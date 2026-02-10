Mattia De Sciglio và sai lầm từ chối Liverpool: Từ đỉnh cao đến cảnh thất nghiệp ở tuổi 33 Từng là mục tiêu hàng đầu của Jurgen Klopp năm 2017, Mattia De Sciglio chọn Juventus để rồi chứng kiến sự nghiệp lụi tàn trong khi Liverpool vươn tới đỉnh cao thế giới.

Trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa việc trở thành một huyền thoại và một cầu thủ bị lãng quên đôi khi chỉ nằm ở một cái gật đầu đúng thời điểm. Mattia De Sciglio, ở tuổi 33, đang nếm trải cảm giác cay đắng của một người đã chọn sai cánh cửa trong thời khắc quyết định nhất của sự nghiệp quần đùi áo số.

Ngã rẽ định mệnh tại Anfield năm 2017

Mùa hè năm 2017, Jurgen Klopp đang trong quá trình ráo riết xây dựng những viên gạch đầu tiên cho đế chế của mình tại Anfield. Khi đó, De Sciglio là một trong những mục tiêu hàng đầu của chiến lược gia người Đức. Klopp khao khát sự đa năng của hậu vệ người Ý để khỏa lấp những lỗ hổng ở hàng phòng ngự Liverpool. Tuy nhiên, đứng trước cơ hội gia nhập "Lữ đoàn đỏ", De Sciglio đã thẳng thừng từ chối để chọn Juventus.

De Sciglio đã có thể trở thành cặp trung vệ với Van Dijk.

Sự an toàn ảo ảnh tại Turin

Lý do từ chối Liverpool của De Sciglio thời điểm đó nghe có vẻ đầy thuyết phục. Anh muốn tái hợp với người thầy cũ Massimiliano Allegri và khao khát được đứng trong một phòng thay đồ đầy rẫy những nhà vô địch tại Turin. Hậu vệ này gọi đó là một "cuộc phục thù" ngọt ngào sau quãng thời gian khó khăn tại AC Milan. Anh chọn sự an toàn của một Juventus đang thống trị Serie A thay vì dấn thân vào một cuộc cách mạng đầy rủi ro mà Klopp đang nhen nhóm tại vùng Merseyside.

Để rồi, định mệnh đã tạo ra hai ngã rẽ hoàn toàn trái ngược. Chỉ vài tháng sau khi De Sciglio cập bến Turin, Virgil van Dijk xuất hiện tại Anfield và cùng Liverpool bước vào kỷ nguyên hoàng kim. Nếu ngày đó gật đầu với Klopp, De Sciglio có lẽ đã là đối tác ăn ý của Van Dijk, cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League và Ngoại hạng Anh – những danh hiệu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng thèm khát.

Cái kết nghiệt ngã của một "người thừa"

Tại Juventus, dù sở hữu những danh hiệu Scudetto, nhưng tầm ảnh hưởng của De Sciglio phai nhạt dần theo những chấn thương dai dẳng và các bản hợp đồng cho mượn tại Lyon hay Empoli. Khi Juventus bắt đầu thoái trào, De Sciglio từ một niềm hy vọng của bóng đá Ý nhanh chóng trở thành "người thừa".

De Sciglio hiện vẫn đang thất nghiệp.

Đến tháng 2 năm 2026, trong khi Liverpool vẫn duy trì vị thế nhà đương kim vô địch nước Anh, De Sciglio lại đang trải qua tháng thứ 7 liên tiếp trong cảnh thất nghiệp. Ở tuổi 33, với bảng tiền sử chấn thương dày đặc, cánh cửa trở lại bóng đá đỉnh cao dường như đã khép lại với anh. Nhìn lại quá khứ, De Sciglio có lẽ đã giành được sự phục thù nhất thời tại Turin, nhưng anh đã đánh mất cơ hội để trở thành một phần của lịch sử vĩ đại tại Anfield.

Câu chuyện của De Sciglio là bài học đắt giá về tầm nhìn trong sự nghiệp: đôi khi chọn con đường rải đầy hoa hồng ở hiện tại lại chính là sai lầm khiến tương lai trở nên mù mịt.