions League dưới thời Eddie Howe, "Chích chòe" đã sa sút thảm hại khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 12 ở mùa giải vừa qua. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi hàng loạt ngôi sao hàng đầu như Alexander Isak, Sandro Tonali, Anthony Gordon và mới nhất là thủ lĩnh Bruno Guimaraes đều đã hoặc đang chuẩn bị rời khỏi đội bóng.

Một nguồn tin nội bộ từ câu lạc bộ thừa nhận rằng việc thay thế Eddie Howe là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Việc bổ nhiệm một HLV chưa từng làm việc tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mang lại cả sự kỳ vọng lẫn rủi ro lớn. Tuy nhiên, Jaissle không hề tỏ ra ngần ngại. Chiến lược gia 38 tuổi đã lập tức bắt tay vào công việc tại hội quân tiền mùa giải ở Tây Ban Nha để tìm hiểu văn hóa câu lạc bộ và kết nối với cộng đồng người hâm mộ vùng Đông Bắc nước Anh.

Chia sẻ trong ngày ra mắt, tân thuyền trưởng Newcastle bày tỏ sự tự hào cùng quyết tâm cao độ:

"Đây là một vinh dự khó tin khi trở thành huấn luyện viên trưởng của một trong những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Các đội bóng của tôi được xây dựng dựa trên sự đoàn kết, tinh thần làm việc chăm chỉ, cường độ cao và niềm đam mê tiến bộ mỗi ngày. Tôi tin rằng đội hình này và toàn bộ câu lạc bộ có tiềm năng rất lớn. Tôi cam kết sẽ cống hiến toàn bộ năng lượng để mang lại thành công hơn nữa cho Newcastle United."

Kỷ luật nghiêm khắc cùng yêu cầu cống hiến tối đa là thương hiệu giúp Jaissle gặt hái thành công tại Red Bull Salzburg cũng như Al-Ahli. Cựu tiền vệ Salzburg, Zlatko Junuzovic từng chia sẻ về phương pháp huấn luyện của người thầy cũ: "Chúng tôi thường tập các bài đá tập nhỏ để giữ cường độ cao. Nếu ai đó không nỗ lực hết mình, ông ấy sẽ chỉ thẳng mặt họ ngay lập tức. Matthias không ngại đối đầu trực tiếp."

Dấu ấn chiến thuật Red Bull và bản lĩnh từ kỷ luật thép

Về mặt chuyên môn, Matthias Jaissle mang đậm nét triết lý của hệ thống Red Bull với sơ đồ vận hành 4-4-2 cùng lối chơi pressing tầm cao rực lửa. Bên cạnh khả năng gây áp lực nghẹt thở trên hàng công, chiến lược gia người Đức còn cho thấy tư duy phòng ngự thực dụng và vô cùng chắc chắn.

Jaissle có nhiệm vụ thay thế Eddie Howe. (Ảnh: Sports.yahoo)

Thống kê tại giải VĐQG Saudi Arabia mùa trước là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực quản trị hệ thống của Jaissle, khi Al-Ahli dưới sự dẫn dắt của ông trở thành đội bóng để thủng lưới ít nhất giải đấu với chỉ 25 bàn thua. Sự cân bằng giữa sức tấn công dồn dập và sự vững chắc nơi tuyến sau chính là chìa khóa mà ban lãnh đạo Newcastle kỳ vọng Jaissle sẽ mang tới giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Không chỉ mạnh về chiến thuật, vị HLV 38 tuổi còn nổi tiếng với khả năng truyền lửa và xây dựng tinh thần chiến đấu kiên cường. Trung vệ Merih Demiral, học trò cũ của ông tại Al-Ahli, tiết lộ: "Ngay cả khi bị dẫn trước 2-0 hay 3-0, ông ấy chưa bao giờ mất niềm tin. Ông ấy luôn tin tưởng các cầu thủ và chuẩn bị cho chúng tôi tâm thế đó ngay từ buổi tập. Đó là lý do chúng tôi có nhiều màn lội ngược dòng ngoạn mục."

Bắt đầu hành trình mới tại Anh, bài test hạng nặng đầu tiên đang chờ đón Matthias Jaissle khi Newcastle sẽ đối đầu với Liverpool vào lúc 22h30 ngày 23/08. Với tư duy chiến thuật hiện đại, bản lĩnh thép cùng khả năng nâng tầm cầu thủ trẻ, Jaissle đang hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên đầy khao khát cho đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.