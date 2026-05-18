Mâu thuẫn Arne Slot và Mohamed Salah: Liverpool đứng trước nguy cơ mất kiểm soát phòng thay đồ Phát ngôn của Mohamed Salah phơi bày rạn nứt với HLV Arne Slot, đẩy Liverpool vào cuộc khủng hoảng nội bộ trước trận cầu quyết định suất Champions League.

Liverpool đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng ngay trong lòng đội bóng khi Mohamed Salah công khai chỉ trích bản sắc lối chơi hiện tại. Sự rạn nứt giữa ngôi sao người Ai Cập và HLV Arne Slot nảy sinh đúng thời điểm nhạy cảm, khi "The Kop" cần một chiến thắng trước Brentford ở vòng đấu cuối cùng để đảm bảo vị trí trong nhóm dự Champions League mùa tới.

Slot và Salah có những mâu thuẫn không thể giải quyết.

Thông điệp gây bão và sự đồng thuận ngầm trong phòng thay đồ

Thông điệp của Mohamed Salah trên mạng xã hội không đơn thuần là những dòng than phiền sau một mùa giải thất vọng. Đó là một tín hiệu rõ ràng về tình trạng bất ổn trong phòng thay đồ Anfield, nơi sự kiên nhẫn dành cho phương pháp huấn luyện của Arne Slot đang bị thử thách nghiêm trọng. Dù không trực tiếp nhắc tên vị chiến lược gia người Hà Lan, việc Salah nhấn mạnh đội bóng cần trở lại với bản sắc tấn công vốn có được xem là lời chỉ trích trực diện vào hệ thống hiện tại.

Salah cho rằng Liverpool đã đánh mất sự đáng sợ vốn có và đang trở thành một đội bóng trung bình. Đáng báo động hơn, bài đăng này nhận được sự hưởng ứng từ 9 đồng đội khác tại Liverpool, trong đó có 5 cầu thủ vừa góp mặt trong trận thua 2-4 trước Aston Villa. Sự ủng hộ công khai này trên mạng xã hội cho thấy một làn sóng đồng thuận ngầm chống lại định hướng của ban huấn luyện đương nhiệm.

Rạn nứt kéo dài giữa ngôi sao số một và huấn luyện viên trưởng

Mối quan hệ giữa Salah và Slot thực tế đã rạn nứt từ nhiều tháng trước. Hồi tháng 12, Salah từng bày tỏ cảm giác bị cô lập và không còn được CLB trân trọng. Đến cuối tháng 3, anh thậm chí tuyên bố ý định hủy hợp đồng dù giao kèo vẫn còn thời hạn 2 năm. Những cuộc phỏng vấn liên tiếp xoáy sâu vào sự thay đổi văn hóa đội bóng cho thấy tiền đạo này không còn tìm thấy tiếng nói chung với Arne Slot.

Salah trước nay được đánh giá là mẫu cầu thủ lành tính.

Dù được đánh giá là mẫu cầu thủ lành tính, Salah lại vô cùng quyết liệt khi quyền lợi và vị thế bị đe dọa. Lịch sử các cuộc đối đầu với Liên đoàn bóng đá Ai Cập hay các đàm phán hợp đồng căng thẳng tại Anfield là minh chứng rõ nhất. Việc Salah nhắc về lối chơi cuồng nhiệt – thứ bóng đá vốn gắn liền với triều đại Jurgen Klopp – là một cách tạo sức ép công khai lên Slot, người vẫn đang nỗ lực áp đặt triết lý riêng của mình.

Tương lai bất định tại Anfield

HLV Arne Slot khẳng định ông vẫn nắm quyền kiểm soát và tin rằng việc bổ sung tốc độ ở hai biên cùng việc hạn chế chấn thương sẽ giúp Liverpool sửa sai vào mùa tới. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng vấn đề của Liverpool lúc này nằm ở tâm lý và quyền lực trong phòng thay đồ hơn là các yếu tố chuyên môn thuần túy.

Ở tuổi gần 34, chính Salah cũng bị nghi ngờ về khả năng duy trì cường độ cao trong hệ thống pressing toàn phần mà anh mong muốn. Cơn sóng ngầm tại Anfield hiện tại phản ánh một câu lạc bộ đang kẹt giữa quá khứ vinh quang và một tương lai chưa rõ ràng. Nếu không thể giải quyết dứt điểm mâu thuẫn này trước trận đấu với Brentford, Liverpool không chỉ đối mặt với nguy cơ mất suất Champions League mà còn có thể chứng kiến một cuộc tháo chạy hàng loạt vào mùa hè.