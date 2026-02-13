Mâu thuẫn chính trị tại Serbia: Novak Djokovic bị chỉ trích gay gắt về trình độ học vấn Cựu Phó Thủ tướng Serbia Zorana Mihajlovic công kích dữ dội Novak Djokovic sau khi tay vợt này công khai ủng hộ phe đối lập và có những phát ngôn nhạy cảm về chính quyền.

Novak Djokovic, tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần vợt nam, đang phải đối mặt với một trận chiến không mong muốn bên ngoài sân đấu. Tại quê nhà Serbia, đời sống cá nhân của anh trở nên căng thẳng khi những quan điểm chính trị khác biệt biến anh thành mục tiêu công kích của các chính trị gia kỳ cựu.

Lời công kích nặng nề nhắm vào trình độ học vấn

Mâu thuẫn bùng phát mạnh mẽ sau khi Novak Djokovic kết thúc hành trình tại Australia Mở rộng. Trong buổi họp báo sau trận chung kết, tay vợt 38 tuổi đã gửi đi một thông điệp đầy ẩn ý: "Gửi tới người dân Serbia: công lý và sự thật luôn thắng. Hãy để điều đó trường tồn". Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ bà Zorana Mihajlovic, cựu Phó Thủ tướng Serbia.

Trên truyền thông Serbia vào ngày 11/2, bà Mihajlovic đã sử dụng những từ ngữ nặng nề để hạ thấp uy tín của tay vợt từng giành 24 Grand Slam. Bà nhấn mạnh: "Thật đáng thương. Dù cậu ấy là VĐV vĩ đại cỡ nào, ai sẽ nghe theo lời của một người mới chỉ gần hoàn thành bậc tiểu học và bị đuổi khỏi trường trung học". Thậm chí, bà còn mỉa mai ý định tham gia chính trường của Djokovic khi cho rằng anh phải nhờ đến con cái để thực hiện chiến dịch tranh cử.

Cựu Phó Thủ tướng Serbia, Zorana Mihajlovic chỉ trích Djokovic trên truyền thông. Ảnh: Sportal

Bối cảnh rạn nứt giữa Djokovic và chính quyền đương nhiệm

Sự thù địch này không phải ngẫu nhiên mà có. Trong nhiều năm qua, Djokovic đã công khai thể hiện sự phản đối đối với Tổng thống Aleksandar Vucic. Anh không ngần ngại ủng hộ tầng lớp sinh viên trong các cuộc biểu tình quy mô lớn chống lại cáo buộc tham nhũng của chính quyền hiện tại. Năm ngoái, tại Australia Mở rộng, Nole thậm chí đã dành tặng một chiến thắng cho một sinh viên bị tai nạn khi đang tham gia biểu tình.

Bà Mihajlovic, người từng giữ chức Phó Thủ tướng giai đoạn 2014-2022 và là thành viên lâu năm của Đảng Tiến bộ cùng ông Vucic, hiện đã tách ra thành lập phong trào riêng mang tên "Luôn vì Serbia". Mục tiêu của bà là thay thế chế độ hiện tại và thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu, nhưng điều đó không có nghĩa là bà đứng cùng chiến tuyến với Djokovic.

Cuộc sống mới và dự án triệu đô tại Hy Lạp

Trước những áp lực chính trị ngày càng lớn, Djokovic đã quyết định rời Serbia để chuyển sang định cư tại ngoại ô thủ đô Athens, Hy Lạp. Hai người con của anh là Stefan (11 tuổi) và Tara (8 tuổi) hiện đang theo học tại một trường quốc tế của Anh quốc tại đây. Động thái này được giới quan sát cho là cách để anh bảo vệ gia đình trước những rắc rối từ chính quyền của Tổng thống Vucic.

Tại Hy Lạp, Djokovic không chỉ nghỉ ngơi mà còn đang triển khai một dự án thể thao quy mô lớn. Anh đã được cấp phép xây dựng tổ hợp đa năng bao gồm hơn 20 sân quần vợt, sân pickleball và padel. Dự án này ước tính có chi phí đầu tư lên tới 23 triệu USD. Việc Nole chuyển hộ khẩu và đầu tư mạnh mẽ ra nước ngoài càng làm dấy lên những đồn đoán về việc anh đang chuẩn bị một lộ trình chính trị dài hạn nhằm thay đổi bộ máy lãnh đạo tại quê nhà trong tương lai.