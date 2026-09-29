Mẫu smartphone OPPO F35 5G lộ diện trên Google Play Console với mã hiệu và giá bán rò rỉ OPPO F35 5G vừa được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu Google Play Console với mã CPH2931, đi kèm thông tin về vi xử lý MediaTek và mức giá bán từ 10.88 triệu đồng.

Mẫu điện thoại thông minh OPPO F35 5G vừa chính thức được ghi nhận trong danh sách thiết bị được hỗ trợ trên Google Play Console. Sự xuất hiện trên nền tảng quản lý của Google không chỉ xác nhận sự tồn tại của thiết bị mà còn hé lộ nhiều dữ liệu kỹ thuật quan trọng về nguồn gốc phần cứng cũng như định hướng phân khúc của thương hiệu này.

OPPO F35 Series đang được phát triển

Dấu vết từ Google Play Console: Bản sao của OPPO A7 Pro 5G?

Theo cơ sở dữ liệu chứng nhận vừa rò rỉ, thiết bị xuất hiện với tên thương mại chính thức là OPPO F35 5G. Về mặt kỹ thuật, hệ thống ghi nhận máy sở hữu số hiệu model CPH2931 đi cùng mã định danh thiết bị OP623EL1.

OPPO F35 Series được phát hiện trên danh sách Google Play Console

Đáng chú ý, các ký hiệu mã hiệu này trùng khớp hoàn toàn với mẫu điện thoại OPPO A7 Pro 5G – thiết bị đã từng được trình làng tại thị trường Trung Quốc cũng như một số khu vực quốc tế. Sự tương đồng này cho thấy khả năng rất cao OPPO F35 5G thực chất là phiên bản đổi tên (rebrand) của OPPO A7 Pro 5G, phục vụ cho kế hoạch mở rộng thị phần tại các thị trường mới mà hãng đang hướng đến.

Nghi vấn về vi xử lý và thông số phần cứng

Mặc dù danh sách từ Google Play Console chưa công bố chi tiết bảng thông số kỹ thuật đầy đủ, một số nguồn tin trong ngành, tiêu biểu là trang công nghệ Gadgetsdata, đã đưa ra các đồn đoán ban đầu về cấu hình bên trong. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn của dòng máy này được cho là sẽ tích hợp vi xử lý MediaTek Dimensity 6300.

Tuy nhiên, thông tin này đang tạo ra dấu hỏi lớn đối với giới phân tích kỹ thuật. Mẫu máy OPPO A7 Pro 5G bản quốc tế vốn được trang bị con chip MediaTek Dimensity 6360. Nếu chuyển sang Dimensity 6300, đây sẽ là một bước lùi nhẹ về hiệu năng xử lý. Vì vậy, khả năng hãng thay đổi cấu hình vi xử lý cho cùng một mã thiết bị vẫn cần thêm sự xác nhận chính thức khi sản phẩm ra mắt.

Thông số OPPO F35 5G (Rò rỉ) OPPO A7 Pro 5G (Tham chiếu) Số hiệu model CPH2931 CPH2931 Mã thiết bị OP623EL1 OP623EL1 Vi xử lý dự kiến MediaTek Dimensity 6300 MediaTek Dimensity 6360 Kết nối mạng 5G 5G

Mức giá dự kiến và định vị phân khúc

Bên cạnh các manh mối kỹ thuật, phân khúc giá của dòng sản phẩm mới này cũng đã bắt đầu lộ diện qua các nguồn tin rò rỉ tại thị trường Nam Á. Dòng sản phẩm mới được dự đoán sẽ duy trì mức giá tương đương với các thế hệ tiền nhiệm thuộc dòng F-series.

Dòng OPPO F35 sẽ có giá phải chăng

Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn OPPO F35 5G được đồn đoán có mức giá khởi điểm khoảng 40.000 INR (tương đương 10,88 triệu đồng) tại Ấn Độ. Trong khi đó, biến thể nâng cấp mang tên OPPO F35 Pro dự kiến sẽ lên kệ với mức giá khoảng 45.000 INR (khoảng 12,25 triệu đồng). Với khoảng giá này, thiết bị sẽ cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc cận cao cấp khi chính thức có mặt trên thị trường.