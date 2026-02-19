Max Allegri mắng Cesc Fabregas là 'trẻ ranh' sau trận hòa của AC Milan HLV Max Allegri đối mặt án phạt nặng sau khi công khai lăng mạ đồng nghiệp Cesc Fabregas trong đường hầm sân San Siro vì những tranh cãi kịch tính cuối trận.

Sân vận động San Siro vừa chứng kiến một màn đối đầu không chỉ căng thẳng về chuyên môn mà còn bùng nổ bởi những xung đột cá nhân giữa hai thế hệ huấn luyện viên. Max Allegri, chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm của AC Milan, đã không giữ được bình tĩnh và công khai xúc phạm Cesc Fabregas của Como ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Cơn thịnh nộ trong đường hầm San Siro

Sự việc hy hữu này xảy ra khoảng một giờ sau khi tiếng còi mãn cuộc ở trận AC Milan và Como vang lên. Theo tường thuật của các phóng viên có mặt tại hiện trường, một cuộc cãi vã lớn tiếng đã nổ ra giữa HLV Max Allegri và Cesc Fabregas ngay trước khi họ bước vào buổi trả lời phỏng vấn sau trận.

Allegri tức giận với Fabregas.

Sự ức chế dồn nén khiến Allegri bùng nổ khi chạm mặt Fabregas trong đường hầm. Các phóng viên ngồi trong phòng họp báo đã nghe rõ mồn một những lời lẽ gay gắt của Allegri nhắm vào đối thủ. Ông công khai chỉ trích: "Cậu là một thằng nhóc, một kẻ khó ưa. Cậu chỉ là một đứa trẻ ranh mới bắt đầu tập tành làm huấn luyện viên thôi".

Nguồn cơn từ áp lực trọng tài

Nguồn cơn của cơn thịnh nộ bắt nguồn từ những diễn biến căng thẳng cuối trận đấu. Cụ thể, Cesc Fabregas liên tục gây áp lực, yêu cầu trọng tài rút thẻ vàng thứ hai đuổi Alexis Saelemaekers khỏi sân. Hành động "đòi thẻ" này của cựu tiền vệ Arsenal đã khiến Max Allegri nổi điên phản ứng và chính ông mới là người bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo.

Tình hình căng thẳng đến mức các thành viên ban huấn luyện và nhân viên hai đội bóng phải lập tức lao vào can ngăn, tách hai người ra để tránh xô xát vật lý. Sau khi được can thiệp, trật tự mới được vãn hồi tại khu vực mix-zone. Tuy nhiên, hành vi lăng mạ này có thể khiến nhà cầm quân người Italia phải đối mặt với án phạt nguội nghiêm khắc từ Ban tổ chức Serie A.

Hệ lụy với AC Milan

Bên cạnh rắc rối kỷ luật của huấn luyện viên trưởng, kết quả hòa 1-1 trên sân nhà là một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của AC Milan. Trận hòa này khiến Rossoneri bị đối thủ cùng thành phố là Inter Milan bỏ xa tới 7 điểm trên bảng xếp hạng.

Nhìn chung, áp lực đang đè nặng lên vai Max Allegri khi đội bóng không chỉ gặp khó khăn về mặt điểm số mà còn thể hiện tâm lý bất ổn trong những thời điểm quyết định. Sự việc tại San Siro lần này chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực của báo giới thể thao Italy trong những ngày tới.